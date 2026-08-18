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'Onu bir saniye düşünmeden geri alırım' - Leicester efsanesi Emile Heskey, 39 yaşındaki Premier League şampiyonu Jamie Vardy serbest oyuncu havuzunda beklerken kendisiyle ilgili soruların azlığına şaşırdı
Şampiyonluk yaşayan Vardy, Leicester adına 200 gol attı
Vardy, Leicester'da taraftarların en sevdiği isimlerden biri olmaya devam ediyor; kulüpte unutulmaz 13 yıl geçirdi. Alt liglerin dışından EFL'ye uzanan meteorit bir yükseliş yaşayan çalışkan golcü, 2012'de Leicester'a katıldı.
2015-16 sezonunda, 5.000'de 1'lik oranlara meydan okuyarak takımıyla üst ligde olağanüstü bir şampiyonluk yaşadı. O sezon üst üste 11 maçta gol atarak Premier League tarihine geçti, ayrıca İngiltere Milli Takımı'yla da üst düzeyde çıkış yaptı.
Vardy, Leicester formasıyla 200. golünü atarak ve toplamda 500 resmi maça ulaşarak şık bir veda yaptı. O aşamada yeni bir meydan okuma arayan oyuncu, Serie A'nın yeni ekibiyle anlaşarak profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Lombardiya'da yalnızca bir sezon geçirdi ve küme düşmenin ardından sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamadı. Leicester da 2025-26'da geri adım attı; League One'a düştü.
Birçok kişi, Vardy'nin yeniden yükselişe geçme hedefinde bir rol oynamasını görmek isterdi, ancak tecrübeli forvetin West Ham'la anıldığı ve Brezilya devi Sao Paulo'ya sürpriz bir transfer yapabileceği konuşuluyor; eski İngiltere yıldızı Jesse Lingard da şu anda Güney Amerika'da bulunan isimlerden biri.
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Vardy, Cremonese'den ayrıldıktan sonra serbest oyuncu oldu
King Power’a duygusal bir dönüş pek olası görünmüyor. GOAL’e Premier League bahis sitesi BetWright’ın katkılarıyla özel olarak konuşan Heskey, Leicester City’nin farklı bir yöne gitmesiyle ilgili şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse neden dönüp onu tekrar almadıklarını bilmiyorum. Ben onu bir an bile düşünmeden geri alırım.
“Gerçek şu ki o ayrıldığından beri, onun seviyesine yaklaşan bir forvetimiz bile olmadı. Biz hâlâ oynarken bir süre takımı bile yoktu. Şimdi görevin farklı olduğunu biliyorum. Mesele genç oyuncuları yetiştirmek.
“Harika genç oyuncularımız var, Will Alves de onlardan biri. Jayden Joseph hafta sonunda gol attı. Akademiden çıkan ya da 18 yaş altı takımından gelen böyle oyuncular var, daha da gelecekler. Mesele yeniden bu şekilde yapılanmak. Biz bundan uzaklaştık ve şimdi o modele yeniden ihtiyacımız var.”
Vardy'nin Leicester'a duygusal vedasında söyledikleri
Vardy, on yıldan fazla süredir evi olan kulübe veda ederken şöyle dedi: “Leicester taraftarına, bu günün gelmesinden dolayı çok üzgünüm ama eninde sonunda geleceğini biliyordum.
“Bu kulüpte 13 inanılmaz yıl geçirdim; çok sayıda başarı, bazı düşüşler yaşadım ama büyük çoğunluğu hep zirvelerdi. Ama artık noktayı koymanın zamanı geldi, bu beni kahrediyor ama zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyorum.
“Beni sizden biri gibi bağrınıza bastığınız için hepinize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Leicester her zaman, her zaman kalbimde çok büyük bir yere sahip olacak ve umarım kulüp için daha da fazla başarının geleceği yıllarda takibi sürdüreceğimden emin olabilirsiniz. Şimdilik bu benim vedam ama beni yakında yine göreceksiniz, söz veriyorum.”
Söz konusu dönüşün oyuncu olarak gerçekleşmesi ise görünüşe göre olmayacak. Vardy, kısa süre önce ‘Having A Party’ podcast'inde Leicester ile yeniden bir araya gelmesi sorulduğunda şöyle demişti: “Hayır, bence o ihtimal artık geride kaldı. Onları her zaman destekleyeceğim, her zaman takip edeceğim. Sanırım şu anda yapabileceğim en iyi şey bu.”
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Vardy bir sonraki durağı olarak nereyi seçecek? Vermesi gereken büyük bir karar var
Carabao Cup'ta ikinci tura yükselen Leicester, 2026-27 League One sezonuna coğrafi komşusu Notts County deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Cumartesi günü ise bir başka yerel rakibi Burton Albion'ı sahasında ağırlayacak.
Vardy de seçeneklerini değerlendirirken maçı uzaktan takip edenler arasında olacak; beklenti, geleceğiyle ilgili büyük kararın - eşi Rebekah'ın da bir miktar etkisiyle - önümüzdeki birkaç hafta içinde bir noktada verileceği yönünde.
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