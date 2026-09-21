Ballon d’Or oylaması için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, Barcelona kaptanı Raphinha bu ödül için tercihinin kim olduğuna dair hiçbir belirsizliğe yer bırakmadı. Dünyanın dört bir yanından 100 gazeteci, 28 Eylül’e kadar France Football’a nihai oylarını göndermeye hazırlanırken, Altın Top’u kimin hak ettiği yönündeki tartışma hararetini iyice artırdı.

La Masia mezununun kupayı kaldırması gereken isim olup olmadığı doğrudan sorulduğunda, Brezilyalı oyuncu The Guardian ve La Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda şu yanıtı verdi: "Hiç şüphesiz, evet." 27 yaşındaki kanat oyuncusu, takım arkadaşının dünyanın elit performanslarını değerlendirmede kullanılan her türlü kriteri karşıladığı konusunda son derece netti.

Raphinha, gerekçesini şöyle açıkladı: "Öncelikle şunu söyleyeyim. Bence Ballon d'Or’u kazanmak bireysel istatistiklerle, takım başarılarıyla ve onun sahadaki sihriyle ilgili. Karizma ve bunun gibi her şey. Bana göre bunlar ödülü kazanmak için en önemli noktalar. Ve bence Lamine bunların hepsine sahip."