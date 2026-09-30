Eleştirisini genişleten Traore, Thierry Henry’yi nihai ölçüt olarak göstererek, üst düzey savunmacılara büyük sorunlar çıkarabilmek için gerekli patlayıcı sürate sahip olmadığında ısrar etti. Kendi geçmişteki savunma becerilerini de ona karşı öne sürdü. Traore şöyle ekledi: "Ben çok ama çok hızlı bir oyuncuydum. Topu önümden itebilir ama yanımdan geçmesine imkân yok. Thierry Henry ile Gyokeres’i düşünün, aralarında dağlar kadar fark var. Thierry’ye karşı oynamayı deneyin, hangi yöne giderse gitsin bu bir problem. Bu oyuncular problemdir. Hız öldürür ve ben Gyokeres’in çok hızlı olduğunu görmüyorum."