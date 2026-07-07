“Onu City formasıyla görmek isterim” - Kylian Mbappé’ye, Lionel Messi’nin hiç izlemediği yolu takip etmesi ve Manchester’da bir Premier Lig macerasına atılması çağrısı yapıldı

Mbappe uzun süredir dünyanın en büyük kulüpleriyle anılıyor, ancak Barry, bu forvetin İngiliz futbolunda forma giymemesi halinde bunun kaçırılmış bir fırsat olacağını düşünüyor. Barry, futbol tarihinin en büyük oyuncularından bazılarının hiçbir zaman Manş Denizi’ni geçmediğini örnek göstererek, Premier Lig’in dünyanın en seçkin yetenekleri için hâlâ en önemli turnusol testi olduğunu savunuyor.

Olası transfer hakkında konuşan Barry, Lyllo Casino’ya şunları söyledi: “Mbappe gibi dünya çapında oyuncuların Premier Lig’de forma giymemesi çok yazık. Messi’yi burada görmek isterdik, ama bu olmayacak. Mbappé’nin kariyerinin, dünyanın en zorlu liginde kendini sınamadan geçmesini istemiyoruz." Şu anda Fransız oyuncu, küresel sahnede kalitesini sergiliyor; kısa süre önce Fransa’yı Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıyan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.