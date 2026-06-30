"Onu çok komik buluyorum" - ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası sırasında televizyonda yaptığı ve internette hızla yayılan performansına bayılıyor

Ibrahimovic, son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve canlı yayınlardaki tartışmalarla büyük ilgi görüyor; bunlara, Pazartesi günü Fas’a penaltı atışlarında hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet yaşadıktan sonra Hollandalıları eleştirmesi de dahil.

"Bu yenilgi [Ronald] Koeman'ın suçu çünkü ben bu Hollanda takımını tanıyamadım. Hollanda'nın kimliğine uymayan bir oyun tarzıyla kaybetti. Bu beni kızdırıyor," dedi.

"Bana hep şöyle öğretildi: saldır, saldır, saldır. Bu Hollanda'nın kimliği değil. Bugün Koeman, kaybetmemek için oynayan bir İtalyan teknik direktör gibi görünüyordu; oysa Hollanda her zaman kazanmak için oynar. Kaybedecekseniz, en azından kendi kimliğinizle kaybedin ve onu değiştirmeyin.

"Bu, benim alışık olduğum Hollanda değildi. Oynama tarzlarından da rahat hissetmedikleri anlaşılıyordu. Top hakimiyeti yok olmuştu, hücum futbolu yok olmuştu... Durum gerçekten çok kötü görünüyordu ve bunun tüm sorumluluğu Koeman’a aitti. Hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle gitmedi."

Koeman Salı günü görevinden istifa etti. Ibrahimovic, aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi, Alexi Lalas ile canlı yayında yaşadığı rekabetle de manşetlere çıktı:











