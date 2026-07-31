İspanya'da El Clasico'nun sert rekabetinde yıllarca Messi'yi durdurmaya çalıştıktan sonra Casemiro, Arjantinli süperstar için övgü dolu sözler sarf etti. Tecrübeli orta saha, kariyeri boyunca Messi'yi tek başına durdurmaya çalışmanın imkansız bir görev olduğunu kabul etti.

Casemiro, ESPN'e konuşurken, "Messi'nin bana yaşattığı sıkıntının miktarı..." dedi. "Elbette onunla oynamayı hayal ettim, her zaman en iyilerle oynamak istedim. Onu asla durduramadım, her zaman takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyaç duydum.

"Şimdi onun yanında olduğum için çok mutluyum ve onunla birlikte kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum. Onun yanında olmanın keyfini çıkarmak, ona yardım etmek ve onu daha da büyük kılmak istiyorum. O, futbolun tanrılarından biri, hatta belki de futbolun Tanrısı ve ben yardım etmek istiyorum."