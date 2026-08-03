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'Onu alırlarsa, onları şampiyonluk yarışının adayları olarak görürüm' - Emile Heskey, Manchester United'ı Chelsea'nin £120 milyonluk yıldızını hedef almaya çağırdı
Old Trafford'ın orta saha arayışı
United, yeni bir orta saha oyuncusu arayışında aktif kalmayı sürdürüyor; kulüp daha önce Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı ve Chelsea'den Andrey Santos'u toplam 85 milyon £ karşılığında kadrosuna katmıştı. Carrick, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından ek takviyelere ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. Bu durum, özellikle 120 milyon £ değer biçilen Chelsea orta saha oyuncusunun bu yaz ayrılma isteğini dile getirmesinin ardından Fernandez'i potansiyel bir hedef hâline getirdi.
- Pro Sports Images
Heskey, Fernandez transferine destek verdi
Eski İngiltere forveti Heskey, Fernandez'in transferinin Manchester United'a zirvede yarışabilmesi için kritik bir güç katacağına inanıyor.
BoyleSports'a konuşan Heskey şunları söyledi: "Orta saha, Manchester United'ın kesinlikle geliştirebileceği bir bölge ve Enzo Fernandez buna yardımcı olur. Casemiro yazın daha erken bir dönemde ayrıldığı için, onun o varlığının yerini doldurmaları gerekiyor. Sezonun son bölümünü çok iyi geçirdi ve eksikliği hissedilecek.
"Bence Enzo Fernandez onun yerine gelip yerini doldurabilecek kişi olabilir. Ve eğer onu alırlarsa, onları şampiyonluk yarışının adayları olarak görebilirim."
Başlık meydan okuma kabiliyeti öne çıktı
United, Premier League'i en son 2013'te kazandı ancak Carrick'in takımı geçen sezon üçüncü sıraya taşıması, Old Trafford'da iyimserliği yeniden artırdı.
Fernandez'in yanı sıra Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba ve Manu Kone gibi hedefler de kulübün radarında kalmayı sürdürüyor. Orta sahanın yanı sıra Manchester United, Luke Shaw ile rekabet yaratmak için Lewis Hall veya Myles Lewis-Skelly gibi yeni bir sol bek de hedefliyor.
Heskey, United'ın taktik potansiyeliyle ilgili olarak şunları ekledi: "Manchester United'da oyuncular her zaman vardı ancak önceki menajerlerin oynattığı sistemler onlara her zaman uymadı. Eğer doğru sistemi bulurlarsa, Man City, Arsenal ve Liverpool ile şampiyonluk için yarışmamaları için hiçbir neden yok."
- Getty
Sezonun açılış maçına hazırlıklar kapıda
Manchester United, 22 Ağustos'ta Old Trafford'da yeni yükselen Hull City'yi ağırlayarak 2026-27 Premier League sezonunu açacak. Bu karşılaşma, Carrick'in takımını yeniden yapılandırma sürecinin etkisini, yoğun bir sezon öncesi programının ardından hemen test edecek.
Yaz transfer penceresi kapanmadan önce, sol bek takviyesinin yanı sıra yeni bir orta saha oyuncusunun kadroya katılması yönetimin temel önceliği olmaya devam edecek.
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