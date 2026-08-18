Vardy, Leicester'da taraftarların en sevdiği isimlerden biri olmaya devam ediyor; kulüpte unutulmaz 13 yıl geçirdi. Alt liglerin dışından EFL'ye uzanan meteorit bir yükseliş yaşayan çalışkan golcü, 2012'de Leicester'a katıldı.

2015-16 sezonunda, 5.000'de 1'lik oranlara meydan okuyarak takımıyla üst ligde olağanüstü bir şampiyonluk yaşadı. O sezon üst üste 11 maçta gol atarak Premier League tarihine geçti, ayrıca İngiltere Milli Takımı'yla da üst düzeyde çıkış yaptı.

Vardy, Leicester formasıyla 200. golünü atarak ve toplamda 500 resmi maça ulaşarak şık bir veda yaptı. O aşamada yeni bir meydan okuma arayan oyuncu, Serie A'nın yeni ekibiyle anlaşarak profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Lombardiya'da yalnızca bir sezon geçirdi ve küme düşmenin ardından sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamadı. Leicester da 2025-26'da geri adım attı; League One'a düştü.

Birçok kişi, Vardy'nin yeniden yükselişe geçme hedefinde bir rol oynamasını görmek isterdi, ancak tecrübeli forvetin West Ham'la anıldığı ve Brezilya devi Sao Paulo'ya sürpriz bir transfer yapabileceği konuşuluyor; eski İngiltere yıldızı Jesse Lingard da şu anda Güney Amerika'da bulunan isimlerden biri.