Getty Images Sport
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'Onu asla durduramazdım!' - Casemiro, 'futbolun tanrısı' Lionel Messi ile birlikte oynama hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu ve Erling Haaland'a Brezilya'nın Dünya Kupası yıkımı nedeniyle övgüler yağdırıyor
Casemiro, Inter Miami oyuncusu olarak tanıtıldı
Eski Manchester United ve Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro, resmen Inter Miami oyuncusu oldu ve MLS'te Herons'un CF Montreal'i 1-0 mağlup ettiği maçta ilk kez forma giydi. 34 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Old Trafford'dan ayrılarak bonservissiz transferle takıma katıldı.
İtalya'dan ilgili kulüplerle Avrupa futbolunda kalma seçenekleri bulunmasına rağmen Casemiro, öncelikli tercihinin Miami olduğunu vurguladı. Defansif orta saha oyuncusu, artık yıldızlarla dolu kadroda eski rakipleri Lionel Messi ve Luis Suarez ile birlikte yer alacak.
- Getty Images Sport
'Futbolun tanrısı'yla birlikte oynamak
İspanya'da El Clasico'nun sert rekabetinde yıllarca Messi'yi durdurmaya çalıştıktan sonra Casemiro, Arjantinli süperstar için övgü dolu sözler sarf etti. Tecrübeli orta saha, kariyeri boyunca Messi'yi tek başına durdurmaya çalışmanın imkansız bir görev olduğunu kabul etti.
Casemiro, ESPN'e konuşurken, "Messi'nin bana yaşattığı sıkıntının miktarı..." dedi. "Elbette onunla oynamayı hayal ettim, her zaman en iyilerle oynamak istedim. Onu asla durduramadım, her zaman takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyaç duydum.
"Şimdi onun yanında olduğum için çok mutluyum ve onunla birlikte kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum. Onun yanında olmanın keyfini çıkarmak, ona yardım etmek ve onu daha da büyük kılmak istiyorum. O, futbolun tanrılarından biri, hatta belki de futbolun Tanrısı ve ben yardım etmek istiyorum."
Haaland karşısında Dünya Kupası yıkımını düşündü
Casemiro, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na Norveç karşısında veda etmesini de değerlendirdi. Orta saha oyuncusu, turnuvada Brezilya'yı eleyen maçta iki gol atan üretken forvet Haaland'a övgüde bulundu.
"Dünya Kupası'nda olanlar... Dünyanın en iyi 9 numaralarından birine, Haaland'a sahip bir takımdan bahsediyoruz ve o da iki gol attı" dedi. "Dünya Kupası hakkında konuşmak acıtıyor çünkü sonuçta bu, kariyerimde kurduğum bir hayaldi. Ama Brezilya ile üç Dünya Kupası'nda oynadığım için şanslıyım, bu inanılmaz, çünkü çocukken bunun olacağını hiç hayal etmemiştim. Bundan çok keyif aldım."
- Getty Images Sport
MLS'te kupalara odaklandı
Avrupa kariyeri ve milli takım macerası geride kalan Casemiro, Amerika Birleşik Devletleri'nde kupa koleksiyonuna yenilerini eklemeye kesin olarak odaklanmış durumda. Bir sonraki MLS maçında Columbus'la karşılaşacak Herons'ta Messi'nin Amerika'da bir şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmayı hedefleyecek.
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