Liverpool’un PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde, Szoboszlai’ye bu ayın başlarında yaşanan tartışmalı anla ilgili bir soru yöneltildi. Oyuncu şöyle konuştu: “Belki de bu, benimle taraftarlar arasında yaşanan bir yanlış anlaşılmaydı. Kötü bir niyetim yoktu ve kulübün taraftarlar için ne anlama geldiğini, taraftarların da kulüp için ne anlama geldiğini biliyorum.

"Her şeyi taraftarlar için yapıyoruz ve eğer bu bir yanlış anlaşılmaysa özür dilerim. Onlar da benim de tam olarak onlar gibi hissettiğimi anlayabilirler. Biz onlarla birlikteyiz ve umarım onlar da bizimle birliktedir."