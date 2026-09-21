AFP
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'Onu kazanmak zorunda' - Raphinha, Lamine Yamal için iddialı Ballon d'Or açıklamasında bulundu ve Barcelona yıldızının ödülü neden hak ettiğini anlattı
Kaptan, genç sansasyonu en büyük ödül için destekliyor
Ballon d’Or oylaması için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, Barcelona kaptanı Raphinha bu ödül için tercihinin kim olduğuna dair hiçbir belirsizliğe yer bırakmadı. Dünyanın dört bir yanından 100 gazeteci, 28 Eylül’e kadar France Football’a nihai oylarını göndermeye hazırlanırken, Altın Top’u kimin hak ettiği yönündeki tartışma hararetini iyice artırdı.
La Masia mezununun kupayı kaldırması gereken isim olup olmadığı doğrudan sorulduğunda, Brezilyalı oyuncu The Guardian ve La Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda şu yanıtı verdi: "Hiç şüphesiz, evet." 27 yaşındaki kanat oyuncusu, takım arkadaşının dünyanın elit performanslarını değerlendirmede kullanılan her türlü kriteri karşıladığı konusunda son derece netti.
Raphinha, gerekçesini şöyle açıkladı: "Öncelikle şunu söyleyeyim. Bence Ballon d'Or’u kazanmak bireysel istatistiklerle, takım başarılarıyla ve onun sahadaki sihriyle ilgili. Karizma ve bunun gibi her şey. Bana göre bunlar ödülü kazanmak için en önemli noktalar. Ve bence Lamine bunların hepsine sahip."
- Getty Images
İstatistiksel üstünlük ve kupa başarısı
Yamal lehindeki durumu güçlendiren unsur, onu hem kulübü hem de milli takımı için odak noktasına dönüştüren gerçekten dikkat çekici bir form grafiği. Raphinha, adaylığının temel nedenlerinden biri olarak genç oyuncunun istikrarlı performansına işaret ederken, ortaya koyduğu üstünlüğün yeni görülen geçici bir parıltı olmadığını vurguladı.
Röportaj sırasında kaptan, "Lamine'in muhteşem rakamları var; sadece geçen sezon değil, diğer sezonlarda da. Bu sezona da muhteşem başladı. Geçen sezon üç kupa içinden ikisini Barcelona ile, Dünya Kupası'nı da milli takımıyla kazandı" dedi.
Brezilyalı oyuncu şöyle devam etti: "Ve bana göre o, Barcelona'nın en önemli oyuncularından biri ve İspanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Bu yüzden benim için hiçbir şüphe yok. Bana göre Lamine, ne olursa olsun bu ödülü almalı. Başkalarının ne söylediğine gelince, herkes kendisininkine sahip çıkmalı. Ama benim için bu çok açık, Lamine'in takım arkadaşı olmasaydım bile."
Kulüp bağlılığının önyargısını reddetmek
Yorumlarının, aynı iş yerini paylaşmaları nedeniyle taraflı görülebileceğinin farkında olan Raphinha, rakip takımlarda oynuyor olsalar bile fikrinin değişmeyeceğini hızlıca netleştirdi. Yamal'ın yeteneğinin, kulüp rekabetlerinin ötesine geçecek kadar tartışmasız olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu, "Ne olursa olsun kazanmalı. Diğerleri kendi oyuncusunu savunacaktır ama benim için bu çok net şekilde o. Takım arkadaşı olmasaydım bile bunu hak ettiğini söylerdim" dedi.
Raphinha'nın odağı, Yamal'ın oyunun en önemli sahnelerinde yarattığı somut etki olmaya devam etti. Hücum oyuncusunun "Barça ve İspanya için en önemli oyunculardan biri" olduğunu yineleyen Raphinha, onun hem kulübü hem de Avrupa şampiyonu için başrolde olduğunu kabul etti. Kaptan, "Sahada yaptıkları, sahip olduğu sayılar ve kazandığı kupalar nedeniyle... Bunu kazanmalı" diye ekledi.
- AFP
Törene geri sayım
Ballon d'Or yarışı final aşamasına girerken, futbol dünyası kazananın açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Törenin, gösterişli organizasyon için mekân değişikliğine işaret edecek şekilde, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanıyor.
Oylama süreci de sona yaklaşırken, dünyanın dört bir yanından gazetecilerden oluşan jürinin nihai oylarını teslim etmesi için 28 Eylül'e kadar zamanı var. Raphinha'nın kamuoyu önündeki kampanyası tüm hızıyla sürerken, Barcelona'nın en yeni ikonunun geçirdiği inanılmaz yılı takdir etmeleri yönündeki baskı seçmenler üzerinde artıyor.
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