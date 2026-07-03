“Onu hâlâ küçük bir çocuk olarak görüyorum” - Malik Tillman’ın, onun USMNT kahramanı haline gelmesini izleyen ailesiyle yaşadığı duygusal Dünya Kupası anının iç yüzü

Anja Tillman, oğlunun artık ünlü hale gelen serbest vuruşunu kaç kez izlediğini tam olarak sayamıyor. Malik Tillman’ın sağ ayağıyla bu vuruşu gerçekleştirdiği saatlerden sonra, sosyal medya akışları tekrarlarla doldu: İngilizce yayınlar, İspanyolca yayınlar, müzik eşliğinde düzenlenmiş videolar. Hepsini defalarca izledi; sadece golü tekrar görmek için değil, o anı yeniden yaşamak için.

“Instagram’ım çılgına dönmüş durumda,” diyor GOAL’a gülümseyerek. “Sadece onun serbest vuruşunu görüyorum. Ne kadar zor olduğunu anlatan videolar bile vardı!”

Ancak en iyi video, neredeyse anında ortaya çıkan videoydu. Video, ABD Erkek Milli Takımı’nın orta saha oyuncusunun topa yaklaşırkenki görüntüsüyle başlıyor. Ardından, top ağlara girmeden önce bile kamera hızla kayıyor. Bunun yerine Anja ve Malik’in ağabeyi, Los Angeles FC’nin yıldızı Timothy’ye odaklanıyor. Anja’nın gözleri yaşlarla dolmuş. Timothy ise kulaklarına kadar gülümsüyor. “Malik başardı,” diye düşünüyorlardı. Onlar da başarmıştı.

O serbest vuruş, Tillman ailesinin ileride geriye dönüp hatırlayacağı bu yazın pek çok anısından sadece biri olacak. Çünkü böyle yazlar pek sık yaşanmaz. Malik Leverkusen’de, Timothy ise Los Angeles’ta olduğu için Tillman ailesi birbirleriyle yeterince zaman geçiremiyor. Bu yaz ise geçirebildiler. İşte Dünya Kupası’nın büyüsü budur.

"İlk maça gitmek üzere arabaya binmeden hemen önce," diyor Timothy Tillman GOAL’a, "annemle, kız arkadaşımla ve menajerimizle konuşuyordum. Onlara şöyle soruyordum: ‘Kim düşünürdü ki burada, Los Angeles’ta olacağımızı, benim burada yaşayacağımı ve Malik’in oynadığı bir Dünya Kupası maçını izlemeye gideceğimizi?’"

Tillman ailesi, Nürnberg’den çok uzaktalar. En çılgın hayallerinin bile ötesinde anılar biriktiriyorlar. Ve bu yaz, aralarındaki en genç üye kendi Dünya Kupası hayalini yaşarken, ailesi de bu anı birçok yönden en iyi şekilde değerlendiriyor.

"Onu Dünya Kupası’nda görmek çok özel," diyor Anja Tillman, duygularını zorlukla bastırarak. "Onu hâlâ küçük bir çocuk olarak görüyorum."

O küçük çocuk artık bir Amerikan spor kahramanı. Çarşamba gecesi bu statüsünü pekiştirdi.