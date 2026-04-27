"Onların Atlético Madrid'i geçebileceğini sanmıyorum" - Gary Neville, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nden ziyade Premier Lig'i kazanma şansının daha yüksek olduğunu vurguluyor

Arsenal şu anda iki cephede birden mücadele ediyor; bir yandan Premier Lig şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda otururken, diğer yandan Atlético Madrid ile oynayacağı tarihi Şampiyonlar Ligi yarı final maçına hazırlanıyor. Ancak Neville, kuzey Londra ekibinin bu sezon Avrupa’da sonuna kadar gidebilecek bir Avrupa kupası geçmişine sahip olduğuna ikna olmuş değil.

Neville, The Gary Neville Podcast'te "Bu oyuncuların çoğu Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazanacaklarını bilmiyor, ancak şampiyonluk yarışında çok yaklaştılar ve bu yarışta başarısız olmamak için her şeyi yapacaklar" dedi. "Mikel Arteta'nın her maça aynı önemi vermesi ve hiçbirini diğerinden daha öncelikli tutmaması gerektiğini düşünüyorum, ancak o da şu anda Premier Lig'i kazanmanın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha kolay olduğunu biliyor."