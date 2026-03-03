Konuşma doğal olarak Inter'in hedef alabileceği oyunculara, özellikle de Como'nun öne çıkan oyuncusu Nico Paz'a yöneldi. Real Madrid'den Serie A'ya gelen Arjantinli oyun kurucu, bu sezon büyük bir çıkış yakaladı ve Salı günü Coppa Italia'da iki takımın 0-0 berabere kaldığı maç öncesinde Inter scoutları tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Marotta, genç orta saha oyuncusunun kalitesini takdir ederek, Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Cesc Fabregas'ın rehberliğinde gösterdiği etkileyici gelişime dikkat çekti.

Eski Madridli oyuncuya olan ilgiye değinen Marotta, "O kesinlikle ilginç bir oyuncu, büyük bir gelecek vaat eden yetenekli bir oyuncu. Real'in sahibi olduğunu düşünüyorum, Como onu keşfetmekte başarılı oldu, Real da onu kaçırmamakta başarılı oldu. Gelecekte onun hakkında çok konuşulacak" dedi.