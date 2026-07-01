"Onu canlı canlı yiyeceğim!" - Lamine Yamal, Barcelona-Real Madrid Clásico maçları öncesinde İspanya milli takım arkadaşı Marc Cucurella’ya esprili bir mesaj gönderdi

Yamal, gelecek sezon Cucurella ile rakip takımlarda karşı karşıya gelme ihtimalini şimdiden heyecanla bekliyor. Eski Barcelona altyapısı ürünü olan oyuncu, kısa süre önce Chelsea’den Real Madrid’e transfer oldu; bu transferle “The Blues” ile geçirdiği dört yıllık dönemi sonlandırdı. 47,5 milyon sterlin artı 4 milyon sterlinlik ek ödemelerden oluşan anlaşma kapsamında altı yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu çok ses getiren transfer, iki İspanyol milli takım arkadaşının önümüzdeki lig sezonunda aynı kanatta forma giyeceğini garanti ediyor. İspanya'nın Dünya Kupası kampından Cope'a konuşan Yamal, 27 yaşındaki bek ile şimdiden dostça bir atışma içine girdiğini açıkladı.

18 yaşındaki kanat oyuncusu, transferin ardından Bernabeu’daki hiyerarşi hakkında şaka yaptı. Yamal ve Cucurella, yarın Perşembe günü İspanya’nın Dünya Kupası’nda Avusturya ile oynayacağı son 32 turu maçına hazırlanırken, genç oyuncu şöyle dedi: “Ona, ilk maçta ilk 11’de başlayacağını, ikinci maçta ise yedek kalacağını söyledim çünkü onu canlı canlı yiyip bitireceğim!”