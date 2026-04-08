AFP
"Onu çok seviyorum!" - Dünya Kupası şampiyonu, Manchester United'ı "tarihin en büyük transfer hatalarından biri" yapmakla suçladı
Bir efsanenin övgü dolu yorumu
Dünya Kupası şampiyonu Marco Materazzi, Manchester United’ın son dönemdeki transfer faaliyetlerini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve özellikle McTominay’ın Napoli’ye satışını öne çıkardı. Eski Inter savunma oyuncusu, bu orta saha oyuncusunu uzun süredir takdir ettiğini açıkladı; hatta McTominay henüz bir gençken Old Trafford’da A takıma yükseldiğinde, onun futbolun zirvesine çıkacağını öngörmüştü.
Manchester United akademisinin gururlu bir mezunu olan McTominay, 2017'de A takımda ilk kez forma giydi ve kulüpte 255 maça çıktı. Bu süre zarfında hem FA Cup hem de Carabao Cup'ın kazanılmasında kilit rol oynadı.
Hajper'e konuşan Materazzi, oyuncunun stiline ve çalışma ahlakına duyduğu samimi sevgisini dile getirdi. 2006 Dünya Kupası şampiyonu, "Scott McTominay'ı çok seviyorum" dedi. "Onu çok seviyorum. Genç bir oyuncu olarak Manchester United'da çıkış yakaladığında gülmüştüm çünkü oğluma, 18 ya da 19 yaşında bile olsa bu oyuncunun dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağını söylemiştim ve şimdi o en iyilerden biri."
Old Trafford'da tartışmalı bir değerleme
Manchester United, 2024 yılında akademi mezunu oyuncuyu yaklaşık 26 milyon sterlin karşılığında Antonio Conte’nin takımına sattı. Bu transfer, PSR düzenlemeleri kapsamında mali dengeyi sağlamak için bir yol olarak görülse de, McTominay ilk sezonunda Napoli’nin Scudetto’yu kazanmasına katkıda bulunup Serie A’nın En Değerli Oyuncusu ödülünü de kazandığından, bu hamle zamanla kötü bir izlenim bırakmaya başladı. Materazzi, Red Devils'ın şu anda dünya klasında performans gösteren bir oyuncuyu ciddi şekilde küçümsediğine inanıyor. Napoli bu sezon tökezlese de, McTominay Serie A'da 7 golle takımın ikinci golcüsü olarak kilit rolünü sürdürüyor ve Şampiyonlar Ligi'nde de 4 gol attı.
“O, inanılmaz bir box-to-box oyuncusu,” diye ekledi Materazzi. “United’ın onu bedavaya nasıl sattığını anlamıyorum çünkü bana göre değeri 60-70 milyon sterlin ya da daha fazla, ama onu sadece 26 milyon sterline sattılar. Bilmiyorum. Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en büyük transfer hatalarından biri mi? Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Scott McTominay bir gün Ballon d'Or'u kazanabilir mi? Bu güzel bir fikir çünkü onu bir oyuncu olarak seviyorum. Ancak İskoçya ile Dünya Kupası'nda şampiyon olacağını sanmıyorum ve en büyük kupaları kazanamadığınızda işler kolay olmuyor.”
Napoli’nin kazancı, United’ın kaybı
Conte’nin yönetiminde McTominay, golcü bir tehdit haline geldi; geçen sezon attığı 13 golle sürpriz bir şekilde Ballon d’Or adaylığı kazandı. Bu yeniden yükseliş, United'ın onu satma kararına yönelik eleştirileri daha da şiddetlendirdi; orta saha sorunları devam ederken, McTominay, pahalı transferlerin bekleneni veremediği halde akademi mezunlarının başka kulüplerde başarılı olmasına izin veren, Sir Alex Ferguson sonrası kulüp politikasının en önemli simgesi haline geldi.
McTominay geleceği hakkında konuştu
Sürekli transfer söylentilerine rağmen McTominay, çalışkan oyun stilini takdir eden Napoli'de taraftarların gözdesi haline geldi. Bu bağlılığı, Napoli'nin Serie A'da lider Inter'in yedi puan gerisinde, ligin bitmesine sadece yedi hafta kala ikinci sırada yer aldığı bu kritik dönemde büyük önem taşıyor. Geleceği ve Old Trafford'dan ayrılmasıyla ilgili spekülasyonlara değinen oyuncu, mevcut projesine odaklandığını belirterek şöyle konuştu: “Burada son derece mutluyum. Bana kalırsa, ben bir Napoli oyuncusuyum; tek düşündüğüm bu.”
Uzun vadeli vizyonunu dile getiren oyuncu, şunları ekledi: “Kendimi uzun süre Napoli’de görebiliyorum. Burayı seviyorum... ailem mutlu ve ben de mutluyum.”