"Onu arayacağım" - Enzo Maresca'nın göreve getirilmesi yaklaşırken Pep Guardiola, Manchester City'deki halefine vereceği tavsiyeyi açıkladı

Guardiola, Pazar günü Etihad Stadyumu'nda Aston Villa'ya 2-1 yenilerek sona eren Premier Lig sezonunda City'nin başına son kez geçti. Mağlubiyete rağmen, tüm dikkatler kulübün modern döneminin ayrılan mimarına çevrilmişti. Ocak ayında Chelsea'den ayrılan eski yardımcısı Enzo Maresca'nın şu anda teknik direktörlük koltuğuna oturması için en güçlü aday olması nedeniyle Guardiola, kendisine danışılacağı konusunda net bir mesaj verdi.

Guardiola, "Kulüp bana kim olduğunu söylediğinde, elbette onu arayacağım" dedi. "Ona, 'Kendin ol, kulüp seni koşulsuz olarak destekleyecek' diyeceğim. Bu, buradaki tüm teknik direktörlerin aldığı en büyük iltifat ya da en büyük şans. Kötü anlarda diğer kulüplerden daha fazla korunacaksın. Kendin ol, özgür ol, fikirlerini takip et. Çok çalış, her şey yoluna girecek."