Eski İngiltere forveti Heskey, Fernandez'in transferinin Manchester United'a zirvede yarışabilmesi için kritik bir güç katacağına inanıyor.

BoyleSports'a konuşan Heskey şunları söyledi: "Orta saha, Manchester United'ın kesinlikle geliştirebileceği bir bölge ve Enzo Fernandez buna yardımcı olur. Casemiro yazın daha erken bir dönemde ayrıldığı için, onun o varlığının yerini doldurmaları gerekiyor. Sezonun son bölümünü çok iyi geçirdi ve eksikliği hissedilecek.

"Bence Enzo Fernandez onun yerine gelip yerini doldurabilecek kişi olabilir. Ve eğer onu alırlarsa, onları şampiyonluk yarışının adayları olarak görebilirim."