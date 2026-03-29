Eski milli kaleci Almuth Schult, DFB takımındaki Antonio Rüdiger'i hiç sevmiyor.
"Julian Nagelsmann, şartlı tahliye döneminde olduğunu söylüyorsa: Şartlı tahliyenin cezaya dönüşmesi için ne olması gerekir? Bu beni etkiliyor," dedi Schult, Pazar günü Sport1 kanalındaki "Doppelpass" programında. Olimpiyat şampiyonu, duygusallığın bir bakıma iyi olduğunu, ancak "nefret, hakaret veya ayrımcılığa dönüşmemesi" gerektiğini açıkladı.
Real Madrid'in oyuncusu Rüdiger, geçmişte saha dışı davranışlarıyla sık sık olumsuz dikkatleri üzerine çekmişti: taraftarlara ve yetkililere yönelik hakaretlerden "kafa kesme hareketi"ne, hatta Copa del Rey finalinde hakeme bir nesne fırlatarak altı maç ceza almasına neden olan skandala kadar. Ayrıca, FC Getafe maçında yaptığı acımasız faul birçok kişiyi dehşete düşürdü.
Clasico'daki hatasının ardından bazı gözlemciler, Rüdiger'in milli takımdan atılmasını bile talep etti. Julian Nagelsmann ise bunun yerine bir tür deneme süresine karar verdi. "Sınır aşıldı. Bundan sonra kendine daha fazla izin vermemeli, aksi takdirde daha büyük sonuçları olacak" dedi.
Schult: "Muhtemelen onu hedef almamıştır"
Nagelsmann'ın tehdidine rağmen hâlâ herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması, Schult'ta şaşkınlık uyandırıyor: "Eğer onu gözüne kestirdiysen, o zaman tutarlı davranmalı ve onu bir kez olsun kadro dışında bırakmalısın. Ama muhtemelen onu gözüne kestirmemiştir. Hatta o takımın ikinci kaptanı, bu durum beni çok rahatsız ediyor."
Spor açısından Rüdiger'in Real'deki sezonu pek de iyi geçmiyor. Özellikle sakatlıklar, stoperi tekrar tekrar geriye atıyor, bu yüzden şu ana kadar Blancos formasıyla sadece 18 maça çıktı. DFB takımında ise şu anda hiyerarşide Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck'in arkasında yer alıyor.
Pazartesi günü Rüdiger, Almanya ile Gana'ya karşı oynanacak hazırlık maçında (20.45) sahaya çıkacak.
Antonio Rüdiger: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar
18
Gol
1
Asist
0
Oynama süresi
1.515