"Onu çok seviyorum!" - Dünya Kupası şampiyonu, Manchester United'ı "tarihin en büyük transfer hatalarından biri" yapmakla suçladı

Dünya Kupası şampiyonu Marco Materazzi, Manchester United’ın son dönemdeki transfer faaliyetlerini değerlendirirken sözünü sakınmadı ve özellikle McTominay’ın Napoli’ye satışını öne çıkardı. Eski Inter savunma oyuncusu, bu orta saha oyuncusunu uzun süredir takdir ettiğini açıkladı; hatta McTominay henüz bir gençken Old Trafford’da A takıma yükseldiğinde, onun futbolun zirvesine çıkacağını öngörmüştü.

Manchester United akademisinin gururlu bir mezunu olan McTominay, 2017'de A takımda ilk kez forma giydi ve kulüpte 255 maça çıktı. Bu süre zarfında hem FA Cup hem de Carabao Cup'ın kazanılmasında kilit rol oynadı.

Hajper'e konuşan Materazzi, oyuncunun stiline ve çalışma ahlakına duyduğu samimi sevgisini dile getirdi. 2006 Dünya Kupası şampiyonu, "Scott McTominay'ı çok seviyorum" dedi. "Onu çok seviyorum. Genç bir oyuncu olarak Manchester United'da çıkış yakaladığında gülmüştüm çünkü oğluma, 18 ya da 19 yaşında bile olsa bu oyuncunun dünyanın en iyi oyuncularından biri olacağını söylemiştim ve şimdi o en iyilerden biri."