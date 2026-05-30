Yenilginin "acımasız" niteliğine rağmen Rice, kulübün izlediği yolun net olduğuna inanıyor. Arteta'nın önderliğinde Arsenal, kısa sürede çeyrek finalistten finaliste yükseldi. Orta saha oyuncusu, teknik direktörün maç sonrası mesajının sevgi ve gurur dolu olduğunu ve oyuncuları Macaristan'da geçirdikleri tek bir gecenin bu yolculuğu tanımlamasına izin vermemeleri için teşvik ettiğini açıkladı.

"Duygular ve riskler çok yüksek. Bu acımasız. [Arteta] bizi bir grup olarak ne kadar sevdiğinden bahsetti. Karşımıza çıkan her şeye rağmen her maçta yüzde 100 performans gösterdiğimizden bahsetti," diye açıkladı Rice. "Bu bizim için sadece bir başlangıç. Premier Lig'de hedefimize ulaştık, bu bir adım daha ileri gitmek olacaktı ama olmadı. Gelişmeye devam ediyoruz. Kulübe geldiğimden beri çeyrek finalde elendik, sonra yarı final, şimdi de final. Devam ediyoruz ve pozitif kalmaya devam ediyoruz. Bu bizi tanımlamayacak."