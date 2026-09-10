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'Onu getirmek istedim' - Bayern Münih'in, Liverpool yıldızı Bradley Barcola ve Barcelona'nın Anthony Gordon'ı için dev bonservisli transferden neden çekilmek zorunda kaldığı
Fahiş ücretler Alman devlerini caydırıyor
Bayern Münih, Vincent Kompany’nin kadrosunu güçlendirmek için yaz döneminde yüksek değer biçilen kanat oyuncuları Barcola ve Gordon için hamleleri değerlendirdi. Ancak Bundesliga ekibi, ikiliyi kadrosuna katmak için gereken bonservis bedellerinin büyüklüğü nedeniyle sonunda geri adım attı.
Barcola ise Mısırlı oyuncunun Merseyside’daki göz kamaştıran dokuz yıllık döneminin ardından ayrılması sonrası Mohamed Salah’nın yerini almak için Liverpool’a 123 milyon £’luk transferini tamamladı. Bu sırada Gordon, 69 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla Newcastle’dan ayrılıp Barcelona’ya katıldı.
- Getty Images Sport
Eberl, uzun süredir devam eden ilgiyi açıkladı
Sport Bild'e konuşan Bayern sportif direktörü Eberl, Barcola'ya duyduğu kişisel hayranlığı anlattı. "Dürüst olmak gerekirse, Bradley'yi Leipzig'deki dönemimden zaten tanıyorum. Onu Leipzig'e getirmek istemiştim" dedi.
Eberl, daha önce yapılan görüşmelerin Bayern'in son hamlesinin temelini attığını açıkladı. "O dönemde birlikte oturup bunu konuştuk" diye ekledi. "Bradley ile daha yakın bir ilişki kurmam da böyle oldu. Yani orada her zaman bir ilgi vardı. Elbette Bayern'de de onu değerlendirdik."
Ancak işin içindeki mali şartlar, sonunda Bayern'in geri adım atmasına neden oldu. Liverpool'un £123 milyonluk harcamasından bahseden Eberl, "Böyle rakamlar duyduğunuzda, bu bizim için fazlaydı. Luis Diaz'da da maliyetli bir karar verdik ama Bradley'yle kıyaslandığında farklı bir ölçekteydi" itirafında bulundu.
Gordon konusunda da durumun aynı olduğu ortaya çıktı. "Sol kanat için Anthony Gordon'la ilgilendiğimiz sır değil" diyen Eberl, "Bunu yapmamaya karar verdik çünkü kendisi basitçe çok pahalıydı" ifadelerini kullandı.
Anfield ve Allianz'da yeni bir dönem
Liverpool, Salah'ın ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak için öncelikli hedef olarak Barcola'yı belirledi. Paris Saint-Germain ile iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncu da bu transferi gerçekleştirmeye istekliydi ve böylece Liverpool, Arsenal'ın ilgisini geri püskürttü. Bu dudak uçuklatan bonservis bedeli, Fransa millî oyuncusunu Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi yaptı; oyuncu, kulüp rekoru kırılan transfer Alexander Isak'ın hemen arkasında yer aldı.
Buna karşılık, gerçekleşmeyen transferler Bayern kadrosunda önemli bir yeniden yapılanmayı tetikledi. Ismael Saibari ve Nathaniel Brown'ın takıma katılmasının yanı sıra Bayern Münih, mali dengeyi sağlamak için toplu bir ayrılığa onay verdi; Joao Palhinha, Alexander Nubel, Daniel Peretz, Noel Aseko, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher ve Lovro Zvornarek'in tamamı Allianz Arena'dan ayrıldı.
- Getty Images Sport
Barcola, İngiliz futboluna uyum sağlıyor
Barcola, Andoni Iraola yönetimindeki Anfield hayatına şimdiden uyum sağlamaya başladı. Ipswich deplasmanında 2-0 kazanılan maçta bir başka yeni transfer Victor Munoz'un yerine 60. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, çarşamba gecesi ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Liverpool'un Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini 2-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi galibiyetinde umut verici anlar sergiledi. Ancak eski Lyon forveti, Alexis Mac Allister'ın ikinci yarıda galibiyeti getiren golü atmasından kısa süre sonra kramp nedeniyle oyundan alındı; bu da Iraola'nın önümüzdeki haftalarda kanat oyuncusunun fiziksel durumunu dikkatle yönetmesi gerekeceği anlamına geliyor.
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