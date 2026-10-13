“Onu çok iyi tanıyorum”: Roma, Real Madrid maçına hazırlanırken Malen, Bellingham'la yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor

AS Roma'nın forveti Malen, pazar günü Como karşısında oyundan atılmasının ardından yaşadığı duygusal çalkantıyı anlattı. Hollandalı oyuncu, Roma'nın golsüz berabere kaldığı maçta kırmızı kart gördü. Bu olayın ardından takımının kritik puanlar kaybederek Serie A'da üçüncü sıraya gerilemesini ve lider Inter'in iki puan gerisine düşmesini kenardan çaresizce izledi.

Roma'nın resmî internet sitesine konuşan forvet, “Şahsen artık o kadar hayal kırıklığı yaşamıyorum. Olan oldu; kimseye zarar verme niyetim yoktu. Bu yüzden yolumuza devam ediyoruz” dedi. Gelecek lig maçlarında forma giyemeyecek olmanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen eski Aston Villa oyuncusu, enerjisini Avrupa mücadelesine yönlendirmeye kararlı. Malen, “Söylemeliyim ki maçtan sonra takım arkadaşlarımın oynamasını izlemek, uzun zamandır yaşadığım en stresli deneyimlerden biriydi. Kırmızı kart gördüğünüzde ve takımınız kaybettiğinde bunun sizin suçunuz olduğunu hissediyorsunuz” diye konuştu.

Forvet, ligde yaşadıklarını yaklaşan Avrupa mücadelesinden ayrı tutması gerektiğini vurguladı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni bir başlangıç sunduğunu belirten Malen, “Ancak sonraki maçın ayrı bir karşılaşma olduğunu ve yaşananlarla pek ilgisi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden yolumuza devam ediyoruz” dedi. Roma, biletleri tükenen Olimpico'da kulüp futbolunun en büyük sınavlarından biriyle karşılaşırken Malen'in bu zihinsel dayanıklılığı büyük önem taşıyacak.