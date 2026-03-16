"Onu ben öldürmedim!" - Antonio Rüdiger, Real Madrid'in mağlubiyetinde Getafe'nin yıldız oyuncusunun yüzüne diz attığı olayla ilgili "abartılı" tepkilere karşı kendini savunuyor

Merkez savunma oyuncusu, 2 Mart'ta Getafe'ye 1-0 yenildikleri maçta rakibinin yüzüne dizini vurmuş gibi görünmesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmış, ancak hakem tarafından herhangi bir ceza almamıştı. Real Madrid'in Manchester City ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Rüdiger, görüntünün kötü olduğunu ancak niyetinin hiçbir zaman kötü olmadığını vurguladı.

Rudiger gazetecilere şunları söyledi: "Herkes görüntüleri gördü ve çok kötüydü ama oyunun kendisini izlerseniz, tartışmayacağım ama onu öldürmedim."