Getty Images Sport
Çeviri:
"Onu canlı canlı yiyeceğim!" - Lamine Yamal, Barcelona-Real Madrid Clásico maçları öncesinde İspanya milli takım arkadaşı Marc Cucurella’ya esprili bir mesaj gönderdi
Yamal, Cucurella’yı Madrid’e transferiyle ilgili takıyor
Yamal, gelecek sezon Cucurella ile rakip takımlarda karşı karşıya gelme ihtimalini şimdiden heyecanla bekliyor. Eski Barcelona altyapısı ürünü olan oyuncu, kısa süre önce Chelsea’den Real Madrid’e transfer oldu; bu transferle “The Blues” ile geçirdiği dört yıllık dönemi sonlandırdı. 47,5 milyon sterlin artı 4 milyon sterlinlik ek ödemelerden oluşan anlaşma kapsamında altı yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu çok ses getiren transfer, iki İspanyol milli takım arkadaşının önümüzdeki lig sezonunda aynı kanatta forma giyeceğini garanti ediyor. İspanya'nın Dünya Kupası kampından Cope'a konuşan Yamal, 27 yaşındaki bek ile şimdiden dostça bir atışma içine girdiğini açıkladı.
18 yaşındaki kanat oyuncusu, transferin ardından Bernabeu’daki hiyerarşi hakkında şaka yaptı. Yamal ve Cucurella, yarın Perşembe günü İspanya’nın Dünya Kupası’nda Avusturya ile oynayacağı son 32 turu maçına hazırlanırken, genç oyuncu şöyle dedi: “Ona, ilk maçta ilk 11’de başlayacağını, ikinci maçta ise yedek kalacağını söyledim çünkü onu canlı canlı yiyip bitireceğim!”
- Getty Images Sport
El Clásico gerginliği ve Carvajal ile yaşanan tartışma
Yamal’ın Real Madrid oyuncularıyla ters düşmesi bu ilk kez olmuyor. 2025-26 sezonunda, genç oyuncu, Madrid’in tecrübeli savunma oyuncusu Dani Carvajal ile sahada hararetli bir çatışmaya girmişti; bu çatışma, ikilinin kısa süre önce İspanya milli takımıyla birlikte Euro 2024’ü kazanmış olmalarına rağmen yaşanmıştı. Olay, genç oyuncunun bir röportajda Real Madrid'in hakem kararları konusunda "şikayet ettiğini" ve "hile yaptığını" ima eden kamuoyuna açık eleştirilerinin ardından meydana geldi. Real Madrid'in galibiyetiyle maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz Carvajal, Yamal'ın yanına yaklaşarak el kol hareketleri yaptı ve ona "Çok konuşuyorsun. Şimdi konuş bakalım" dediği bildirildi.
Daha önceki açıklamaları ve yol açtığı gerginlikten dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Yamal, meydan okurcasına bir tavır sergiledi. “Hayır, bu futbol. Sonuçta onlar maçı kutladılar ve bizim sahamızda kaybettiler. O zamandan beri Carvajal ile konuşmadım ve Real Madrid’den kimseyle konuşmuyorum,” dedi.
Blaugrana için transfer istekleri
Rakipleriyle olan rekabetinin ötesinde, Yamal, Spotify Camp Nou’daki transfer stratejisini de yakından takip ediyor. Robert Lewandowski’nin ayrılmasının ardından, kanat oyuncusu bu yaz Barcelona’nın hangi tür bir golcü transfer etmesini istediğini açıkça dile getirerek, İspanya milli takım arkadaşı Mikel Oyarzabal ile birlikte oynamak istediğini ifade etti. Forvet, Real Sociedad'da olağanüstü bir sezon geçirdi; 2025-26 sezonunda 18 gol atıp 4 asist yaparak takımını Copa del Rey şampiyonluğuna taşıdı. Oyarzabal, bu muhteşem formunu Dünya Kupası'na da taşıdı ve özellikle Suudi Arabistan karşısında attığı iki golle dikkat çekti.
Genç oyuncu, Oyarzabal’ın hayranı olduğunu ve özellikle Julian Alvarez’in yeteneklerine hayranlık duyduğunu belirtti. Kişisel tercihlerine rağmen, nihai kararın kulüp yönetimine ait olduğunu vurguladı. Yamal, “Ancak bu Deco’nun işi ve o da bu işi çok iyi yapıyor. Kim gelirse gelsin onu destekleyeceğiz ve ondan çok memnun olacağız,” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Katalonya’ya yeni gelenlere hoş geldiniz
Yeni bir 9 numara bulma çabası Barcelona için bir önceliktir ve Yamal, kulübün hırslı her oyuncu için nihai hedef olmaya devam ettiğine inanmaktadır. Özellikle Atlético Madrid’in forvetinin Katalonya’ya transfer olma olasılığından bahseden Yamal, Alvarez’in 2024 yazında Manchester City’den Atlético’ya transfer olduğundan bu yana henüz tek bir kupa bile kazanamadığını belirtti. Yamal, La Liga’da iz bırakmak isteyen dünya çapındaki yetenekler için Barça’daki ortamın eşsiz olduğunu vurguladı.
Yeni bir yıldızın gelme olasılığı hakkında konuşan Yamal, şunları söyledi: “O harika bir oyuncu; eğer gelirse, onu kollarımızı açarak karşılayacağız. Bence dünyanın en iyi şehrinde, dünyanın en iyi taraftarlarına sahip, dünyanın en iyi kulübüne katılmış olacak. Onun yerinde olsam, bu fırsatı kaçırmazdım. Gelmek isterse onu bekliyoruz – tereddüt etme, gel.”