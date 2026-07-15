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"Onu durduramazsınız!" - Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı, İngiltere’ye Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’le karşılaşırken imkansız bir görevle karşı karşıya kalacakları konusunda uyarıda bulundu
Arjantinli efsane, durdurulamaz olmaya devam ediyor
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun eski Arjantin milli takım arkadaşı Federico Fernandez, Thomas Tuchel'in takımı için tüyler ürpertici bir değerlendirmede bulundu. İngiltere kampında yapılan taktik hazırlıklara rağmen Fernandez, 20 yıllık futbol tarihinin, 39 yaşındaki oyuncuyu etkisiz hale getirmeye yönelik bireysel planların genellikle başarısızlıkla sonuçlandığını kanıtladığını vurguluyor.
Turnuvanın en golcü oyuncusuyla karşılaşmanın zorluğuna değinen Fernandez, talkSPORT'a şunları söyledi: "Onu durduramazsınız. Bu soru son 20 yıldır soruluyor. İnsanlar her zaman topu ele geçirmenin bir yolunu bulurlar; ister derinlere inerek, ister daha çok yana doğru hareket ederek olsun. İnsanların fark yaratmak için tek ihtiyacı iyi bir pas ve top kontrolüdür. Üzerine özel olarak bir oyuncu koysanız bile. Yıllar boyunca herkes ona karşı her şeyi denedi. Ben her zaman antrenörden bizi aynı takımlara koymasını isterdim, böylece [antrenmanda] onu markajlamak zorunda kalmazdım."
- AFP
Tuchel, Haaland modeline güveniyor
Eski Newcastle savunma oyuncusunun uyarısı sert olsa da Tuchel, taktiksel düzeninin bir çözüm sunabileceğinden emin. Alman teknik direktör, bir önceki turda İngiltere’nin savunma performansından cesaret alıyor; bu maçta İngiltere, bir başka dünya çapında süperstarın etkisini başarıyla sınırlamıştı.
"Her seferinde bunu başarması inanılmaz – hem de o kadar farklı şekillerde," diye itiraf etti Tuchel. "Boşlukları buluyor, doğru anları yakalıyor ve en önemlisi, tüm takım bu fikri benimsiyor. Onun etrafında cesur olmalıyız ve ona verilen desteği kesmeliyiz. O, Erling Haaland'dan farklı bir oyuncu ama Erling'e karşı iyi iş çıkardık, o yüzden şimdi de bir yolunu bulacağız."
Kane, Messi’ye karşı tek bir noktaya odaklanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor
Messi turnuvada şu ana kadar sekiz gol atmış olsa da, İngiltere kaptanı Harry Kane, sadece eski Barcelona ve PSG süperstarına odaklanmanın “Üç Aslanlar” için bir hata olacağı konusunda ısrarcı.
Kane şöyle konuştu: "O, neredeyse 20 yıldır dünyanın en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor. Ancak biz Arjantin ile oynuyoruz, Messi'ye karşı değil. Karşımızda harika bir takım, muhteşem oyunculara sahip büyük bir takım var. Her ne kadar tüm dikkatler Messi ve diğer büyük oyuncular üzerinde toplanacak olsa da, bunun bundan daha fazlası olduğunu biliyoruz."
- Getty
Pickford, İngiltere’den soğukkanlılık çağrısında bulundu
Kaleci Jordan Pickford, kaptanının düşüncelerine katılarak, takımın bu önemli maçın heyecanı karşısında yılmak yerine kendi dayanıklılıklarına güvenmeleri gerektiğini vurguladı. İngiltere, bu yaz takımın attığı 13 golün 12’sini kaydeden Kane ve Jude Bellingham’ın golcü yeteneklerine büyük ölçüde güveniyor; ancak Pickford, savunma hattının son dünya şampiyonunun karşısına çıkaracağı her türlü zorluğa hazır olduğuna inanıyor.
Pickford, “Herkes Messi’den bahsedecek çünkü o futbol tarihinin en iyilerinden biri,” dedi. “Ancak bu kadrodaki yetenek ve becerilerimizi – hem hücumda, hem savunmada ve takım olarak uyumumuzu – göz ardı edemezsiniz.
"Elimizde her şey var ve Çarşamba günü bunu sergilememiz gerekiyor. Her şeye hazırız; bu bizimle onların karşı karşıya gelmesi ve kimin galip geleceği meselesi. Bunun için tam anlamıyla hazırız."
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