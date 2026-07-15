"Onu durduramazsınız!" - Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı, İngiltere’ye Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’le karşılaşırken imkansız bir görevle karşı karşıya kalacakları konusunda uyarıda bulundu

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun eski Arjantin milli takım arkadaşı Federico Fernandez, Thomas Tuchel'in takımı için tüyler ürpertici bir değerlendirmede bulundu. İngiltere kampında yapılan taktik hazırlıklara rağmen Fernandez, 20 yıllık futbol tarihinin, 39 yaşındaki oyuncuyu etkisiz hale getirmeye yönelik bireysel planların genellikle başarısızlıkla sonuçlandığını kanıtladığını vurguluyor.

Turnuvanın en golcü oyuncusuyla karşılaşmanın zorluğuna değinen Fernandez, talkSPORT'a şunları söyledi: "Onu durduramazsınız. Bu soru son 20 yıldır soruluyor. İnsanlar her zaman topu ele geçirmenin bir yolunu bulurlar; ister derinlere inerek, ister daha çok yana doğru hareket ederek olsun. İnsanların fark yaratmak için tek ihtiyacı iyi bir pas ve top kontrolüdür. Üzerine özel olarak bir oyuncu koysanız bile. Yıllar boyunca herkes ona karşı her şeyi denedi. Ben her zaman antrenörden bizi aynı takımlara koymasını isterdim, böylece [antrenmanda] onu markajlamak zorunda kalmazdım."



