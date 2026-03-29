"Julian Nagelsmann, şartlı tahliye döneminde olduğunu söylüyorsa: Şartlı tahliyenin cezaya dönüşmesi için ne olması gerekir? Bu beni etkiliyor," dedi Schult, Pazar günü Sport1 kanalındaki "Doppelpass" programında. Olimpiyat şampiyonu, duygusallığın bir bakıma iyi olduğunu, ancak "nefret, hakaret veya ayrımcılığa dönüşmemesi" gerektiğini açıkladı.

Real Madrid'in oyuncusu Rüdiger, geçmişte saha dışı davranışlarıyla sık sık olumsuz dikkatleri üzerine çekmişti: taraftarlara ve yetkililere yönelik hakaretlerden "kafa kesme hareketi"ne, hatta Copa del Rey finalinde hakeme bir nesne fırlatarak altı maç ceza almasına neden olan skandala kadar. Ayrıca, FC Getafe maçında yaptığı acımasız faul birçok kişiyi dehşete düşürdü.

Clasico'daki hatasının ardından bazı gözlemciler, Rüdiger'in milli takımdan atılmasını bile talep etti. Julian Nagelsmann ise bunun yerine bir tür deneme süresine karar verdi. "Sınır aşıldı. Bundan sonra kendine daha fazla izin vermemeli, aksi takdirde daha büyük sonuçları olacak" dedi.