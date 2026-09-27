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imago-sport-1083849494.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Onu izlemek bir ayrıcalık!' Slaven Bilic, Luka Modric'in neden kendine has bir dünyada olduğunu açıkladı

Hırvatistan
L. Modric
S. Bilic

Luka Modric, bir kez daha zamana meydan okuyan bir performans sergileyerek harika bir açılış golü attı ve Hırvatistan'ı Çekya karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde 2-1'lik galibiyete taşıdı. Görevine geri dönen teknik direktör Slaven Bilic ile Çek kaleci Lukas Hornicek de tecrübeli orta sahayı asıl fark yaratan isim olarak övdü.

  • Bilic'in galibiyetle döndüğü maçta geceye Modric damgasını vurdu

    Hırvatistan kaptanı Luka Modric, Prag'da UEFA Uluslar Ligi'ndeki açılış maçında ülkesini Çekya karşısında 2-1'lik galibiyete taşıyan yıldız bir performans sergiledi. İlk dönemini teknik direktör olarak tamamlamasının üzerinden 14 yıl geçtikten sonra göreve geri dönen Slaven Bilic, Modric'in harika golü ve Marco Pasalic'in ikinci yarıdaki golü sayesinde kulübeye başarılı bir dönüş yaptı.

    Tecrübeli orta saha oyuncusu performansın tonunu belirledi, orta sahadan oyunu yönlendirdi ve kilidi açtı.

    Hırvatistan'ın deplasmanda üç kritik puan almasıyla galibiyet, Bilic için unutulmaz bir geceyi taçlandırdı.

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  • imago-sport-1083849489.jpgZUMA Press Wire

    Bilic, Modric'in inanılmaz uzun ömürlü kariyerine tanıklık etme ayrıcalığını övdü

    Maçın ardından konuşan Bilic, kaptanına övgüler yağdırdı ve dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin Modric'i en üst seviyede izleme şansına sahip olduğu için kendilerini şanslı sayması gerektiğini vurguladı. Teknik adam, tecrübeli oyuncunun fiziksel dayanıklılığına ve sahadaki eşsiz teknik hakimiyetine hayranlığını dile getirdi.

    UEFA'ya verdiği röportajda Bilic, Modric'in hâlâ kendine has bir seviyede olduğunu söyledi.

    "Luka Modric... Onun çağında yaşıyor olmaktan ve onu oynarken izleme ayrıcalığına sahip olmaktan ancak gurur duyabiliriz" diyen Bilic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaşında inanılmaz ve ne yaptığını yapabilen tek kişi o, ne demek istediğimi anlıyorsunuz."

  • Çek kaleci, farkı Modric'in kalitesinin yarattığını kabul etti

    Modric'in etkisi rakipten de övgü aldı; Çek kaleci Lukas Hornicek, kaptanın kalitesinin maçtaki belirleyici unsur olduğunu kabul etti. Hornicek, seken şutta topa eliyle dokunabileceğini hissetse de Modric'in klasının tartışılmaz olduğunu söyledi.

    Orta saha oyuncusu Mateo Kovacic ise Bilic'in yönetiminde takımın tılsımlı liderlerinin etrafında hemen kenetlendiğini ekledi.

    Hornicek, "Eğer topa sekme gelmeseydi ona elimle dokunabileceğime dair bir hissim vardı" dedi. "Ama tabii ki bugün en büyük farkı yaratan çok iyi bir oyuncu."

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    Hırvatistan, odağını Sevilla'daki İspanya karşılaşmasına çevirdi

    Modric ve Hırvatistan şimdi, salı akşamı dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmak için Sevilla'ya giderek zorlu bir milli sınava hazırlanıyor. Bilic'in ekibi, Uluslar Ligi grubunda liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için bu yüksek profilli karşılaşmaya mevcut ivmesini taşımayı hedefliyor.

    Aynı gece Çekya, Prag'da İngiltere'yi ağırlarken yeni teknik direktör Santi Denia hızlı bir toparlanma arıyor.

    Modric, ülkesi adına deplasmanda bir kez daha unutulmaz bir galibiyetin mimarı olmayı hedefliyor.

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