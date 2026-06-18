Onu görürsem selamlarını ileteceğim… Cristiano, rahmetli kız kardeşine yazdığı duygusal mektubun merkezinde yer alıyor

Sevgili Roxanne,

Birisi bana sahte bir Manchester United forması hediye ettiğinde, üzerine siyah kalemle "Ronaldo 7" yazdığımı hatırlıyor musun?

Zenginle fakir arasında ayrım yapmazdık, sadece mutluluğu bilirdik.

Abidjan’da tek bir evde 25 kişinin uyuduğu günleri hatırlıyor musun? Annem dizilerini izlemek isterken, herkes film izlemek istiyordu. Uyuyormuş gibi yapıp gece yarısından sonra televizyon odasına gittiğimi hatırlıyor musun? Televizyonun sesini en düşük seviyeye indirirdim, zar zor iki kademe yükseltirdim. Karanlıkta futbol izler ve hayal kurardım.

Yetişkinler beni toprakta futbol oynarken gördüklerinde, şutlarımın gücü yüzünden bana “Roberto Carlos” lakabını taktıklarını hatırlıyor musun? Cristiano Ronaldo benim idolüm olduğu için buna gizlice çok kızdığımı hatırlıyor musun?

Evden uzakta oynamaya gittiğim zamanı hatırlıyor musun? 9 yaşındaydım. Gana sınırına yakın, Inter Foot Sud Komoy kulübünde. Yalnız, küçük bir çocuktum. Sana bu hikayeyi daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum, ama ben ve diğer çocuklar çok aç olduğumuz için köye gidip patates çalardık. “Banka soygunu” yapardık. İki çocuk dükkan sahibinin dikkatini dağıtır, diğer 18 çocuk da iki patatesle kaçardı. Patatesler pek de iyi değildi. Ama tadı harikaydı. Hahaha. Hâlâ en sevdiğim yemektir. Biraz yağ ile haşlanmış patates. Bana o günleri hatırlatır.

İlk gerçek futbol ayakkabımı aldığımda, onunla uyuduğumu hatırlıyor musun? Küçükken hep o beyaz plastik sandaletlerle oynardım. Şimdi eve döndüğümde bile hâlâ onlarla oynuyorum. Bu bizim geleneğimiz.

Eve döndüğümde mahalledeki arkadaşlarıma, “Neden antrenmanı bıraktınız? Yan size araba almayacak. Çalışmaya devam etmelisiniz,” dediğimi hatırlıyorum.

On yaşındaydın ve zaten menajerim olmuştun.







