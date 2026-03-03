Getty Images Sport
"Onu bir hazine gibi koruyoruz" - Arsenal, Inter'in yıldızının satılık olmadığını açıkladı ve kulüp başkanı Premier Lig liderleriyle görüşme yapıldığını yalanladı
Marotta, Esposito konusunda Arsenal'i uyardı
20 yaşındaki oyuncu, Inter ile oldukça umut verici bir sezon geçiriyor. Tüm turnuvalarda 36 maça çıkan oyuncu, 7 gol attı ve 6 asist yaptı. Bu etkileyici performansı, onu doğal olarak birçok Avrupa devinin ana hedefi haline getirdi. Mikel Arteta'nın takımıyla genç oyuncunun transferi hakkında sürekli söylentiler dolaşmasına rağmen, Marotta iki kulüp arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını kesin bir dille ifade etti. Inter direktörü, kulübün spor projesinin hızlı kar elde etmekten ziyade, en iyi yerli yetenekleri elde tutmaya dayandığını yineledi.
Marotta, Arsenal söylentilerini yalanladı
Inter başkanı, maç öncesi basın toplantısında transfer söylentileriyle ilgili değerlendirmelerinde oldukça net konuştu. Arsenal'in genç yıldız için bir teklifte bulunup bulunmadığı sorulduğunda Marotta, "Hayır, bilgi talebinde bulunmadılar. Inter satmak istemiyor ve oyuncu transferini ana faaliyet alanı olarak görmüyor. O, altyapımızdan yetişen bir oyuncu ve onu bir hazine gibi koruyoruz. Gelecekte her şey olabilir ama bu uzak bir gelecekte olacak" yanıtını verdi.
Nico Paz dikkat çekiyor
Konuşma doğal olarak Inter'in hedef alabileceği oyunculara, özellikle de Como'nun öne çıkan oyuncusu Nico Paz'a yöneldi. Real Madrid'den Serie A'ya gelen Arjantinli oyun kurucu, bu sezon büyük bir çıkış yakaladı ve Salı günü Coppa Italia'da iki takımın 0-0 berabere kaldığı maç öncesinde Inter scoutları tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Marotta, genç orta saha oyuncusunun kalitesini takdir ederek, Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Cesc Fabregas'ın rehberliğinde gösterdiği etkileyici gelişime dikkat çekti.
Eski Madridli oyuncuya olan ilgiye değinen Marotta, "O kesinlikle ilginç bir oyuncu, büyük bir gelecek vaat eden yetenekli bir oyuncu. Real'in sahibi olduğunu düşünüyorum, Como onu keşfetmekte başarılı oldu, Real da onu kaçırmamakta başarılı oldu. Gelecekte onun hakkında çok konuşulacak" dedi.
Inter'in gençlik öncelikli felsefesi
Marotta'nın Esposito hakkındaki yorumları, son sezonlarda bir dizi profesyonel yetenek yetiştiren Nerazzurri'nin gençlik akademisine olan bağlılığını vurgulamaktadır. Bu felsefe, kulübün hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyelerinde rekabet ederken sürdürülebilirliğini koruması için hayati öneme sahip olarak görülüyor.
Inter, birden fazla turnuvada yoğun bir programla mücadele ederken, odak noktası sahada kalmaya devam ediyor. Transfer piyasası her zaman spekülasyonların arka plan gürültüsünü oluşturacak olsa da, San Siro'daki yönetim istikrara odaklanmış görünüyor. Arsenal ve diğer Premier Lig kulüpleri için mesaj açık: Inter'in mücevherleri, kulüp kendi akademi mezunları etrafında yeni nesil başarıları inşa etmeye çalışırken, öngörülebilir gelecekte tam olarak oldukları yerde kalacaklar.
