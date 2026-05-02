"Onu bir yardımcı antrenör sandım": FC Bayern'in transfer fiyaskosu, eski teknik direktör Hansi Flick ile ilgili ilginç bir anekdotla

Bayern, 2020 sonbaharında Sarr'ı sekiz milyon avroya transfer etti, ancak Fransız oyuncu Münih'te hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi. Uzun süreli sakatlıklar da etkisiyle, 2024'te ayrılana kadar sadece 33 resmi maçta forma giydi (bir gol, dört asist).

Ardından Sarr, yeni bir kulüp bulmakta büyük zorluklar yaşadı. Yaklaşık bir buçuk yıl kulüpsüz kaldıktan sonra, bu yılın başında gençlik kulübü Metz'e katıldı ve yaz aylarına kadar bu kulüpte sözleşmesi devam edecek.

Bunun ötesinde geleceği belirsiz, zira kulüp Ligue 1'de 18. sırada yer alıyor ve ikinci lige düşmenin eşiğinde. Kalan üç maç ve 16. sıradaki play-off pozisyonuna 9 puan geride olmaları nedeniyle ligde kalmaları artık sadece teorik olarak mümkün.

Geri dönüşünden bu yana Sarr, Metz formasıyla dokuz kez sahaya çıktı, ancak bu maçların hiçbirini kazanamadı (üç beraberlik, altı mağlubiyet).