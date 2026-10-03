Flash Press Agency
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"Onların büyük kutlamasını mahvettik!": Alessandro Bastoni'den, İtalya'nın Paris'i susturmasının ardından sert uyarı
Bastoni, Paris'te milli takım kariyerindeki dikkat çekici dönüşümü tamamladı
İtalya savunmacısı Alessandro Bastoni, UEFA Uluslar Ligi'nde iki maçta attığı ikinci golle Paris'te Fransa karşısında 1-1'lik beraberliği getirdi. Inter'in stoperi, Michael Olise'nin açılış golüne karşılık verdi ve Bosna-Hersek'e karşı Dünya Kupası play-off'unda gördüğü kırmızı kartın ardından milli takıma uzun bir aradan sonra unutulmaz bir dönüş yaptı.
Bastoni daha önce İtalya'nın Türkiye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta da ağları havalandırmış, ardından Stade de France'ta bir kez daha belirleyici bir gole imza atmıştı.
Bu gol, onu Roberto Mancini'nin teknik direktörlükteki ikinci döneminde en golcü oyuncu yaptı.
- Flash Press Agency
Inter yıldızı, Fransa'nın kutlama planlarını bozduktan sonra duyduğu gururun ayrıntılarını anlattı
Maçın ardından konuşan Bastoni, dünya çapında bir rakibe karşı İtalya’nın ortaya koyduğu kolektif mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savunmacı, takımın Paris’e Fransa’nın planladığı kutlamaları bozmak için tam kararlılıkla gittiğini açıkladı.
Bastoni, golün hemen ardından savunma disiplinini korumanın ana önceliği olduğunu vurguladı.
"Zor bir maçtı, öyle olacağını biliyorduk ama takım performansından dolayı çok mutluyum" diyen Bastoni, RAI Sport’a konuştu. "Çok mücadele ettik, çok acı çektik, hatta Fransa’nın bu geceki bazı hedeflerini de bozduk çünkü büyük bir kutlamaya hazırlanmışlardı. Yeniden gol atmak elbette sevindirici ama bunu yapar yapmaz aklımdan geçen şey, bir gol daha yemediğimizden emin olmamız gerektiğiydi."
Savunmacı, kişisel dayanıklılığı ve aksiliklerin üstesinden gelmeyi anlattı
Bastoni, son dönemde yaşadığı sıkıntılara değindi; bunlar arasında play-off'taki oyundan atılması ve saha dışındaki, Serie A'dan ayrılması yönündeki spekülasyonlar da vardı. 25 yaşındaki oyuncu, 300'den fazla maça yayılan profesyonel kariyeri boyunca yeteneklerine olan inancını hiç kaybetmediğini vurguladı.
Tarih, deplasman ekibinin gol yollarında lehineydi; Fransa, Eylül 2007'den bu yana İtalya karşısında kalesini gole kapatmayı başaramadı.
Dayot Upamecano'nun son dakikalarda kırmızı kart görmesinin ardından İtalya geç bir galibiyet golü için yüklendi.
"İki gol atmayı beklemiyordum ama kendime olan inancımı hiç kaybetmedim" diye ekledi Bastoni. "Bir veya iki durumun 300'den fazla maçlık kariyerimi mahvetmesine izin vermeyeceğim. Yanımda oldukları için aileme teşekkür ediyorum ve umarım başımı dik tutmam olumlu bir şey olarak görülür."
- AFP
İtalya, bir sonraki milli sınav öncesinde güçlü bir mesaj verdi
Bastoni, İtalya'nın Paris'teki etkileyici performansının takım için ilerisi adına büyük bir özgüven artışı sağladığına inanıyor. Üst düzey bir rakibe karşı böyle bir direnç göstermenin, İtalya'nın dünya futbolundaki her ülkeyle rekabet edebileceğini kanıtladığını söyledi.
Roberto Mancini'nin ekibi şimdi milli ara kapanmadan önceki bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçına odaklanıyor.
İtalya, yaklaşan maçında ivmesini korumayı hedefliyor.
"Maçı kazanma şansımıza başından beri inanıyorduk," diye sözlerini tamamladı Bastoni. "Bu güçlü bir mesaj, çünkü Paris'te Fransa'ya karşı böyle bir performans ortaya koyabiliyorsak, bunu herkese karşı yapabiliriz. Şimdi bu süreçte bir maç daha var ve hiçbir şeyi garanti görmüyoruz."
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