"Onu çok seviyorum" - Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na dönüşü sürecinde Lionel Messi ile "sık sık konuşuyor"

Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından DSports’a konuşan Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, uzun süredir arkadaşı olan ve eski Barcelona ile Paris Saint-Germain takım arkadaşı Messi’nin 39. doğum gününü kutlamaya odaklandı. Neymar, Brezilya ile Arjantin arasındaki tarihi futbol rekabetinin, aralarındaki sıkı kardeşlik bağını hiçbir şekilde zayıflatmadığını açıkladı.

Turnuva süresince Arjantin kaptanıyla olan iletişimi sorulduğunda Neymar, “Çok sık konuşuyoruz, son birkaç gündür de konuşuyoruz,” diye açıkça söyledi. Dinamik forvet, “Onu çok sevdiğimi biliyor,” diye ekledi.