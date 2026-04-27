"Onların Atlético Madrid'i geçebileceğini sanmıyorum" - Gary Neville, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nden ziyade Premier Lig'i kazanma şansının daha yüksek olduğunu vurguluyor
Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu belirsiz
Arsenal şu anda iki cephede birden mücadele ediyor; bir yandan Premier Lig şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda otururken, diğer yandan Atlético Madrid ile oynayacağı tarihi Şampiyonlar Ligi yarı final maçına hazırlanıyor. Ancak Neville, kuzey Londra ekibinin bu sezon Avrupa’da sonuna kadar gidebilecek bir Avrupa kupası geçmişine sahip olduğuna ikna olmuş değil.
Neville, The Gary Neville Podcast'te "Bu oyuncuların çoğu Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kazanacaklarını bilmiyor, ancak şampiyonluk yarışında çok yaklaştılar ve bu yarışta başarısız olmamak için her şeyi yapacaklar" dedi. "Mikel Arteta'nın her maça aynı önemi vermesi ve hiçbirini diğerinden daha öncelikli tutmaması gerektiğini düşünüyorum, ancak o da şu anda Premier Lig'i kazanmanın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha kolay olduğunu biliyor."
Atlético Madrid engeli
Gunners, Çarşamba günü yarı finalin ilk maçı için İspanya'ya gidiyor, ancak Neville, Avrupa macerasının Diego Simeone'nin takımının elinde sona ereceğini öngörüyor. Arsenal bu turnuvada şu ana kadar yenilgisiz olsa da, yorumcu turnuva futbolunun doğası ve kalan takımların kalitesinin nihayetinde Arteta'nın kadını için çok ağır geleceğini düşünüyor. Diğer yarı finalde ise Bayern Münih ile son şampiyon Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.
Neville, "Bence Şampiyonlar Ligi'nde onlardan daha iyi takımlar var ve bu bir kupa turnuvası" dedi. "Üç maçları kaldı ve ligde de sadece dört maçları var, bu yüzden her ikisini de kazanmanın kolay olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak yarı finalde Atlético Madrid ve diğer takımları geçebileceklerini sanmıyorum, ancak ligde bir şansları olduğunu düşünüyorum."
Konuşma akıcılığında yaşanan zorluklar
Arsenal, Cumartesi günü Eberechi Eze’nin muhteşem golüyle Newcastle’ı 1-0 mağlup ederek Premier Lig’in zirvesine geri dönse de, sergilediği performans endişe yarattı. Topa vuranlar, hücumda en iyi hallerinden çok uzaktaydı; kaleye sadece dört şut çekip 0,64 gibi düşük bir xG değeri kaydettiler; bu da şampiyonluk yarışının yarattığı baskının oyuncular üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu gösteriyor.
Neville, "Bu maçta yaptıkları birçok şey taktiksel açıdan pek iyi değildi" dedi. "Defansif olarak çok iyiler ve gerçekten çok çalışıyorlar. Formlarını geri kazanmak için deli gibi sprint yapıyorlar, çok iyi savunma yapıyorlar ve kompaktlar. Çok iyi organize olmuşlar ve buna büyük saygı duyulmalı, bu gerçekten gurur duyulacak bir şey ve şampiyonluğu getirebilir."
Hücumda hareket özgürlüğünün olmaması
Neville, takımın savunmadaki direncini övmesine rağmen, Arsenal'in Manchester City'yi geride bırakabilmesi için son üçte bir sahada daha fazla canlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Arsenal şu anda Pep Guardiola'nın takımının üç puan önünde yer alıyor, ancak City'nin elinde, momentumun tekrar Etihad Stadyumu'na kaymasını sağlayabilecek çok önemli bir maç var.
Neville, Newcastle galibiyetiyle ilgili olarak, "İstediğiniz şey, o ifade, ileriye doğru oynadıkları, ileriye koştukları ve hücum oyunlarında biraz daha kararlı davrandıkları o özgürlük, ama bugün bu hiç görülmedi" diye ekledi. "Bazen bir fikir göremiyorum ve yeterince pozitif değiller."