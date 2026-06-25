Getty/GOAL
Çeviri:
"Onu çok seviyorum" - Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na dönüşü sürecinde Lionel Messi ile "sık sık konuşuyor"
Neymar'ın üç yıllık milli takımdan uzak kalma süresi sona erdi
Neymar, 2026 Dünya Kupası’nın üçüncü maç gününde Brezilya’nın İskoçya’ya karşı 3-0’lık ezici galibiyetiyle uluslararası sahneye merakla beklenen dönüşünü gerçekleştirdi. Miami’de 76. dakikada kulakları sağır eden tezahüratlar eşliğinde sahaya çıkan forvet, bu tarihi maçla yaklaşık üç yıl sonra ilk kez Selecao formasıyla sahaya çıktı.
34 yaşındaki usta oyuncu, Uruguay maçında geçirdiği ağır diz bağ yırtığı nedeniyle Ekim 2023'ten beri milli takımdan uzak kalmıştı. 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, sağ baldırındaki bir sakatlık nedeniyle daha da ertelenmiş ve ikinci yarıda sahaya çıkması, son derece duygusal bir dönüm noktası haline gelmişti.
- AFP
Messi ile süren bağ
Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından DSports’a konuşan Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, uzun süredir arkadaşı olan ve eski Barcelona ile Paris Saint-Germain takım arkadaşı Messi’nin 39. doğum gününü kutlamaya odaklandı. Neymar, Brezilya ile Arjantin arasındaki tarihi futbol rekabetinin, aralarındaki sıkı kardeşlik bağını hiçbir şekilde zayıflatmadığını açıkladı.
Turnuva süresince Arjantin kaptanıyla olan iletişimi sorulduğunda Neymar, “Çok sık konuşuyoruz, son birkaç gündür de konuşuyoruz,” diye açıkça söyledi. Dinamik forvet, “Onu çok sevdiğimi biliyor,” diye ekledi.
"Leo, saha dışında daha da iyi bir insan."
Neymar, Arjantinli oyuncunun alçakgönüllülüğünü hemen vurguladı. Efsanevi oyun kurucunun sahne ışıklarının dışındaki karakterinin, sahadaki eşi benzeri görülmemiş başarılarını gölgede bıraktığını vurguladı.
“Leo, saha dışında daha da iyi bir insan. Sahada zaten harika; saha dışında nasıl olduğunu bir düşünün,” dedi Neymar, maç sonrası değerlendirmede gülerek. Brezilyalı yıldız ayrıca Arjantin halkına büyük bir minnettarlığını ifade etmek için özel bir an ayırdı ve kendisine gösterdikleri sürekli sevgi için teşekkür etti.
- Getty Images Sport
Ağır sikletler nakavt aşamasına rahatça yükseldi
Bu iç açıcı an, her iki efsanevi figürün de turnuvanın yüksek riskli baskısıyla başa çıkmaya çalıştığı, spor açısından başarılı bir döneme denk geliyor. Messi’nin Arjantin’i ilk iki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselirken, Brezilya da İskoçya’ya karşı aldığı belirleyici galibiyetle üç grup maçından topladığı yedi puanla bir üst tura adını yazdırdı.
Selecao teknik ekibi, şimdi ilk eleme turunda kendilerini bekleyen taktiksel zorluğun ne olacağını merakla bekliyor. Brezilya, F Grubu’nun ikincisiyle karşılaşacak; bu pozisyon için şu anda Avrupa’nın güçlü takımları Hollanda, İsveç ve Japonya arasında rekabet sürüyor.