"Onlarla tamamen aynı hissediyorum" - Dominik Szoboszlai, Liverpool taraftarlarıyla yaşanan "yanlış anlaşılma" nedeniyle özür diledi; orta saha oyuncusu, Manchester City'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından omuz silkme hareketini açıkladı
Taraftarlar arasındaki çatışmanın ele alınması
Maç öncesi basın toplantısında yaşanan gergin çatışmaya değinen orta saha oyuncusu, basın toplantısını taraftarlara doğrudan özür dilemek için kullandı. Gerginlik, 4 Nisan’da Etihad Stadyumu’ndaki zehirli atmosferden kaynaklanmıştı; o maçta takımın kupa umutları suya düşmüştü. City'ye karşı 4-0'lık ezici bir FA Cup yenilgisinin ardından, Szoboszlai'nin omuzlarını silkip, hoşnutsuzluğunu ifade eden deplasman taraftarlarına doğru kollarını salladığı görüldü. Olay hızla yayıldı ve taraftarlar, Federico Chiesa müdahale etmeden önce onun davranışını kibirli olarak nitelendirdi.
Szoboszlai yaptıklarını açıklıyor
Liverpool’un PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde, Szoboszlai’ye bu ayın başlarında yaşanan tartışmalı anla ilgili bir soru yöneltildi. Oyuncu şöyle konuştu: “Belki de bu, benimle taraftarlar arasında yaşanan bir yanlış anlaşılmaydı. Kötü bir niyetim yoktu ve kulübün taraftarlar için ne anlama geldiğini, taraftarların da kulüp için ne anlama geldiğini biliyorum.
"Her şeyi taraftarlar için yapıyoruz ve eğer bu bir yanlış anlaşılmaysa özür dilerim. Onlar da benim de tam olarak onlar gibi hissettiğimi anlayabilirler. Biz onlarla birlikteyiz ve umarım onlar da bizimle birliktedir."
Odak noktasını Avrupa kurtarma misyonuna kaydırmak
Yurtiçi kupadan elenmenin ardından kulüp, tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi’ndeki devasa göreve hızla yöneltmek zorunda. Liverpool, çeyrek finalin ikinci ayağında Anfield'da Fransız devi PSG'ye karşı 2 gol farkı kapatmak zorunda olduğu için zor bir durumda bulunuyor. Takım, taraftarlarıyla barışmak ve en iyi formunu yeniden bulmak için büyük baskı altında. Szoboszlai, yaklaşan maçın önemini kabul ederek, son zamanlarda kontrolden çıkma belirtileri gösteren sezonu kurtarmak için çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.
Tarihi bir geri dönüş gerekiyor
Çarşamba günkü büyük zorluğun üstesinden gelmek için Szoboszlai, kendinden emin bir şekilde iddialı bir geri dönüş hedefledi: "Şahsen buna tamamen inanıyorum çünkü neler yapabileceğimizi, elimizde hangi oyuncuların olduğunu ve nasıl bir zihniyete sahip olduğumuzu biliyorum. Yarın ihtiyacımız olan şey de bu. Her şeyimizi ortaya koyacağız, ilk dakikadan 90. dakikaya, belki de 120. dakikaya kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu çok istiyoruz."