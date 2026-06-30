Getty
Çeviri:
"Onu çok komik buluyorum" - ABD Erkek Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, Zlatan Ibrahimovic'in Dünya Kupası sırasında televizyonda yaptığı ve internette hızla yayılan performansına bayılıyor
- Getty Images Sport
"Bence o işini son derece iyi yapıyor"
Bosna-Hersek maçı öncesinde ABD Milli Takımı’nın antrenmanını tamamladıktan sonra basınla konuşan Pulisic, yıllarca forma giydikten sonra şu anda Pulisic’in kulüp takımında özel danışman olarak görev yapan Ibrahimovic hakkında görüşlerini paylaştı.
Pulisic Salı günü yaptığı açıklamada, “Bence çok eğlenceli biri,” dedi. “Elbette onunla da pek çok kez çalışma fırsatım oldu. Gerçekten iyi bir adam, ama onu dinleyip kişiliğini tanıdıkça, işini son derece iyi yaptığını düşünüyorum.”
- AFP
Zlatan'ın görüşleri
Ibrahimovic, son zamanlarda yaptığı açıklamalar ve canlı yayınlardaki tartışmalarla büyük ilgi görüyor; bunlara, Pazartesi günü Fas’a penaltı atışlarında hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet yaşadıktan sonra Hollandalıları eleştirmesi de dahil.
"Bu yenilgi [Ronald] Koeman'ın suçu çünkü ben bu Hollanda takımını tanıyamadım. Hollanda'nın kimliğine uymayan bir oyun tarzıyla kaybetti. Bu beni kızdırıyor," dedi.
"Bana hep şöyle öğretildi: saldır, saldır, saldır. Bu Hollanda'nın kimliği değil. Bugün Koeman, kaybetmemek için oynayan bir İtalyan teknik direktör gibi görünüyordu; oysa Hollanda her zaman kazanmak için oynar. Kaybedecekseniz, en azından kendi kimliğinizle kaybedin ve onu değiştirmeyin.
"Bu, benim alışık olduğum Hollanda değildi. Oynama tarzlarından da rahat hissetmedikleri anlaşılıyordu. Top hakimiyeti yok olmuştu, hücum futbolu yok olmuştu... Durum gerçekten çok kötü görünüyordu ve bunun tüm sorumluluğu Koeman’a aitti. Hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle gitmedi."
Koeman Salı günü görevinden istifa etti. Ibrahimovic, aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi, Alexi Lalas ile canlı yayında yaşadığı rekabetle de manşetlere çıktı:
- Getty Images Sport
Pulisic sahaya çıkmaya hazır
Geçen hafta Türkiye karşısında kısa süreli bir oyuna çıkan Pulisic’in, Çarşamba günü San Francisco Bay Area Stadyumu’nda Bosna-Hersek karşısında tam formuna yakın bir durumda sahaya çıkması bekleniyor.
- (C)Getty Images
Şimdi ne olacak?
ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Çarşamba günü saat 20.00’de (Doğu Saati) Bosna-Hersek ile 32’li tur maçında karşı karşıya gelecek.
GOAL muhabiri Ryan Tolmich, San Jose'deki PayPal Park'tan haberin hazırlanmasına katkıda bulundu.