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Tillman family GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

“Onu hâlâ küçük bir çocuk olarak görüyorum” - Malik Tillman’ın, onun USMNT kahramanı haline gelmesini izleyen ailesiyle yaşadığı duygusal Dünya Kupası anının iç yüzü

Analysis
ABD
M. Tillman
T. Tillman
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek

GOAL, Tillman ailesiyle, inişli çıkışlı geçen yazlarını, Dünya Kupası’nın getirdiği heyecanı ve bir annenin iki küçük oğluna duyduğu sevgiyi konuştu.

Anja Tillman, oğlunun artık ünlü hale gelen serbest vuruşunu kaç kez izlediğini tam olarak sayamıyor. Malik Tillman’ın sağ ayağıyla bu vuruşu gerçekleştirdiği saatlerden sonra, sosyal medya akışları tekrarlarla doldu: İngilizce yayınlar, İspanyolca yayınlar, müzik eşliğinde düzenlenmiş videolar. Hepsini defalarca izledi; sadece golü tekrar görmek için değil, o anı yeniden yaşamak için.

“Instagram’ım çılgına dönmüş durumda,” diyor GOAL’a gülümseyerek. “Sadece onun serbest vuruşunu görüyorum. Ne kadar zor olduğunu anlatan videolar bile vardı!”

Ancak en iyi video, neredeyse anında ortaya çıkan videoydu. Video, ABD Erkek Milli Takımı’nın orta saha oyuncusunun topa yaklaşırkenki görüntüsüyle başlıyor. Ardından, top ağlara girmeden önce bile kamera hızla kayıyor. Bunun yerine Anja ve Malik’in ağabeyi, Los Angeles FC’nin yıldızı Timothy’ye odaklanıyor. Anja’nın gözleri yaşlarla dolmuş. Timothy ise kulaklarına kadar gülümsüyor. “Malik başardı,” diye düşünüyorlardı. Onlar da başarmıştı.

O serbest vuruş, Tillman ailesinin ileride geriye dönüp hatırlayacağı bu yazın pek çok anısından sadece biri olacak. Çünkü böyle yazlar pek sık yaşanmaz. Malik Leverkusen’de, Timothy ise Los Angeles’ta olduğu için Tillman ailesi birbirleriyle yeterince zaman geçiremiyor. Bu yaz ise geçirebildiler. İşte Dünya Kupası’nın büyüsü budur.

"İlk maça gitmek üzere arabaya binmeden hemen önce," diyor Timothy Tillman GOAL’a, "annemle, kız arkadaşımla ve menajerimizle konuşuyordum. Onlara şöyle soruyordum: ‘Kim düşünürdü ki burada, Los Angeles’ta olacağımızı, benim burada yaşayacağımı ve Malik’in oynadığı bir Dünya Kupası maçını izlemeye gideceğimizi?’"

Tillman ailesi, Nürnberg’den çok uzaktalar. En çılgın hayallerinin bile ötesinde anılar biriktiriyorlar. Ve bu yaz, aralarındaki en genç üye kendi Dünya Kupası hayalini yaşarken, ailesi de bu anı birçok yönden en iyi şekilde değerlendiriyor.

"Onu Dünya Kupası’nda görmek çok özel," diyor Anja Tillman, duygularını zorlukla bastırarak. "Onu hâlâ küçük bir çocuk olarak görüyorum."

O küçük çocuk artık bir Amerikan spor kahramanı. Çarşamba gecesi bu statüsünü pekiştirdi.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Büyük an

    Şu ana kadar Anja Tillman, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki dört maçının hepsinde yer aldı. Öte yandan Timothy Tillman, LAFC antrenmanı nedeniyle Avustralya’ya karşı kazanılan maçı kaçırmak zorunda kaldı. Diğer üç maçın her birinde, ABD Erkek Milli Takımı’nın arkadaş ve aile tribününe hızlıca bakıldığında, sırtında “Tillman, No. 17” yazan iki adet kırmızı-beyaz çizgili forma göze çarpıyordu.

    "Maçlarını izlerken hep gergin oluyorum," diyor ailenin reisi.

    Ağabeyi Timothy de gergin, ama farklı nedenlerden dolayı. Kendisi de profesyonel bir futbolcu olarak, özgeçmişinde üç kez ABD Milli Takımı forması giymiş biri olarak, gerginlik onu farklı bir şekilde etkiliyor. Zor olan kısım, maçı izlerken sonucu değiştiremeyeceğini bilmek. Bu yük, küçük kardeşinin omuzlarında ve şu ana kadar o bu yükü iyi taşıdı.

    Bu yükü en iyi, Bosna-Hersek maçının son dakikalarında taşıdı. ABD Milli Takımı bir kişi eksik ve bir gol öndeyken, Malik Tillman ceza sahasının hemen dışında yapılan bir faulün ardından topun başına geçti. Kardeşine içinden bir ses, bu anın çekilmeye değer olabileceğini söyledi ve o ses haklı çıktı.

    “Dürüst olmak gerekirse, maçlardayken pek fotoğraf ya da video çekmem,” dedi, “ama o serbest vuruş olduğunda içimden bir his, onun öne çıkıp şut atacağını söyledi. Bu yüzden o videoyu çektim ve evet, sonuçta harika oldu.

    "Tribünde oturup bunu canlı izlemek, ikimiz için de gerçekten çok, çok özel bir andı. Orada olup bunu deneyimlediğimiz ve o anı birlikte yaşadığımız için çok, çok mutluyuz, anlıyor musun? O da bizim tribünde olduğumuzu biliyordu ve bence en büyük başarı da bu. Üçümüz için de çok harikaydı."

    Anja Tillman, 24 saat sonra bile hâlâ bu konuda duygulanıyor.

    "Sanırım benim için de durum aynı," diyor. "Her şeye çok duygulanıyorum! İkisini de burada görmek ya da ikisiyle birlikte burada olmak çok özel."

    Ne yazık ki, kariyerleri Tillman ailesini pek çok farklı yöne sürüklediği için birlikte geçirdikleri bu anlar çok nadir oluyor.

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  • Malik Tillman Anja TimothyThe Tillman Family

    Birlikte geçirdiğimiz anlar

    Profesyonel futbolda her zaman başka bir maç, başka bir turnuva, başka bir seyahat vardır. Gerçek anlamda bir mola nadiren olur ve Tillman kardeşler için lojistik açıdan durum daha da zordur: Bir kardeş Avrupa takvimine göre oynarken, diğeri MLS takvimine göre oynuyor. Birlikte zaman bulmak hiç de kolay bir iş değildir.

    Geçen yıl buna bir örnektir. Timothy Tillman’ın forma giydiği LAFC, Kasım ayına kadar maçlara devam etti ve o sırada Malik Tillman’ın Bayer Leverkusen’deki ilk sezonu daha yeni başlamıştı. 2025 yazındaki teorik ara döneminde Malik Tillman, Gold Cup için ülkenin dört bir yanını dolaştı. Kasım ayında, iki kardeşin de aynı anda ABD Milli Takımı kampına çağrılmasıyla özel bir an yaşandı, ancak bu tür anlara rastlamak zor oluyor.

    "Son birkaç yıldır, şu anda sahip olduğumuz tek zaman Noel," diyor Anja Tillman, "ve bu da sadece birkaç gün sürüyor çünkü onlar birkaç gün izinli oluyorlar. Ayrıca arkadaşlarıyla biraz eğlenmek ya da tatile çıkmak istiyorlar, ama Noel günlerinde bir arada olabiliyorlar."

    Bu yaz durum değişti. ABD Milli Takımı’nın kampı Orange County’de olduğu için Anja, yazını Los Angeles’ta Timothy’nin yanında geçirdi. Malik’in izin günlerinde üçlü birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Tillman ailesi, takımın düzenlediği barbekü partilerinde USMNT’nin diğer aileleriyle tanıştı; küçük kardeş de abisinin dairesine uğrayıp vakit geçirebildi. Her maçtan sonra Malik, takım arkadaşlarından biraz geç de olsa tribünlere gelip ailesini görüyor; Anja şaka yapıyor.

    Önemli değil. Birlikte geçirdikleri her an güzel bir an ve bu yaz onlara hayal edebileceklerinden çok daha fazlasını yaşattı.

    "Malik'i görmek gerçekten zor," diyor Timothy Tillman, "ama Dünya Kupası gerçekten de her şeyi mümkün kılıyor. Birlikte vakit geçirmek çok güzel."

    Birlikte geçirdikleri bu zamanda, sanki hiçbir şey değişmemiş gibi, hâlâ Almanya’da hayallerinin peşinden koşan o aileymiş gibi hissediyorlar. Oysa her şey farklı, Malik de dahil.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Güven oluşturmak

    Çarşamba günkü muhteşem golün ardından, ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları kahramanlarına övgüler yağdırdı. “Değişti,” dediler. “Hâlâ utangaç, hâlâ çok yumuşak sesli, ama artık tavırları farklı,” diye eklediler hep birlikte. Kendinden emin bir şekilde dolaşıyor, en azından eskisinden daha fazla.

    Tim Ream, bu değişimi Gold Cup’tan sonra fark ettiğini söyledi. Anja Tillman da buna katılıyor, ancak bir ekleme yapıyor. Malik’in kendisi değişmedi, ancak sergilediği performans sayesinde başkalarının ona bakış açısını değiştirebildi. Bu da kendine güvenine yol açtı ve bu güven, ABD Milli Takımı için tarihi bir anın yaşanmasına neden oldu.

    "Bence son turnuva, yani Gold Cup, onun bu takımda ve teknik direktörün yanında kendini rahat hissetmesine çok yardımcı oldu," diyor Tillman, "çünkü teknik direktörden, takım için önemli olduğu hissini alması gerekiyor. Bence bu, onu daha rahat ve daha özgüvenli hale getirdi.

    "Ayrıca taraftarlar açısından da, bir oyuncunun pek sevilmemesi ya da taraftarlar tarafından sevildiğini hissetmemesi kolay bir durum değildir; o da aslında buna ihtiyaç duyan bir kişiliktir. Bu, onun en iyi halini sergilemesini sağlıyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor."

    Timothy Tillman’ın ise biraz farklı bir görüşü var. Kardeşinin Bayer Leverkusen’deki ilk sezonunun onu da şekillendirdiğini söylüyor. Sezon genel olarak yeterince sağlam geçti, ancak orta saha oyuncusunun Bundesliga’ya döndüğü ilk yılında zorlu anlar da yaşandı. Bu zorlu anlar ve büyüme sancıları, o özgüvenin daha da artmasına yardımcı oldu.

    "Kulüp düzeyinde pek de kolay bir yıl geçirmedi ve bu, kariyerindeki ilk gerçek aksilik sayılabilir," diyor Timothy Tillman. "Bence bunu kabullenmek ve bu süreci yaşamak, ona neyin gerçekten önemli olduğunu, neye odaklanması gerektiğini, ne yapması gerektiğini, neler yapabileceğini ve elinden ne geldiğini daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Bence bu yüzden sahada bu kadar olgun görünüyor."

    "Saha dışında bana karşı her zaman aynı davrandı," diye ekliyor, böyle bir şey söylerken bir ağabeyin yapacağı gibi sırıtarak. "Bu konuda pek bir değişiklik olmadı, ama evet, sahada bu değişimin gerçekten yaşandığını görebilirsiniz."

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    Bir annenin küçük oğulları için harika bir yaz

    Yaz devam ediyor ve Tillman ailesi de bu maceraya eşlik ediyor. İkisi de sezonun geri kalanında maçlara gitmeyi planlıyor. Timothy için şu ana kadar maçlara katılmak kolay olmadı. Seattle'daki maçı kaçırdıktan sonra, LAFC'nin Perşembe günü planlanan antrenmanı nedeniyle Çarşamba günü Santa Clara'daki maçı da kaçıracağından endişeleniyordu. Neyse ki, LAFC'nin sahipleri de oraya uçuyordu, bu sayede uçağa davet edilerek seyahati mümkün hale geldi.

    Elbette tüm bunlara değdi. Kardeşinin bu önemli anına şahit olabildi. En az bunun kadar önemli olan bir başka şey de, o anı annesiyle birlikte kutlayabilmesiydi. Bundan daha iyi ne olabilir ki?

    “Önümüzdeki tüm maçlara kesinlikle gideceğim,” diyor, “ve evet, şimdiye kadar yolculuğumuz böyle geçti.”

    Anja Tillman’a gelince, bu onun hayatının yolculuğu oldu. Çarşamba gecesi, en küçük oğlu tüm hayallerini gerçekleştirirken, en büyük oğluna sarıldı. Yine de sahaya baktığında bir ABD Milli Takımı yıldızı görmedi ve LAFC’nin kilit oyuncusuna sarılmadı.

    O anda bile Malik ve Timothy hâlâ onun küçük oğullarıydı; işte bu yüzden o anı sonsuza dek tekrar tekrar yaşayacak.

    "İkisi için de hâlâ öyle görüyorum," diyor. "Artık yetişkin erkekler oldular ve hayallerini kuruyorlar, hayallerini yaşıyorlar. Bu çok özel bir şey."

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