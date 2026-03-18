"Onların güvenini hiç hissetmedim" - Juventus'un yıldızı eski takımına sert çıkarken, Kenan Yıldız Bayern Münih'ten ayrılmanın neden "kolay" olduğunu açıklıyor

Almanya doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, henüz yedi yaşındayken 2012 yılında Bayern'e katıldı ve yaş gruplarında sürekli olarak etkileyici performanslar sergiledi; hatta U17 takımının kaptanlığını bile yaptı. Bununla birlikte, A takıma geçiş süreciyle ilgili endişeler ve kulübün somut bir profesyonel sözleşme teklifinde gecikmesi, sonunda 2022 yılında serbest oyuncu olarak ayrılmasına neden oldu; 20 yaşındaki oyuncu bunu şimdi açıkladı.

2022 yazında Bayern'den Juventus'a transfer olan Yıldız, etkileyici bir gelişim gösterdi ve Serie A'da 90 maçta 18 gol attı. Bu performansları onu yeni Juventus döneminin yüzü ve Türkiye milli takımının süperstarı haline getirdi.