AFP
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“Onu çok iyi tanıyorum”: Roma, Real Madrid maçına hazırlanırken Malen, Bellingham'la yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor
Kırmızı kart kâbusunun üstesinden gelmek
AS Roma'nın forveti Malen, pazar günü Como karşısında oyundan atılmasının ardından yaşadığı duygusal çalkantıyı anlattı. Hollandalı oyuncu, Roma'nın golsüz berabere kaldığı maçta kırmızı kart gördü. Bu olayın ardından takımının kritik puanlar kaybederek Serie A'da üçüncü sıraya gerilemesini ve lider Inter'in iki puan gerisine düşmesini kenardan çaresizce izledi.
Roma'nın resmî internet sitesine konuşan forvet, “Şahsen artık o kadar hayal kırıklığı yaşamıyorum. Olan oldu; kimseye zarar verme niyetim yoktu. Bu yüzden yolumuza devam ediyoruz” dedi. Gelecek lig maçlarında forma giyemeyecek olmanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen eski Aston Villa oyuncusu, enerjisini Avrupa mücadelesine yönlendirmeye kararlı. Malen, “Söylemeliyim ki maçtan sonra takım arkadaşlarımın oynamasını izlemek, uzun zamandır yaşadığım en stresli deneyimlerden biriydi. Kırmızı kart gördüğünüzde ve takımınız kaybettiğinde bunun sizin suçunuz olduğunu hissediyorsunuz” diye konuştu.
Forvet, ligde yaşadıklarını yaklaşan Avrupa mücadelesinden ayrı tutması gerektiğini vurguladı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni bir başlangıç sunduğunu belirten Malen, “Ancak sonraki maçın ayrı bir karşılaşma olduğunu ve yaşananlarla pek ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden yolumuza devam ediyoruz” dedi. Roma, biletleri tükenen Olimpico'da kulüp futbolunun en büyük sınavlarından biriyle karşılaşırken Malen'in bu zihinsel dayanıklılığı büyük önem taşıyacak.
- Getty Images Sport
Jude Bellingham ile özel bir buluşma
Gecenin en dikkat çekici karşılaşmasında Malen, eski Dortmund takım arkadaşı Bellingham ile karşı karşıya gelecek. İkili, Bellingham Real Madrid'e transfer olmadan önce 2021 ile 2023 yılları arasında Borussia Dortmund'da birlikte oynadı. Malen ise 2025'e kadar Alman kulübünde kaldı; ardından Aston Villa'ya, oradan da Roma'ya transfer oldu.
Real Madrid'in yıldızıyla ilişkisi sorulduğunda Malen, “Hayır, onunla konuşmadım. Onu çok iyi tanıyorum; uzun süre birlikte oynadık,” yanıtını verdi. “İnanılmaz yeteneklere sahip, gerçekten özel bir oyuncu. Onunla aram da çok iyi. Bir süredir kendisini görmedim, bu yüzden yeniden karşılaşmak güzel olacak.” İki takım da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarını kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Real Madrid, Inter Milan'ı 2-1 mağlup ederken Roma, Villarreal'i 3-2 yendi.
Roma'da yaşam ve Roma'nın başarısı
Ocak ayında Premier League'den Serie A'ya geçen Malen, o tarihten bu yana müthiş bir form yakaladı. Sadece altı lig maçında attığı altı golle bu sezon gol krallığı listesinin zirvesine yerleşti. Hollandalı forvet, Roma'ya katıldığından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 21 gol atarak olağanüstü bir golcülük performansı sergiledi.
Malen, başarısıyla ilgili olarak, “Öncelikle bana güvenen ve bolca oynama süresi veren teknik direktör” dedi. “Takım arkadaşlarımın da beni hem insan hem oyuncu olarak olduğum gibi çok sıcak karşıladığını düşünüyorum. Teknik ekip gibi onlar da bana her zaman destek oldu. Bir de taraftarlar ve gerçekten harika bulduğum şehir var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bir oyuncunun en iyi performansını gösterebileceğine inanıyorum.”
- Getty Images Sport
Evde Şampiyonlar Ligi büyüsü
Çarşamba günü Roma için önemli bir dönüm noktası olacak. Takım, 2019'da son 16 turunda elenmesinden bu yana evindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Roma, o tarihten bu yana Avrupa'da başarılar elde etti. Bunların en dikkat çekeni, 2021-22 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu kazanmasıydı. Mourinho ise şimdi, Roma'nın sıradaki rakibi Real Madrid'in teknik direktörü olarak karşı takımın kulübesinde yer alıyor.
“Taraftarların desteğinin, özellikle de az önce sözünü ettiğimiz gibi zor anlarda çok önemli olduğunu düşünüyorum,” diyen Malen şöyle devam etti: “Deplasmanda oynadığınızda dikkate almanız gereken daha fazla etken oluyor. Ancak bu kez kendi sahamızda, taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Bize muazzam destek verebileceklerine inanıyorum. Bu özel bir şey. Geçen yıl buraya geldiğimde başlıca hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti. Şimdi evimizdeki ilk maçımızı Real Madrid'e karşı oynama fırsatı bulmak gerçekten özel ve hepimiz bunu sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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