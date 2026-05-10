Getty Images Sport
Çeviri:
"Onlarla gurur duyuyorum" - Unai Emery, küme düşen Burnley ile Aston Villa'nın berabere kaldığı maçtan "çok memnun" olduğunu tuhaf bir şekilde iddia etti
Aston Villa, küme düşen Burnley karşısında tökezledi
Takımı, şampiyonluktan düşmüş ve kalıcı bir teknik direktörsüz oynayan Burnley ile 2-2 berabere kalmasına rağmen Emery, eleştirel bir tavır sergilemedi.
Clarets, Jaidon Anthony'nin golüyle şok bir şekilde öne geçti. Ross Barkley ve Ollie Watkins maçı tersine çevirdi, ancak Zian Flemming bir puanı kurtardı. Bu sonuçla Villa, son üç lig maçından sadece bir puan alabildi ve Perşembe günü yarı finalde Nottingham Forest'ı toplamda 4-1 yenerek Avrupa Ligi finaline yükseldikten sonra Şampiyonlar Ligi hayalleri belirsizliğe düştü.
- Getty Images Sport
Emery, yorgun kadrosunu savunuyor
Emery, oyuncularını şiddetle savundu ve şöyle konuştu: "Çok, çok mutluyum; sonuçtan da çok memnunum. Ligde 36. maça kadar beşinci sırada kalmak zordu, çok zordu. Liverpool için de ilk beşte kalmak çok zor oldu; onlar da bizimle aynı puanda. Arkamızdaki Bournemouth ve Brighton ise mücadele eden takımlar ve harika bir performans sergiliyorlar. Bulunduğumuz konumda olmak harika. Bugün bir puan yeterli değil, bunun yeterli olmadığını biliyorum, ancak burada üç puan almanın ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Ancak mücadele şeklimiz, oyuncuların kazanma arzularını gösterme şekilleri... Onlarla çok, çok gurur duyuyorum. Ve tabii ki, Perşembe günü Avrupa Ligi'nde finale kalmamızın ardından, her iki turnuvada da nasıl bir performans sergilediğimizi de. Avrupa'da oynamak ve Premier Lig'de üst sıralarda yer almak çok zor. Biz bunu başarıyoruz ve oyuncularımız büyük bir çaba gösteriyor. Tabii ki, sezonun ikinci yarısında zorlanıyoruz, sezonun ilk yarısındaki gibi puan alamıyoruz."
Burnley, boş tribünlere rağmen olumlu yanlar buldu
Burnley'in geçici teknik direktörü Michael Jackson, beş maçlık yenilgi serisini sonlandıran bu azimli performanstan memnun kaldı. Az sayıdaki ev sahibi taraftara seslenen Jackson, şunları söyledi: "Bunu tamamen anlıyorum. Yaşadığımız dönemde futbol maçlarına gelmek ve bununla ilgili her şey para gerektiriyor. Bununla bir sorunum yok. Bugün burada olan taraftarlar gerçekten harikaydı ve takıma büyük destek verdiler. Daha fazlası gelebilirse, bu harika olur."
Villa için ise en büyük endişe, kadronun fiziksel durumu olmaya devam ediyor. Emery, "Bazıları yorgun ama oynamak istiyorlar ve hazırlar. Bugün, sakat oyuncumuz olmaması da çok önemliydi" dedi.
- Getty Images Sport
Aston Villa'yı neler bekliyor?
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Dördüncü sıradaki Liverpool ile 59 puanda eşit durumda olan ve Bournemouth'un sadece dört puan önünde yer alan takım, bir sonraki maçında evinde Liverpool'u ağırlayacak. Emery'nin öğrencileri, 20 Mayıs'ta Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile karşılaşacak ve ardından sezonun son haftasında Manchester City deplasmanında zorlu bir maça çıkacak.