Liverpool efsanesi, doğal bir ön liberonun yokluğunda kadronun temelden dengesiz kalmaya devam ettiğini belirterek Anfield yönetimine sert bir uyarıda bulundu. Kısa süre önce TNT Sports'taki rolü genişletilen ve düzenli bir yorumcu haline gelen efsane eski kaptan, Fabinho'nun yerine bir oyuncu alınmamasının Andoni Iraola'nın görevdeki ilk sezonunu raydan çıkarabilecek bir boşluk yarattığına inanıyor.

Liverpool'un Premier League'de Nottingham Forest ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Gerrard, orta sahanın mevcut durumuna ilişkin düşüncelerini net şekilde ortaya koydu. "Aslında pek fazla odaklanılmamış bir bölge var, gerçekten ancak Newcastle maçından sonra son haftada gündeme geldi. Bence onların 6 numara pozisyonunda uzman bir oyuncuya ihtiyacı var, bu benim görüşüm" dedi Gerrard.



