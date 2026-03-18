"Onların güvenini hiç hissetmedim" - Juventus'un yıldızı eski takımına sert çıkarken, Kenan Yıldız Bayern Münih'ten ayrılmanın neden "kolay" olduğunu açıklıyor
Yeni Juventus döneminin temel taşlarından biri
Almanya doğumlu ofansif orta saha oyuncusu, henüz yedi yaşındayken 2012 yılında Bayern'e katıldı ve yaş gruplarında sürekli olarak etkileyici performanslar sergiledi; hatta U17 takımının kaptanlığını bile yaptı. Bununla birlikte, A takıma geçiş süreciyle ilgili endişeler ve kulübün somut bir profesyonel sözleşme teklifinde gecikmesi, sonunda 2022 yılında serbest oyuncu olarak ayrılmasına neden oldu; 20 yaşındaki oyuncu bunu şimdi açıkladı.
2022 yazında Bayern'den Juventus'a transfer olan Yıldız, etkileyici bir gelişim gösterdi ve Serie A'da 90 maçta 18 gol attı. Bu performansları onu yeni Juventus döneminin yüzü ve Türkiye milli takımının süperstarı haline getirdi.
Paraya dayalı bir karar değil
Münih'ten ayrılmasının ardından, sözleşmesinin uzatılmamasının nedeninin kendisinin aşırı maddi talepleri olduğu yönünde söylentiler ortaya çıktı. Ancak Yıldız, Corriere dello Sport'a verdiği kapsamlı röportajda bu iddiaları şiddetle yalanladı: "Ben asla para için oynamadım, kendimi geliştirmek için oynadım. Para benim için her zaman ikincil bir mesele oldu. O kısmı ailem hallediyor," dedi.
"Dört yıldır buradayım ve bana her zaman büyük bir güven gösterildi, bu da Bayern'de eksikliğini hissettiğim bir şeydi. Orada on bir yıl kaldım ve hiçbir zaman onların güvenini hissetmedim; her zaman benden daha iyi biri vardı. Bu yüzden ayrılmak benim için kolaydı, hatta kaçınılmazdı."
Yıldız, Juventus'taki sözleşmesini uzattı
Yıldız'ın Serie A'da yıldızlığa yükselişi, Premier League ve La Liga'daki takımların yüksek transfer teklifleri sunacağına dair endişeleri beraberinde getirdi. Ancak 20 yaşındaki oyuncu kısa süre önce Bianconeri ile yeni bir sözleşme imzalamayı tercih ederek, 2030 yılına kadar kulübe bağlı kalmayı kabul etti.
O dönemde Yıldız, "Gelecekte büyük başarılara imza atacağımıza çok eminim" demişti. "Juventus'u seviyorum çünkü buraya geldiğimden beri hep birlikte büyük başarılara imza atacağımızı hissettim. Taraftarların ve ailemin arkamda olduğuna her zaman emin oldum."
Juventus ile zafere doğru
Yıldız, 28 maçta attığı 9 golle şu anda Serie A'da Juventus'un en golcü oyuncusu konumunda; aynı zamanda 6 asistle asist sıralamasında da birinci sırada yer alıyor. Kendisinin bu iyi formuna rağmen, Torino ekibi İtalya'nın en üst liginde beşinci sırada bulunuyor ve lider Inter'in 15 puan gerisinde. Bununla birlikte, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı hâlâ devam ediyor.
