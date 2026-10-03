İtalya savunmacısı Alessandro Bastoni, UEFA Uluslar Ligi'nde iki maçta attığı ikinci golle Paris'te Fransa karşısında 1-1'lik beraberliği getirdi. Inter'in stoperi, Michael Olise'nin açılış golüne karşılık verdi ve Bosna-Hersek'e karşı Dünya Kupası play-off'unda gördüğü kırmızı kartın ardından milli takıma uzun bir aradan sonra unutulmaz bir dönüş yaptı.

Bastoni daha önce İtalya'nın Türkiye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta da ağları havalandırmış, ardından Stade de France'ta bir kez daha belirleyici bir gole imza atmıştı.

Bu gol, onu Roberto Mancini'nin teknik direktörlükteki ikinci döneminde en golcü oyuncu yaptı.