"Onu gerçekten çok seviyorum" - Wayne Rooney, Viktor Gyokeres'in Arsenal'in Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupaya çok yakın olmasının "temel nedeni" olduğunu vurguluyor
Rooney, Gyokeres’in Arsenal’in şampiyonluk yarışındaki etkisini vurguladı
Rooney, Gyokeres’i Arsenal’in bu sezon tarihi bir iç saha ve Avrupa çifte kupası kazanma yolundaki en önemli isimlerden biri olarak gösteriyor. Topçular, 22 yıldır süren Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermeye çalışırken, bir yandan da Şampiyonlar Ligi zaferi için mücadele ediyor. Forvet, yaz transfer döneminde Sporting CP’den 64 milyon sterlinlik bir transferle Arsenal’e katılmıştı.
İngiltere'deki hayatına yavaş bir başlangıç yapan Gyokeres, son zamanlarda golcü kimliğini yeniden keşfetti ve Arsenal'in hücum sisteminde giderek daha etkili hale geldi. İsveç milli takımında forma giyen oyuncu, tüm turnuvalarda şu ana kadar 21 gol attı. Bu sayı, onu kulüp efsaneleri Thierry Henry ve Ian Wright ile birlikte, ilk sezonunda 20 gol barajına ulaşan Arsenal oyuncuları arasına soktu.
Rooney, Arsenal'in forvetini neden bu kadar takdir ettiğini açıklıyor
SkyBet’in “The Overlap EFL Fan Debate” programında konuşan Rooney, sezonun başlarında aldığı eleştirilere rağmen Gyokeres’e olan uzun süredir devam eden desteğini savundu.
"Bunu tüm sezon boyunca söyledim ve bu yüzden eleştirildim, ama aslında onu gerçekten çok seviyorum," dedi Rooney. "Arsenal takımına kattığı şey, savunmacıları meşgul etmesi. Onları çalıştırıyor, savunmaya zorluyor, kanalları kullanıyor."
"Son zamanlarda gördüğümüz şey ise, bunun Eberechi Eze ve Bukayo Saka için daha fazla alan yaratmasıdır. Çünkü eğer bir ya da iki stoper onu marke etmek için gitmek zorunda kalırsa ve ardından bek de onu marke etmek için yanına gelirse, topu hızlıca yönlendirdiğinizde, onun hemen arkasında herkes için çok fazla alan yaratılır."
Gyokeres neden Arsenal için eksik parça olabilir?
Gyokeres, gol sıralamasında Manchester City’den Erling Haaland’ın 16 gol gerisinde kalsa da, taktiksel değeri gözlemcilerin övgüsünü topluyor. Rooney, bu etkisinin Arsenal’in büyük kupaları kazanma yolunda nihayetinde belirleyici olabileceğine inanıyor.
"Son birkaç haftadır bunu daha da fazla gösteriyor ve Arsenal ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, bunun arkasındaki en büyük neden o olacak, çünkü Arsenal'in son birkaç yıldır eksikliği bu alandaydı," diye ekledi.
Arsenal, şampiyonluk yarışında ve Avrupa'da belirleyici haftalarla karşı karşıya
Arsenal, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına iki galibiyet kaldı. Takımın kalan maçları arasında Emirates Stadyumu’nda Burnley ile oynanacak karşılaşma ve Crystal Palace deplasmanı yer alıyor. Yurtiçi yarışın ötesinde, Topçular 30 Mayıs’ta Budapeşte’de Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek; Gyokeres ise bu maçta İngiltere’deki olağanüstü ilk sezonunu taçlandırma fırsatı bulacak.