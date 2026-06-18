Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

Çeviri:

Onu görürsem selamlarını ileteceğim… Cristiano, rahmetli kız kardeşine yazdığı duygusal mektubun merkezinde yer alıyor

Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
Y. Diomande
C. Ronaldo
K. Mbappe
Almanya
Côte d’Ivoire
Kanada
Portekiz
Fransa

"Kız kardeşin aramızdan ayrıldı... Partide biri içkisine bir şey kattı ve o bir daha uyanamadı. O artık aramızda değil."

Fildişi Sahili Milli Takımı ve Alman kulübü Leipzig’in yıldızı Yan Diomandi, geçen yıl 15 yaşında hayatını kaybeden kız kardeşi Roxanne’e dokunaklı bir mesaj gönderdi.

Diomandi, Fildişi Sahili milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda yer alıyor ve grup aşamasının ilk turunda Ekvador'a karşı 1-0'lık galibiyete katkıda bulundu.

Diomande, yaz transfer döneminde büyük bir rekabete neden oluyor; Liverpool ve Paris Saint-Germain gibi birçok kulüp, onu kadrosuna katmak için ilgi gösterdi.

19 yaşındaki genç Fildişi Sahili'li yıldız, bu mesajı "The Players’ Tribune" platformu üzerinden yayınladı ve bu mesaj, 2026 Dünya Kupası'nın en etkileyici hikayelerinden biri oldu.

Mesajın metni şu şekildeydi:

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlık

    Sevgili Roxanne,

    Birisi bana sahte bir Manchester United forması hediye ettiğinde, üzerine siyah kalemle "Ronaldo 7" yazdığımı hatırlıyor musun?

    Zenginle fakir arasında ayrım yapmazdık, sadece mutluluğu bilirdik.

    Abidjan’da tek bir evde 25 kişinin uyuduğu günleri hatırlıyor musun? Annem dizilerini izlemek isterken, herkes film izlemek istiyordu. Uyuyormuş gibi yapıp gece yarısından sonra televizyon odasına gittiğimi hatırlıyor musun? Televizyonun sesini en düşük seviyeye indirirdim, zar zor iki kademe yükseltirdim. Karanlıkta futbol izler ve hayal kurardım.

    Yetişkinler beni toprakta futbol oynarken gördüklerinde, şutlarımın gücü yüzünden bana “Roberto Carlos” lakabını taktıklarını hatırlıyor musun? Cristiano Ronaldo benim idolüm olduğu için buna gizlice çok kızdığımı hatırlıyor musun?

    Evden uzakta oynamaya gittiğim zamanı hatırlıyor musun? 9 yaşındaydım. Gana sınırına yakın, Inter Foot Sud Komoy kulübünde. Yalnız, küçük bir çocuktum. Sana bu hikayeyi daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum, ama ben ve diğer çocuklar çok aç olduğumuz için köye gidip patates çalardık. “Banka soygunu” yapardık. İki çocuk dükkan sahibinin dikkatini dağıtır, diğer 18 çocuk da iki patatesle kaçardı. Patatesler pek de iyi değildi. Ama tadı harikaydı. Hahaha. Hâlâ en sevdiğim yemektir. Biraz yağ ile haşlanmış patates. Bana o günleri hatırlatır.

    İlk gerçek futbol ayakkabımı aldığımda, onunla uyuduğumu hatırlıyor musun? Küçükken hep o beyaz plastik sandaletlerle oynardım. Şimdi eve döndüğümde bile hâlâ onlarla oynuyorum. Bu bizim geleneğimiz.

    Eve döndüğümde mahalledeki arkadaşlarıma, “Neden antrenmanı bıraktınız? Yan size araba almayacak. Çalışmaya devam etmelisiniz,” dediğimi hatırlıyorum.

    On yaşındaydın ve zaten menajerim olmuştun.



    • Reklam

  • Beni Afrika’ya geri gönderdiler… Rüyanın sonu

    Fransa’ya taşınmayı hayal ederek oturup konuştuğumuz günleri hatırlıyor musun? Alışverişe çıkıp kendi dairemizi alacağımızı, benim arabalarım ve büyük bir evim olan zengin bir futbolcu olacağımı ve hiçbir şey için endişelenmeyeceğini? Herkes benimle alay ederken, benim yeni Cristiano olacağıma her zaman inanan sendin.

    On beş yaşında lise eğitimi için Amerika’ya taşındığımda, memleketimi çok özlediğimi hatırlıyor musun? Aylarca hiçbir şey anlamıyordum. Beni bir Fransız öğrencinin yanına oturttular, o da öğretmenin söylediği her şeyi çevirmeye çalışıyordu. Seni arayıp “İnanmayacaksın ama, buradaki çocuklar öğretmenlerle tartışıyor” dediğimi hatırlıyor musun?

    Memleketimizde, bildiğin gibi, büyüklerimize bakmaya bile cesaret edemezdik.

    Okuldan sonra çocukların sigara içtiğine inanamadığım zamanı hatırlıyor musun?

    Amerikan dizilerindeki karakterlere benzediğimi söylerdin.

    Bournemouth’ta deneme antrenmanına katıldığım zamanı hatırlıyor musun? Ya da Chelsea’de, Rangers’ta, Olympiakos’ta ve Crystal Palace’ta? Hatta bir antrenmandan sonra Izzy ve O’Lisi yanıma gelip “Evlat, sen gerçekten yeteneklisin” demişlerdi.

    Ama yine de benimle sözleşme imzalamadılar.

    ABD ligindeki yedek takımlar bile beni istemedi. Nedenini bilmiyordum. Bana hiçbir şey açıklamadılar. Her şeyi büyükler halletti. Beni Avrupa’nın dört bir yanına götürmeye devam ettiler, ama herkes beni reddediyordu.

    Vizem bitti. Hayalim sona erdi. Beni Afrika’ya geri gönderdiler ve birlikte ağladık.

    İnanmaktan vazgeçmeyen sendin. Birkaç hafta sonra Leganés ile sözleşme imzaladım ve farklı gözyaşları döktük.

    O zamanlar duygularımı hissedebiliyordum. Şimdi ise hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki insan değilmişim gibi. Sen gittiğinden beri içim boşaldı.

  • Kız kardeşin gitti

    Senin vefatını öğrendiğim gün tek bir damla bile gözyaşı döktüğümü sanmıyorum. Şok içindeydim.

    Bu, Leganés'teki ilk maçımdan birkaç hafta sonraydı. Kim 18 yaşında Real Madrid'e karşı ilk maçına çıkar ki? Çılgınca bir şeydi. Bir rüyaydı.

    Sonra bir kabusa dönüştü. Memleketten biri durmadan beni arıyordu. Rahatsız olmuştum. Neden aramaya devam ettiklerini anlamıyordum.

    Telefonu açtım, ama haberin şokunu hafifletmediler. Memlekette işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin. Duygu yok. Sadece...

    “Kız kardeşin vefat etti.”

    “Ne?”

    “Öldü.”

    "Neden bahsediyorsun?"

    “Partide biri içkisine bir şey kattı ve bir daha uyanamadı. Aramızdan ayrıldı.”

    On beş yaşındaydın.

    On beş.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-FRAAFP

    Mbappé iyi… ama kardeşim daha iyi

    Hiçbir cevap alamadım. Nedenini bilmek istiyor muyum, bilmiyorum. Belki kıskançlıktı. Belki de ülkemizde yaygın bir durumdur. Belki de seni koruyabilirdim. Bilmiyorum.

    Tanrı’nın takdirine güvenmeye çalışıyorum. Yapabileceğim tek şey bu. Unutmaya çalışmıyorum, çünkü unutmayacağımı biliyorum. Yapabileceğim tek şey, bu acıyı daha çok çalışmak ve hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirmek için bir motivasyon kaynağı olarak kullanmak.

    Bunu yazdım çünkü bu konuyu konuşamıyorum. Yazdım çünkü, anının sonsuza dek yaşamasını sağlayacağımı bilmeni istiyorum. Herkesin adını bilmesini sağlayacağım. Tüm dünya.

    Sahada yaptığım her şey senin için.

    Seni son gördüğümden beri çok şey oldu… Buna inanmayacaksın. Ben bile inanamıyorum.

    Tuhaf olan ne biliyor musun? Real Madrid’e karşı oynadığım ilk maçtan sonra Mbappé ile formalarımızı değiştirdik. Onu televizyonda izlerken, senin “Mbappé mi? Evet, iyi bir oyuncu. Ama kardeşim daha iyi” dediğini hatırlıyor musun?

    Bir konuda yanılmıştım. Zengin olmak istemiyorum. Zenginliğin insanlara, hatta ailelere ne yaptığını görüyorum. Leganés’teyken kazandığım her şeyi aileme gönderirdim. Artık parayı istemediğim bir noktaya geldim. Ağır bir yük olmuştu. Sorup duruyorlardı. Sanırım benim zaten milyoner olduğumu düşünüyorlardı. Bir dairem bile yoktu. Antrenman sahasındaki televizyonu olmayan bir odada yaşıyordum. Sadece futbol ve uyku, futbol ve uyku.

    Büyük bir ev istemiyordum. Araba istemiyordum. Tek istediğim, her şeyi futbola adamaktı. Her şeyi, dünyaya kız kardeşimin haklı olduğunu kanıtlamak için...

  • Eğer Cristiano'yu görürsem, ona selamlarını ileteceğim.

    Şey... Bunu komik bulacaksın.

    RB Leipzig’e transfer olduğumda hep geç kalıyordum. Tamam, tam anlamıyla geç kalmıyordum ama tam zamanında varıyordum; ki Almanya’da bu, çok geç kaldığın anlamına gelir.

    O yüzden sonra ne yaptığımı tahmin edersiniz. Her şeyden 90 dakika önce gelmeye başladım. O kadar erken geliyordum ki, oyuncular bana “Alman” demeye başladılar.

    Her şeyde hep abartırım. Hiç sakinliğim yok. Bunu hep söylemişimdir.

    Şu anda kendimi rahat hissettiğim tek yer stadyum. Orada sakinleşebiliyorum ve seninle konuşabiliyorum. Keşke hâlâ burada olsaydın da sana şunu söyleyebilseydim... Başardık.

    Söylediğim her şey gerçekleşti.

    Dünya Kupası’na gideceğiz. Gerçekten. Kardeşin, Drogba, Yaya ve Gervinho gibi Fildişi Sahili milli takımında oynayacak.

    Bunu sadece bir maç olarak görmüyorum. Bunu bir sahne olarak görüyorum. Bu, senin bende gördüklerini tüm dünyaya gösterme fırsatım. Her gol attığımda, herkesin adını bilmesini sağlayacağım. Seni unutmamalarını sağlayacağım.

    Her zaman benim Cristiano’dan daha iyi olabileceğimi söylerdin. Onu orada görürsem, selamlarını ileteceğim.

    Beklediğin gibi yapacağım, yemin ederim. Daha gerçek bir spor ayakkabım bile yokken, herkese “Kardeşim dünyanın en iyisi olacak” derdin.

    Haklı olduğunu kanıtlayacağım, ya da bunu denerken öleceğim.

    Kardeşin, Yan

Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV