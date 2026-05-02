Fransız L'Equipe gazetesi ile yaptığı röportajda, sağ bek oyuncusu, kendisi ile Flick'in, Alman şampiyonuna resmi transferinden birkaç ay önce ilk kez bir araya geldiklerini açıkladı.
Çeviri:
"Onu bir yardımcı antrenör sandım": FC Bayern'in transfer fiyaskosu, eski teknik direktör Hansi Flick ile ilgili ilginç bir anekdotla
Ancak Sarr'ın o dönem forma giydiği Olympique Marsilya ile Bayern arasında oynanan bir hazırlık maçında, Flick'i ilk başta hiç tanımamıştı. "Devre arasında bana elini uzattı ve 'Harika bir oyuncusun!' dedi. Ancak ben onun bir yardımcı antrenör olduğunu sandığım için biraz çekingen davrandım. Daha sonra onun Şampiyonlar Ligi'ni kazanan FC Bayern'in teknik direktörü olduğunu gördüm!" diye hatırladı 34 yaşındaki oyuncu.
Säbener Straße'deki ilk gününde, neyse ki artık karışıklık sorunu yaşanmadı. "FC Bayern'deki ilk antrenmanımdan kısa bir süre önce, teknik direktör Hansi Flick bana sarıldı ve şöyle dedi: 'Seni oynamak için getirdim. Bizimle olduğun için mutluyum. Kendine baskı yapma.'"
- Getty Images Sport
Sarr, FC Bayern'de hiçbir zaman mutlu olamadı
Bayern, 2020 sonbaharında Sarr'ı sekiz milyon avroya transfer etti, ancak Fransız oyuncu Münih'te hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi. Uzun süreli sakatlıklar da etkisiyle, 2024'te ayrılana kadar sadece 33 resmi maçta forma giydi (bir gol, dört asist).
Ardından Sarr, yeni bir kulüp bulmakta büyük zorluklar yaşadı. Yaklaşık bir buçuk yıl kulüpsüz kaldıktan sonra, bu yılın başında gençlik kulübü Metz'e katıldı ve yaz aylarına kadar bu kulüpte sözleşmesi devam edecek.
Bunun ötesinde geleceği belirsiz, zira kulüp Ligue 1'de 18. sırada yer alıyor ve ikinci lige düşmenin eşiğinde. Kalan üç maç ve 16. sıradaki play-off pozisyonuna 9 puan geride olmaları nedeniyle ligde kalmaları artık sadece teorik olarak mümkün.
Geri dönüşünden bu yana Sarr, Metz formasıyla dokuz kez sahaya çıktı, ancak bu maçların hiçbirini kazanamadı (üç beraberlik, altı mağlubiyet).
Bouna Sarr: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp
Maçlar
Goller
Asist
Olympique Marsilya
181
8
12
FC Metz
119
8
9
FC Bayern
33
1
4