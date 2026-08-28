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'Onların bir uzmana ihtiyacı var' - Steven Gerrard, Liverpool'un 'çok eksikliği hissedilen' pozisyonunu belirledi ve Andoni Iraola'ya takviye yapması çağrısında bulundu
Gerrard eksik parçayı belirledi
Liverpool efsanesi, doğal bir ön liberonun yokluğunda kadronun temelden dengesiz kalmaya devam ettiğini belirterek Anfield yönetimine sert bir uyarıda bulundu. Kısa süre önce TNT Sports'taki rolü genişletilen ve düzenli bir yorumcu haline gelen efsane eski kaptan, Fabinho'nun yerine bir oyuncu alınmamasının Andoni Iraola'nın görevdeki ilk sezonunu raydan çıkarabilecek bir boşluk yarattığına inanıyor.
Liverpool'un Premier League'de Nottingham Forest ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Gerrard, orta sahanın mevcut durumuna ilişkin düşüncelerini net şekilde ortaya koydu. "Aslında pek fazla odaklanılmamış bir bölge var, gerçekten ancak Newcastle maçından sonra son haftada gündeme geldi. Bence onların 6 numara pozisyonunda uzman bir oyuncuya ihtiyacı var, bu benim görüşüm" dedi Gerrard.
- Getty
Newcastle beraberliğinin ardından taktik endişeler
Gerrard'ın çağrısındaki aciliyet, Liverpool'un kısa süre önce St James' Park'ta Newcastle United ile 2-2 berabere kalmasından kaynaklanıyor. Geç bir golle bir puanı kurtarmasına rağmen Liverpool, kontra ataklarda sık sık kolay geçildi ve orta sahada topu kaybettiği her anda kırılgan göründü.
Gerrard, yeni bir transferin mevcut oyuncu grubuna nasıl fayda sağlayacağını da şöyle anlattı: "Bence o pozisyon çok ciddi şekilde eksikliği hissedilen bir pozisyon, bence onların o mevkide uzman bir oyuncusu yok. Bu da [Dominik] Szoboszlai'nin, [Ryan] Gravenberch'in ve [Alexis] Mac Allister'ın hücumlara katılmasına, dörtlü savunmayı daha güvenli hâle getirmesine izin verebilir. Bence o pozisyonu ciddi şekilde arıyorlar."
Anfield'da yatırım ve sonuçlar
Iraola üzerindeki baskı, selefi Arne Slot döneminde onaylanan devasa mali harcama göz önüne alındığında oldukça büyük. Geçen yaz kulüp, kadroyu yenilemek için yaklaşık 250 milyon £ harcadı; Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi yüksek profilli isimlerin yanı sıra genç Giovanni Leoni de takıma katıldı.
Ancak bu rekor harcama, Premier League şampiyonluğunun başarıyla savunulmasını sağlayamadı ve Slot'un ayrılığına yol açtı. Şimdi Iraola, Ibrahima Konate, Mohamed Salah ve Andrew Robertson gibi tecrübeli isimlerin bedelsiz transferle ayrıldığı bir kadroda parçaları bir araya getirmenin yolunu bulmak zorunda.
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Savunmadaki derinlik ve Jacquet sorusu
Orta saha konusundaki endişelerine rağmen Gerrard, Liverpool'un savunmanın göbeğindeki seçenekleri konusunda daha iyimser bir değerlendirme yaptı. Ayrılan tecrübeli yıldızların yerini doldurmak için birkaç yeni yüzün gelmesiyle birlikte, stoper derinliği kadronun sayı bakımından geliştiği az sayıdaki alanlardan biri gibi görünüyor.
Defanstaki duruma değinen Gerrard, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence sayı açısından şu anda geçen yıldan daha iyiler. Konate ayrıldı, ona bol şans diliyoruz, harika bir iş çıkardı. Artık dört ya da beş stoperimiz var, bu yüzden sayı olarak güvendeler. Bence asıl mesele şu: Jacquet yeterince iyi olacak mı?"
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