"Onu kadroya alırsan yanlış bir şey yapmazsın. Sanırım Julian Nagelsmann hala o klasik forveti arıyor," dedi Babbel, Pro7 Maxx'ta. Club Brugge'den Tresoldi'nin "topun nereye düşeceğini sezen bir sezgisi var" dedi ve 21 yaşındaki oyuncuya tipik bir golcü niteliği atfetti. "Bana göre o klasik bir santrfor," diye ekledi Babbel.

Tresoldi, son olarak Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya U21'in Kuzey İrlanda'yı 3-0 yendiği maçta iki gol atarak etkileyici bir performans sergilemişti. Salı günü Yunanistan'da oynanan ve 2-0 biten maçta ise gol atamadı.