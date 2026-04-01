1996 Avrupa Şampiyonu ve şu anda televizyon yorumcusu olan Markus Babbel, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna Nicolo Tresoldi'yi çağırması gerektiğini savundu. Eski defans oyuncusu, forvetin son dönemde Almanya U21 takımında gösterdiği performansla önümüzdeki yaz yapılacak turnuvaya katılmayı hak ettiğini söyledi.
"Onu kadroya alırsan yanlış bir şey yapmazsın": Markus Babbel, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna sürpriz bir forvetin alınmasını savunuyor
"Onu kadroya alırsan yanlış bir şey yapmazsın. Sanırım Julian Nagelsmann hala o klasik forveti arıyor," dedi Babbel, Pro7 Maxx'ta. Club Brugge'den Tresoldi'nin "topun nereye düşeceğini sezen bir sezgisi var" dedi ve 21 yaşındaki oyuncuya tipik bir golcü niteliği atfetti. "Bana göre o klasik bir santrfor," diye ekledi Babbel.
Tresoldi, son olarak Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya U21'in Kuzey İrlanda'yı 3-0 yendiği maçta iki gol atarak etkileyici bir performans sergilemişti. Salı günü Yunanistan'da oynanan ve 2-0 biten maçta ise gol atamadı.
Nicolo Tresoldi, Almanya, İtalya ve Arjantin arasında seçim yapabilir
Tresoldi İtalya'da büyüdü ve 13 yaşında Almanya'ya geldi. 18 yaşında vatandaşlığa kabul edildi ve hemen Alman genç milli takımlarında kendini kanıtladı. Şimdiye kadar Tresoldi, hangi federasyona geçeceği konusunda kapısını açık tutmuştu; annesinin doğduğu ülke olan Arjantin için de forma giyebilmesine rağmen, İtalya milli takımı onun için en olası seçenekti.
İtalya'nın Bosna'ya karşı oynadığı Dünya Kupası play-off maçında elenmesiyle, artık Squadra Azzurra'ya davet edilse bile Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı.
Milli takım teknik direktörü Nagelsmann, Havertz, Woltemade ve Undav'a güveniyor
"Karar vermek her zaman kolay olmuyor," dedi DFB Spor Direktörü Rudi Völler, Tresoldi'nin durumu sorulduğunda. Eski dünya çapında forvet, Tresoldi'yi "Alman futbolunun geleceği" olarak nitelendirerek ona büyük önem verdiğini açıkça ortaya koydu.
"Bunun Dünya Kupası için yeterli olup olmayacağını söyleyemem. Zaten iyi forvetlerimiz var," diye ekledi Völler.
DFB takımında son olarak Gana ile oynanan hazırlık maçında (2-1) Kai Havertz forvetin ortasında maça başlamıştı. Yedek olarak forvette Nick Woltemade ve Deniz Undav oyuna girdi. Julian Nagelsmann, Undav'ı sadece joker rolünde görüyor, bu da pek çok tartışmaya yol açtı.
Nicolo Tresoldi'nin 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 48 Oynama süresi: 2626 Goller: 17 Asist: 5