Mourinho, Diomande'nin 140 milyon avroluk transferi hakkında konuştu ve kulübün son rekor transferini özellikle kendisinin istemediğini kabul etti. El Chiringuito'ya konuşan "Special One", İspanya'nın başkentine dönüşünde transfer piyasasına yaklaşımını anlattı ve yönetime bir talep listesiyle gelmediğini vurguladı.

Bu hamlenin arkasındaki itici güç olup olmadığı sorulduğunda Mourinho net konuştu: "Hayır, kimseyi istemedim. Kadroya iyice bakmış ve tam olarak ne olmasını istediğimi biliyor olarak geldim, tek bir oyuncu bile talep etmedim.

"[Kulüpte] neler olduğunu ve nelerin olmadığını biliyordum. Çok şey bilerek gelmek istedim ama hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmak istedim. Ne istediğimi biliyordum ama kulübün ne düşündüğünü duymak istedim. Ve tamamen aynı frekanstaydık. Her zaman o yönde hareket ettik; benim herhangi bir talebim olmadan, her şey doğal şekilde yerine oturdu."