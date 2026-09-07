Bundesliga ekibi Augsburg'un 19 yaşındaki savunmacısı Banks, daha önce ABD'yi U-17, U-19 ve U-20 seviyelerinde temsil ettikten sonra ilk kez eylülde USMNT kampına çağrılmıştı. Ancak Güney Kore ve Japonya maçlarında forma giymedi ve o tarihten bu yana da USMNT'ye geri dönmedi.

Stoper, mart ayında kadroya çağrılma ihtimali dahilindeydi ancak Almanya'nın ilgisi sürerken çifte vatandaşlığa sahip savunmacı, uluslararası geleceğiyle ilgili seçeneklerini değerlendirmek için mart kampında yer almamayı tercih etti. Banks'in Almanya'yı temsil etmesi halinde tek seferlik federasyon değişikliği başvurusu yapması gerekecek.

"[Dünya Kupası'nı] karışık duygularla izledim ve o dönemde hepsi bana kendimi çok iyi hissettirdiği için çocuklar adına mutlu oldum," dediği gibi Kicker'a, USMNT ile Almanya arasında yaptığı tercih süreci sorulduğunda.

"Ara sıra kendi kendime orada olmanın güzel olacağını söyledim ama bunun üzerinde durmadım. Ben geriye dönüp pişmanlık duyan biri değilim. Kararımı geleceği düşünerek verdim ve doğru karar bu."

Ancak nihai karar hâlâ verilmiş değil, bu da Banks'in USMNT'nin yaklaşan kampı için bir seçenek olarak görülmediği anlamına geliyor.