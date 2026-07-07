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“Onu City formasıyla görmek isterim” - Kylian Mbappé’ye, Lionel Messi’nin hiç izlemediği yolu takip etmesi ve Manchester’da bir Premier Lig macerasına atılması çağrısı yapıldı
Premier Lig'deki mücadele
Mbappe uzun süredir dünyanın en büyük kulüpleriyle anılıyor, ancak Barry, bu forvetin İngiliz futbolunda forma giymemesi halinde bunun kaçırılmış bir fırsat olacağını düşünüyor. Barry, futbol tarihinin en büyük oyuncularından bazılarının hiçbir zaman Manş Denizi’ni geçmediğini örnek göstererek, Premier Lig’in dünyanın en seçkin yetenekleri için hâlâ en önemli turnusol testi olduğunu savunuyor.
Olası transfer hakkında konuşan Barry, Lyllo Casino’ya şunları söyledi: “Mbappe gibi dünya çapında oyuncuların Premier Lig’de forma giymemesi çok yazık. Messi’yi burada görmek isterdik, ama bu olmayacak. Mbappé’nin kariyerinin, dünyanın en zorlu liginde kendini sınamadan geçmesini istemiyoruz." Şu anda Fransız oyuncu, küresel sahnede kalitesini sergiliyor; kısa süre önce Fransa’yı Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıyan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.
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Öncülük eden şehir
Mbappé İngiltere’ye transfer olmaya karar verirse, Barry’nin böyle sarsıcı bir transferi gerçekleştirmek için gerçekten “hazır” olduğunu düşündüğü tek bir yer var. Manchester City’nin mali gücü ve istikrarlı başarısı, kulübü Mbappé gibi kalibrede herhangi bir oyuncu için doğal favori haline getiriyor; özellikle de Avrupa futbolunun zirvesindeki hakimiyetini sürdürmeye çalıştıkları bu dönemde.
"Manchester City, her zaman dünyanın en iyilerini kadrosuna katmaya hazırdır. Mbappe, Premier Lig'i denemek isterse, eminim ki City bu yarışta en önde yer alacaktır. Onu City formasıyla görmek isterim," diye ekledi Barry.
Mbappé’nin büyüklüğü konusundaki tartışmalar giderek kızışıyor; Jamie Carragher gibi uzmanlar, Mbappé’nin Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansının, Harry Kane gibi isimleri geride bırakarak Ballon d’Or’u kazanmasına yol açabileceğini öne sürüyor.
Rodri'nin halefini bulma çabası
Mbappé’yi kadroya katma umudu birçok City taraftarı için hâlâ bir hayal olsa da, kulüp şimdiki dönem için yetenekli oyuncuları kadrosuna katma konusunda aktif bir tutum sergiliyor. Premier Lig şampiyonu, Manchester City ile Nottingham Forest’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Anderson’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Eski Forest oyuncusu şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda görev yapıyor ancak sağlık kontrolünü yurtdışında çoktan tamamladı.
Barry, Anderson’ın ileride Etihad’da hayati bir rol üstlenebilecek profile sahip olduğuna inanıyor ve hatta onun Rodri’nin uzun vadeli halefi olabileceğini öne sürüyor. “Rodri kalırsa, Elliot Anderson’ın transferi sürpriz olur,” diye itiraf etti Barry. “İkisi birbirine çok benzeyen oyuncular; en büyük güçleri topun olmadığı anlarda ortaya çıkıyor: pres yapmak, rakibin oyun kurmasını engellemek ve atakları başlatmak. Rodri ayrılırsa, onun yerini doldurmak çok zor olacak, ancak Elliot Anderson bunu başarabilecek yeteneğe sahip."
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Gündeme oturan bir hamlenin yarattığı baskı
Bu transfer, City Ground’da geçirdiği dönemde olağanüstü bir performans sergileyen Anderson için önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Önemli bir transfer bedelinin söz konusu olması nedeniyle, genç İngiliz oyuncunun Enzo Maresca’nın zorlu sistemine uyum sağlayıp sağlayamayacağı merakla izlenecek. Ancak Barry, orta saha oyuncusunun karakterinin, dünya çapındaki takım arkadaşlarıyla kaçınılmaz olarak yapılacak karşılaştırmalara rağmen başarılı olmasını sağlayacağından emin.
"Manchester City'ye transfer olması, oyununu bir üst seviyeye taşıyacaktır," diye açıkladı Barry. "Rodri çok daha uzun süredir en üst seviyede oynuyor, bu yüzden Elliot onun yerini tam anlamıyla doldurabilmek için oyununu geliştirmesi gerekecek. Transfer ücreti elbette baskı yaratıyor, ama bu oyuncunun suçu değil. Anderson sahaya çıktığında 100 milyon sterlinlik bir oyuncu olduğunu düşünmeyecek, sadece Nottingham Forest’ta yaptığı işi yapacak. Aklı başında birine benziyor, bu yüzden bunun onu çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum."
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