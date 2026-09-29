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'Onu geri ver!' - Rio Ferdinand, suçlu kararının ardından Joleon Lescott'un Premier League madalyasını iade etmesini isterken Manchester United efsanesi Manchester City'nin şampiyonluklarının elinden alınması çağrısında bulundu
City, olası şampiyonlukların geri alınmasına hazırlanıyor
Manchester City, 115 mali suçlamasının çok büyük bölümünden suçlu bulunmasının ardından ağır yaptırımlara hazırlanıyor. Kulübün itiraz etmesi neredeyse kesin olsa da, puan silme ve ağır para cezalarından büyük başarıların geri alınması ihtimaline kadar uzanan eşi benzeri görülmemiş cezalarla karşı karşıya.
Bu şampiyonluklar geri alınırsa, Sergio Aguero'nun son anlardaki dramatik golüyle unutulmaz şekilde kazanılan 2011-12 Premier League şampiyonluğu geriye dönük olarak ikinci sıradaki Manchester United'a verilebilir. Bu ihtimal, United'ın eski savunmacısı Ferdinand'ın tarih kitaplarının yeniden yazılması çağrısını kamuoyu önünde yapmasına yol açtı.
- Michael Barrett Boesen
Ferdinand, eski rakiplerinden madalyalarını geri istiyor
Rio Ferdinand Presents'te konuşan eski İngiltere stoperi, eski milli takım arkadaşı Lescott'u hedef aldı. Ferdinand, "Joleon bir dahaki sefere geldiğinde lanet madalyamı da getirse iyi olur" diyerek şaka yaptı. "Suçlu bulunursan, o zaman madalyaları geri vermen gerektiğini düşünüyorum."
Konuya ilişkin esprili ama net tavrını sürdürdü ve Lescott için planlarını açıkladı. Ferdinand, "Joleon'ı gördüğümde gerçekten evine gidip sadece, 'Dinle, onu ver. Onu ver' diyeceğim" dedi. "Orada oturup gerçekten şampiyon olduğunuzu söyleyemezsiniz, değil mi? Ya da şunu kazandınız, bunu kazandınız diyemezsiniz. Sonuçta herhangi bir para cezası ödemek zorunda kalmayacaklar. Küme düşürülmeyecekler. Kupayı verin gitsin. Madalyaları verin, kupayı verin. Bu kadar basit."
Ferdinand, oyuncuları yönetim katındaki ihlallerden sorumlu tutmadığını da hızlıca netleştirdi. "Açık ara bu ülkedeki en iyi takım oldular, değil mi? Ve buradaki en iyi menajere sahiplerdi" diye ekledi. "Ama yine de suçlu bulunurlarsa, buna uygun cezalar olmalı ve uygulanması gereken de bu.
"Bu yüzden sadece oturup beklememiz gerekiyor. Yine söylüyorum, bunun en can alıcı yanı bu kadar uzun sürmüş olması. Hepsi bu. Ama... yine de oynadıkları futbolun ve yaşattıkları bazı anların değerini bilebilir miyiz? Elbette bilebiliriz. Hâlâ takdir edebilirsiniz.
"Ve yine tekrar edeyim, bunda suçlanacak olan oyuncular değil. Tüm bu kararları verenler, futbol kulüplerinde çok daha güçlü ve yetkili konumlarda bulunan insanlar. Bu yüzden oyuncuların omzuna hiçbir suçu yüklemem. Ama onlara artık farklı gözle bakılacak ve bu kaçınılmaz, çünkü durum bu."
United ve Liverpool, şampiyonlukları devralabilir
Ferdinand, geçen cuma günü sosyal medyada duygularını zaten açıkça ortaya koymuştu. X'te kendinden emin bir şekilde şu paylaşımı yaptı: "Kupaya bir Premier League madalyası daha eklenecek."
Eğer City, mali usulsüzlükler döneminde kazandığı kupaları kaybederse, United'ın 2011-12 ve 2017-18 sezonlarındaki iki lig şampiyonluğunu devralma ihtimali bulunuyor. Bu dalga etkisi diğer Premier League rakiplerine de yarar sağlayacak. Ferdinand'ın Old Trafford'daki son sezonunda, 2013-14'te ligi ikinci sırada bitiren Liverpool da o şampiyonluğun geriye dönük olarak Anfield'a verilmesini görecek.
- Getty Images Sport
City, yaklaşan temyiz başvurusu nedeniyle gergin bir bekleyiş içinde
City ve taraftarları, cezalarının tam ağırlığı belirlenirken gergin bir bekleyişle karşı karşıya. Kulüp kaçınılmaz olarak güçlü bir itiraz başlatacak, bu da nihai kararın hâlâ aylar uzakta olabileceği anlamına geliyor. O zamana kadar City'nin kadrosu sahaya odaklanmayı sürdürmeye çalışmak zorunda kalacak; bu sırada tarihi yaptırım tehdidi, kulübün geçmiş başarılarının üzerine gölge düşürüyor.
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