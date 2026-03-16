"Onu ben öldürmedim!" - Antonio Rüdiger, Real Madrid'in mağlubiyetinde Getafe'nin yıldız oyuncusunun yüzüne diz attığı olayla ilgili "abartılı" tepkilere karşı kendini savunuyor
Rüdiger eleştirilere yanıt verdi
Merkez savunma oyuncusu, 2 Mart'ta Getafe'ye 1-0 yenildikleri maçta rakibinin yüzüne dizini vurmuş gibi görünmesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmış, ancak hakem tarafından herhangi bir ceza almamıştı. Real Madrid'in Manchester City ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Rüdiger, görüntünün kötü olduğunu ancak niyetinin hiçbir zaman kötü olmadığını vurguladı.
Rudiger gazetecilere şunları söyledi: "Herkes görüntüleri gördü ve çok kötüydü ama oyunun kendisini izlerseniz, tartışmayacağım ama onu öldürmedim."
Abartı ve kasıt iddiaları
Tepkilere rağmen Rudiger, kamuoyundaki tartışmanın abartı boyutuna ulaştığına inanıyor. Fiziksel oyun tarzının saha kenarından izleyenler tarafından sıklıkla yanlış yorumlandığını savundu. "Temasın abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer niyetim o olsaydı, o oyuncu yerden kalkamazdı" diye ekledi.
Eski Chelsea oyuncusu, rakibini sakatlamak niyetinde olmadığını ısrarla vurguladı ve şöyle dedi: "Onu incitmek asla niyetim değildi. Oynarken sert olmayı severim ama aşmayacağım sınırlarım var, bu yüzden bu açıklamaların biraz abartılı olduğunu düşünüyorum ama herkes gördüğü için bu konuyu daha fazla uzatmamalıyız."
Dış baskı ve hakem hataları
Tartışmayı daha da alevlendiren ise Diego Rico'nun kendisiydi; Rico maçın ardından, roller tersine olsaydı kendisinin 10 maçlık bir ceza alacağını öne sürdü. Rico, olayın sahada daha önce yaşanan bir itiş kakışın ardından kasıtlı bir saldırı eylemi olduğunu iddia etti. Getafe'nin savunma oyuncusunun öfkesi, bu müdahaleyi lig tarihinin en acımasız hareketlerinden biri olarak nitelendiren çeşitli medya mensupları tarafından da yankı buldu. O geceki hakemler oyunun devam etmesine izin verse de, lig genelinde Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da VAR'ın müdahale etmemesi konusunda büyük bir şans yakaladığına dair bir kanı hakimdi.
CTA'nın nihai kararı
Eleştirilere ağırlık katan bir gelişme olarak, La Liga Hakem Teknik Komitesi (CTA) sonunda bir hata yapıldığını kabul etti. CTA, “Review Time” programında, hem saha hakeminin hem de VAR ekibinin, şiddet içeren davranış olarak değerlendirdikleri durumu doğru bir şekilde tespit edemediğini itiraf etti. Komite, Rudiger’e bu hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gösterilmesi gerektiği sonucuna vardı.
CTA şu açıklamayı yaptı: “CTA için bu, şiddet içeren bir davranış meselesidir, çünkü Real Madrid oyuncusu, topu kapma şansı olmadan, yerde yatan bir rakibe dizini atmıştır. Bu olay hakem tarafından görülmemiş ve açık ve bariz bir hata teşkil ettiğinden, VAR, şiddet içeren davranış nedeniyle doğrudan kırmızı kart gösterilmesi için monitörde bir inceleme yapılmasını önermeliydi.” Bu itirafa rağmen maçın sonucu değişmedi ve Rudiger, Álvaro Arbeloa'nın takımında forma giymeye devam edecek.
