"Onu arayacağım" - Enzo Maresca'nın göreve getirilmesi yaklaşırken Pep Guardiola, Manchester City'deki halefine vereceği tavsiyeyi açıkladı
Guardiola, yeni teknik direktöre destek veriyor
Guardiola, Pazar günü Etihad Stadyumu'nda Aston Villa'ya 2-1 yenilerek sona eren Premier Lig sezonunda City'nin başına son kez geçti. Mağlubiyete rağmen, tüm dikkatler kulübün modern döneminin ayrılan mimarına çevrilmişti. Ocak ayında Chelsea'den ayrılan eski yardımcısı Enzo Maresca'nın şu anda teknik direktörlük koltuğuna oturması için en güçlü aday olması nedeniyle Guardiola, kendisine danışılacağı konusunda net bir mesaj verdi.
Guardiola, "Kulüp bana kim olduğunu söylediğinde, elbette onu arayacağım" dedi. "Ona, 'Kendin ol, kulüp seni koşulsuz olarak destekleyecek' diyeceğim. Bu, buradaki tüm teknik direktörlerin aldığı en büyük iltifat ya da en büyük şans. Kötü anlarda diğer kulüplerden daha fazla korunacaksın. Kendin ol, özgür ol, fikirlerini takip et. Çok çalış, her şey yoluna girecek."
Eşi benzeri görülmemiş bir başarının mirası
55 yaşındaki teknik adam, altı Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 20 kupa kazandığı 10 muhteşem yılın ardından Manchester'dan ayrılıyor. Görevdeki son sezonunda FA Kupası ve Lig Kupası'nı kazanarak çifte kupa başarısına imza attı ve ligde ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör, haberler kamuoyuna yeni ulaşmış olsa da, zihinsel olarak bu ayrılığa hazırlandığını açıkladı. İspanyol teknik adam, "Dün evdeydim ve hiç mobilyam yoktu" dedi. "Evim tamamen boştu. Sadece uyuyacak bir yatağım vardı. Bunu çoktan kabullendim. Birkaç hafta sonra, her şey bitmiş olacak."
Stones ve Silva'ya veda
Villa maçının son düdüğü sadece teknik direktöre değil, kulübün efsaneleri John Stones ve Bernardo Silva’ya da bir veda niteliğindeydi. 2016 yazında Guardiola ile aynı dönemde Manchester’a gelen Stones, dünya çapında bir savunmanın temel taşı haline geldiği bu serüveni yad etti. İkili, maçın ikinci yarısında oyundan çıktıklarında her iki takımın oyuncuları tarafından şeref kıtası ile uğurlandı.
"Sokaklarda oynayan küçük bir çocuk olarak geriye baktığımda, bu kadar çok kupa kazanacağımı söyleseydim, buna asla inanmazdım," dedi Stones duygusal vedası sırasında. "Bu inanılmaz bir şey ve biz bu kulüp için bir standart belirledik. Umarım ileride geri dönüp tribünden izlediğimde, onlar da bu inanılmaz anları yeniden yaşayabilirler."
"Tarihin en büyük teknik direktörü"
2017'den beri orta sahanın belkemiği olan Bernardo Silva, kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atan isme yönelik övgülerinde aynı derecede coşkulu davrandı. City, Antoine Semenyo'nun erken golüne rağmen o gün Villa'ya yenilmiş olsa da, sonuç, takımın yükselişinin ardındaki taktik dehaya sunulan övgüler karşısında ikinci planda kaldı.
Silva şöyle konuştu: "Bu kadar çok galibiyet almamızın sebebi Pep'tir. O dümenin başındaydı, kararları o verdi ve bu devasa takımı o yarattı. Kişisel olarak, o benim futbol dünyasındaki babamdır. Onun gelmiş geçmiş en büyük teknik direktör olduğuna inanıyorum."