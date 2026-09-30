Getty Images Sport
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'Onu geçmesinin imkanı yok' - Eski Arsenal savunmacısından golcü Viktor Gyokeres hakkında ağır iddia
Traore, Arsenal forvetini sorguladı
Traore, Gyokeres hakkındaki şüphelerini dile getirerek Arsenal forvetinin en üst seviyede gereken baskın varlığa sahip olmadığını öne sürdü. Sun'a konuşan Traore, bugün ona karşı oynamaktan tamamen rahat hissedeceğini itiraf etti.
Gyokeres geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol attı ve Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu, ancak kulüp adına sergilediği performanslar yine de eleştiri aldı. Traore, 28 yaşındaki oyuncunun da Kai Havertz'in de daha önce İngiltere'deki üst düzey forvetleri tanımlayan ayırt edici liderlik özelliklerinden yoksun olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Bitirici içgüdü eksikliği
Traore, forvet ile geçmişin ikonik isimleri arasında doğrudan karşılaştırmalar yaparak, zihniyetleri arasında önemli bir fark olduğunun altını çizdi. Traore, kendisinin ve Havertz'in rakip savunmacılara korku salmadığını söyledi. Traore şöyle dedi: "Gyokeres, bazı oyuncularda olan o öldürücü içgüdüyü onda bir türlü göremiyorum. Drogba'ya karşı birçok kez oynadım. Aman Tanrım. Öyle bir aurası vardı ki. Adeta, 'Ben bir liderim' diye bağırıyordu. Gyokeres'te ya da Havertz'te bunu göremiyorum. Gyokeres'e karşı oynayacak olsaydım endişelenmezdim."
Gyokeres'i Henry ile kıyaslamak
Eleştirisini genişleten Traore, Thierry Henry’yi nihai ölçüt olarak göstererek, üst düzey savunmacılara büyük sorunlar çıkarabilmek için gerekli patlayıcı sürate sahip olmadığında ısrar etti. Kendi geçmişteki savunma becerilerini de ona karşı öne sürdü. Traore şöyle ekledi: "Ben çok ama çok hızlı bir oyuncuydum. Topu önümden itebilir ama yanımdan geçmesine imkân yok. Thierry Henry ile Gyokeres’i düşünün, aralarında dağlar kadar fark var. Thierry’ye karşı oynamayı deneyin, hangi yöne giderse gitsin bu bir problem. Bu oyuncular problemdir. Hız öldürür ve ben Gyokeres’in çok hızlı olduğunu görmüyorum."
- Getty Images Sport
Gyokeres için sırada ne var?
Gyokeres, Arsenal'ın yurt içi mücadelelere dönmesiyle birlikte eleştirmenlerini susturmaya çalışacak; zira şu anda Mikel Arteta yönetiminde ilk 11'deki bir yer için Havertz'le rekabet ediyor. Ayrıca yaklaşan transfer dönemi öncesinde Serie A ve Suudi Pro Ligi'ndeki kulüplerin transfer hedefleri arasında yer almaya devam ediyor.
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