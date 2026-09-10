Sport Bild'e konuşan Bayern sportif direktörü Eberl, Barcola'ya duyduğu kişisel hayranlığı anlattı. "Dürüst olmak gerekirse, Bradley'yi Leipzig'deki dönemimden zaten tanıyorum. Onu Leipzig'e getirmek istemiştim" dedi.

Eberl, daha önce yapılan görüşmelerin Bayern'in son hamlesinin temelini attığını açıkladı. "O dönemde birlikte oturup bunu konuştuk" diye ekledi. "Bradley ile daha yakın bir ilişki kurmam da böyle oldu. Yani orada her zaman bir ilgi vardı. Elbette Bayern'de de onu değerlendirdik."

Ancak işin içindeki mali şartlar, sonunda Bayern'in geri adım atmasına neden oldu. Liverpool'un £123 milyonluk harcamasından bahseden Eberl, "Böyle rakamlar duyduğunuzda, bu bizim için fazlaydı. Luis Diaz'da da maliyetli bir karar verdik ama Bradley'yle kıyaslandığında farklı bir ölçekteydi" itirafında bulundu.

Gordon konusunda da durumun aynı olduğu ortaya çıktı. "Sol kanat için Anthony Gordon'la ilgilendiğimiz sır değil" diyen Eberl, "Bunu yapmamaya karar verdik çünkü kendisi basitçe çok pahalıydı" ifadelerini kullandı.



