Rio Ferdinand Presents'te konuşan eski İngiltere stoperi, eski milli takım arkadaşı Lescott'u hedef aldı. Ferdinand, "Joleon bir dahaki sefere geldiğinde lanet madalyamı da getirse iyi olur" diyerek şaka yaptı. "Suçlu bulunursan, o zaman madalyaları geri vermen gerektiğini düşünüyorum."

Konuya ilişkin esprili ama net tavrını sürdürdü ve Lescott için planlarını açıkladı. Ferdinand, "Joleon'ı gördüğümde gerçekten evine gidip sadece, 'Dinle, onu ver. Onu ver' diyeceğim" dedi. "Orada oturup gerçekten şampiyon olduğunuzu söyleyemezsiniz, değil mi? Ya da şunu kazandınız, bunu kazandınız diyemezsiniz. Sonuçta herhangi bir para cezası ödemek zorunda kalmayacaklar. Küme düşürülmeyecekler. Kupayı verin gitsin. Madalyaları verin, kupayı verin. Bu kadar basit."

Ferdinand, oyuncuları yönetim katındaki ihlallerden sorumlu tutmadığını da hızlıca netleştirdi. "Açık ara bu ülkedeki en iyi takım oldular, değil mi? Ve buradaki en iyi menajere sahiplerdi" diye ekledi. "Ama yine de suçlu bulunurlarsa, buna uygun cezalar olmalı ve uygulanması gereken de bu.

"Bu yüzden sadece oturup beklememiz gerekiyor. Yine söylüyorum, bunun en can alıcı yanı bu kadar uzun sürmüş olması. Hepsi bu. Ama... yine de oynadıkları futbolun ve yaşattıkları bazı anların değerini bilebilir miyiz? Elbette bilebiliriz. Hâlâ takdir edebilirsiniz.

"Ve yine tekrar edeyim, bunda suçlanacak olan oyuncular değil. Tüm bu kararları verenler, futbol kulüplerinde çok daha güçlü ve yetkili konumlarda bulunan insanlar. Bu yüzden oyuncuların omzuna hiçbir suçu yüklemem. Ama onlara artık farklı gözle bakılacak ve bu kaçınılmaz, çünkü durum bu."



