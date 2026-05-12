"Onu gerçekten çok seviyorum" - Wayne Rooney, Viktor Gyokeres'in Arsenal'in Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupaya çok yakın olmasının "temel nedeni" olduğunu vurguluyor

Rooney, Gyokeres’i Arsenal’in bu sezon tarihi bir iç saha ve Avrupa çifte kupası kazanma yolundaki en önemli isimlerden biri olarak gösteriyor. Topçular, 22 yıldır süren Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermeye çalışırken, bir yandan da Şampiyonlar Ligi zaferi için mücadele ediyor. Forvet, yaz transfer döneminde Sporting CP’den 64 milyon sterlinlik bir transferle Arsenal’e katılmıştı.

İngiltere'deki hayatına yavaş bir başlangıç yapan Gyokeres, son zamanlarda golcü kimliğini yeniden keşfetti ve Arsenal'in hücum sisteminde giderek daha etkili hale geldi. İsveç milli takımında forma giyen oyuncu, tüm turnuvalarda şu ana kadar 21 gol attı. Bu sayı, onu kulüp efsaneleri Thierry Henry ve Ian Wright ile birlikte, ilk sezonunda 20 gol barajına ulaşan Arsenal oyuncuları arasına soktu.