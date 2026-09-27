Maçın ardından konuşan Bilic, kaptanına övgüler yağdırdı ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin Modric'i en üst seviyede izleme şansına sahip olduğu için kendilerini şanslı sayması gerektiğini vurguladı. Teknik adam, tecrübeli oyuncunun fiziksel dayanıklılığına ve sahadaki eşsiz teknik hakimiyetine hayranlığını dile getirdi.

UEFA'ya verdiği röportajda Bilic, Modric'in hâlâ kendine has bir seviyede olduğunu söyledi.

"Luka Modric... Onun çağında yaşıyor olmaktan ve onu oynarken izleme ayrıcalığına sahip olmaktan ancak gurur duyabiliriz" diyen Bilic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaşında inanılmaz ve ne yaptığını yapabilen tek kişi o, ne demek istediğimi anlıyorsunuz."