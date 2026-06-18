Onu görürsem selamlarını ileteceğim… Cristiano, rahmetli kız kardeşine yazdığı duygusal mektubun merkezinde yer alıyor

Fransa’ya taşınmayı hayal ederek oturup konuştuğumuz günleri hatırlıyor musun? Alışverişe çıkıp kendi dairemizi alacağımızı, benim arabalarım ve büyük bir evim olan zengin bir futbolcu olacağımı ve hiçbir şey için endişelenmeyeceğini? Herkes benimle alay ederken, benim yeni Cristiano olacağıma her zaman inanan sendin.
On beş yaşında lise eğitimi için Amerika’ya taşındığımda, memleketimi çok özlediğimi hatırlıyor musun? Aylarca hiçbir şey anlamıyordum. Beni bir Fransız öğrencinin yanına oturttular, o da öğretmenin söylediği her şeyi çevirmeye çalışıyordu. Seni arayıp “İnanmayacaksın ama, buradaki çocuklar öğretmenlerle tartışıyor” dediğimi hatırlıyor musun?
Memleketimizde, bildiğin gibi, büyüklerimize bakmaya bile cesaret edemezdik.
Okuldan sonra çocukların sigara içtiğine inanamadığım zamanı hatırlıyor musun?
Amerikan dizilerindeki karakterlere benzediğimi söylerdin.
Bournemouth’ta deneme antrenmanına katıldığım zamanı hatırlıyor musun? Ya da Chelsea’de, Rangers’ta, Olympiakos’ta ve Crystal Palace’ta? Hatta bir antrenmandan sonra Izzy ve O’Lisi yanıma gelip “Evlat, sen gerçekten yeteneklisin” demişlerdi.
Ama yine de benimle sözleşme imzalamadılar.
ABD ligindeki yedek takımlar bile beni istemedi. Nedenini bilmiyordum. Bana hiçbir şey açıklamadılar. Her şeyi büyükler halletti. Beni Avrupa’nın dört bir yanına götürmeye devam ettiler, ama herkes beni reddediyordu.
Vizem bitti. Hayalim sona erdi. Beni Afrika’ya geri gönderdiler ve birlikte ağladık.
İnanmaktan vazgeçmeyen sendin. Birkaç hafta sonra Leganés ile sözleşme imzaladım ve farklı gözyaşları döktük.
O zamanlar duygularımı hissedebiliyordum. Şimdi ise hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki insan değilmişim gibi. Sen gittiğinden beri içim boşaldı.