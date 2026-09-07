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'Onu bir sonraki kampta değerlendiremeyiz' - Mauricio Pochettino, Noahkai Banks'in ABD Milli Takımı mı yoksa Almanya mı tercih edeceğini değerlendirirken savunmacıyla ilgili güncelleme yaptı
- Lucca Fundel
Durum
Bundesliga ekibi Augsburg'un 19 yaşındaki savunmacısı Banks, daha önce ABD'yi U-17, U-19 ve U-20 seviyelerinde temsil ettikten sonra ilk kez eylülde USMNT kampına çağrılmıştı. Ancak Güney Kore ve Japonya maçlarında forma giymedi ve o tarihten bu yana da USMNT'ye geri dönmedi.
Stoper, mart ayında kadroya çağrılma ihtimali dahilindeydi ancak Almanya'nın ilgisi sürerken çifte vatandaşlığa sahip savunmacı, uluslararası geleceğiyle ilgili seçeneklerini değerlendirmek için mart kampında yer almamayı tercih etti. Banks'in Almanya'yı temsil etmesi halinde tek seferlik federasyon değişikliği başvurusu yapması gerekecek.
"[Dünya Kupası'nı] karışık duygularla izledim ve o dönemde hepsi bana kendimi çok iyi hissettirdiği için çocuklar adına mutlu oldum," dediği gibi Kicker'a, USMNT ile Almanya arasında yaptığı tercih süreci sorulduğunda.
"Ara sıra kendi kendime orada olmanın güzel olacağını söyledim ama bunun üzerinde durmadım. Ben geriye dönüp pişmanlık duyan biri değilim. Kararımı geleceği düşünerek verdim ve doğru karar bu."
Ancak nihai karar hâlâ verilmiş değil, bu da Banks'in USMNT'nin yaklaşan kampı için bir seçenek olarak görülmediği anlamına geliyor.
- (C)Getty Images
Ne söylendi
"Potansiyel çifte uyruklu oyuncuların hepsiyle temas halindeyiz" dedi Pochettino. "Bence bunu görmek bizim için önemli, elbette, çünkü bu bir bağ ve çok önemli olan da insani bağ; Noki [Noahkai] örneğinde olduğu gibi fikirlerini değiştirmemiş ve bekliyor olsalar bile. Hâlâ bir karar verilmiş değil ve elbette onu bir sonraki kamp için değerlendiremeyiz. Durum bu.
"Yine de biz ve organizasyon, karar verme ihtimali bulunan tüm çifte uyruklu oyuncular ve futbolcularla çalışıyoruz. Evet, bu insani bağ önemli, çünkü bir gün savunabileceklerini hissederlerse, mücadele etmek ve milli takımımızın bir parçası olmak isterlerse ve elbette bunu hak ederlerse, biz de dahil edilmeyi hak ettiklerini düşünürsek, elbette çağıracağız. Bu durumda Noki, konuştuğumuz Dünya Kupası öncesindekiyle aynı durumda."
- Sportfoto Rudel
Banks'in şu ana kadarki sezonu
Augsburg savunmacısı, 2025-26 sezonunda Bundesliga'da çıkış yaptı ve ligde 23 kez forma giydi. Ancak o sezonun son aylarında forma süresi azaldı; Augsburg'un sezonu kapattığı son sekiz maçın yalnızca ikisinde oynadı.
Bununla birlikte takımın savunmasındaki yerini yeniden aldı; kulübün sezona başlangıçta oynadığı ilk iki Bundesliga maçında, ikisi de galibiyetle sonuçlanırken, 90'ar dakika sahada kaldı ve ayrıca DFB-Pokal'de sezonun açılışındaki galibiyette de görev yaptı. Banks'in savunmada olduğu bu üç maçta Augsburg sadece bir gol yedi.
- Pro Sports Images
Sırada ne var?
Augsburg, cumartesi günü sezonun üçüncü maçına çıkarken Malik Tillman ve Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Bu arada USMNT de Peru, Şili, Meksika ve Kanada'ya karşı maçları içeren milli arada yakında bir araya gelecek.
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