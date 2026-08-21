Jan Huebner
Çeviri:
“Onu istemedim!”: Jose Mourinho, Real Madrid'in rekor transferi Yan Diomande hakkındaki gerçeği açıkladı
Mourinho gerçeği ortaya koydu
Mourinho, Diomande'nin 140 milyon avroluk transferi hakkında konuştu ve kulübün son rekor transferini özellikle kendisinin istemediğini kabul etti. El Chiringuito'ya konuşan "Special One", İspanya'nın başkentine dönüşünde transfer piyasasına yaklaşımını anlattı ve yönetime bir talep listesiyle gelmediğini vurguladı.
Bu hamlenin arkasındaki itici güç olup olmadığı sorulduğunda Mourinho net konuştu: "Hayır, kimseyi istemedim. Kadroya iyice bakmış ve tam olarak ne olmasını istediğimi biliyor olarak geldim, tek bir oyuncu bile talep etmedim.
"[Kulüpte] neler olduğunu ve nelerin olmadığını biliyordum. Çok şey bilerek gelmek istedim ama hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmak istedim. Ne istediğimi biliyordum ama kulübün ne düşündüğünü duymak istedim. Ve tamamen aynı frekanstaydık. Her zaman o yönde hareket ettik; benim herhangi bir talebim olmadan, her şey doğal şekilde yerine oturdu."
- Laci Perenyi
Bir Galactico'nun profili
Transferi açıkça talep etmemiş olsa da Mourinho, Diomande'nin takıma kattığı özellikleri övmekte gecikmedi. Portekizli teknik direktör, taktik disiplini ve çok yönlü kanat oyuncularına verdiği değerle tanınıyor; genç oyuncunun da bu profile kusursuz şekilde uyduğuna inanıyor. Mourinho, özellikle bu yaşta bir oyuncu için, günümüz piyasasında hız, agresiflik ve taktiksel esneklik gibi bu kadar spesifik bir özellik karışımına sahip futbolcular bulmanın zorluğuna dikkat çekti.
“[Diomande gibi] hızlı, agresif ve her iki kanatta da oynayabilen bir kanat oyuncusu bulmak kolay değil, inanılmaz derecede zor” diye ekledi Mourinho. “Buna bir de genç olduğunu, gelişime açık olduğunu ve Real Madrid'de önünde uzun yıllar bulunduğunu ekleyin... o fırsat ortaya çıktığında, 120, 80, 40 ya da 20 [milyon] edip etmediğine girmek istemedim. Ben oyuncunun profilini ve takımıma neler katabileceğini analiz ederim, bu temelde de 'Evet, onu istiyorum' dedim. 120 mi 80 mi... bu benim elimde değil.”
Bundesliga geçmişi ve uluslararası yükseliş
Diomande, Almanya'da geçirdiği müthiş sezonun ardından yükselen bir şöhretle İspanya'nın başkentine geliyor. 2025-26 sezonunda 19 yaşındaki oyuncu, RB Leipzig formasıyla adeta bir keşif oldu ve Avrupa'nın ilk beş ligi arasında yer alan bir ligde mücadelenin zorluklarını göğüsleyebileceğini kanıtladı. İstatistiksel üretkenliği, yaşıtlarına göre üst düzeydi; hem gol önünde bitiriciliğini gösterdi hem de lig ve kupa kulvarlarında takım arkadaşları için başlıca yaratıcı merkezlerden biri olarak öne çıktı.
Kanat oyuncusu, Bundesliga'da çıktığı 33 maçta 12 gol ve sekiz asist üretti ve sezon sonunda Bundesliga'da Yılın Çaylağı ödülüne layık görüldü. Etkisi yalnızca kulüp futboluyla da sınırlı kalmadı; Fildişi Sahili A Milli Takımı'na da sorunsuz şekilde adapte oldu. Performansları ona 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer kazandırdı ve burada yaptığı bir asistle değerini daha da artırarak dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olduğunu bir kez daha doğruladı.
- Getty
La Liga'ya dönüş için hazırlanıyor
Real Madrid, La Liga'daki açılış maçında Espanyol ile karşılaşmaya hazırlanırken, tüm gözler Mourinho'nun yeni yıldızını takıma nasıl entegre edeceğinde olacak. Bernabeu'da rekor bonservisle transfer edilen bir oyuncu olmanın baskısı dillere destandır, ancak teknik direktör oyuncunun teknik kapasitesinin bonservis bedeli etrafındaki gürültüden daha ağır basacağına inanıyor gibi görünüyor. Yeni sezon başlarken, Fildişi Sahilli milli oyuncuya kulübün dev yatırımının başkentin parlak ışıkları altında haklı olduğunu kanıtlama görevi verilecek.
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