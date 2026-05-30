Getty Images Sport
Çeviri:
"Onları seviyoruz" - Gabriel ve Eberechi Eze, penaltı kaçırmalarının ardından "yıkılmış" durumda; ancak Declan Rice, Şampiyonlar Ligi finali yenilgisinin ardından Arsenal'in yıldızlarını savundu
Rice, penaltı atışlarında yaralanan oyuncuların yanında yer aldı
Arsenal'in ilk Avrupa kupasını kazanma hayali, Puskas Arena'da gözyaşlarıyla sona erdi; takım, son şampiyon PSG'ye penaltı atışlarında 4-3 yenildi. Gerilim dolu finalde, Eze'nin penaltısı kaçtıktan sonra Gabriel de belirleyici penaltıyı üst direğin üstüne attı ve Fransız devinin üst üste ikinci şampiyonluğunu kesinleştirdi.
Maçtan sonra konuşan Rice, kaçınılmaz tepkilerden takım arkadaşlarını korumak için hemen harekete geçti. "Yıkıldık. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı kaçırmak hoş bir şey değil. Ama onları seviyoruz. Bakın, bu futbolda olur. Finalde penaltı kaçıran son oyuncular onlar olmayacak. Herkes penaltı kaçırmıştır. Bu sezon o ikisi olmasaydı, Premier Lig'i kazanamazdık. Bu acımasızca, ama olumlu yanlarını görüyoruz," dedi Rice, TNT Sports'a.
- Getty Images Sport
Maraton sezonunun ardından bir değerlendirme
Bu yenilgi, bu ayın başlarında 22 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Mikel Arteta’nın takımının 63 maçlık zorlu sezonunun sonunu getirdi. Rice, sonucun acı verici olmasına rağmen takımın kaydettiği ilerlemenin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.
Rice, "Şampiyonlar Ligi finalini penaltılarda kaybetmek yıkıcı bir şey" dedi. "Takım olarak ne kadar yol katettiğimize geniş bir perspektiften bakmaya çalıştık. İnanılmaz bir sezondu. Tüm turnuvalarda 63. maçımızdı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maçı penaltılara taşıdık. Bu bir şans oyunu. Futbol böyle, penaltılarda ya kazanırsın ya da kaybedersin. Dünyanın en iyi takımlarından bazıları penaltılarda kaybetti. Bu gece biz de bunun mağduru olduk. Birlikte kazanırız, birlikte kaybederiz. Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Ne sezon ama. İnanılmazdı. Herkesi ne kadar övsek azdır. Elbette çok üzgünüm ama olaya biraz perspektifle bakmaya çalışıyorum. Geri döneceğiz."
Arteta'nın takımının geleceği parlak
Yenilginin "acımasız" niteliğine rağmen Rice, kulübün izlediği yolun net olduğuna inanıyor. Arteta'nın önderliğinde Arsenal, kısa sürede çeyrek finalistten finaliste yükseldi. Orta saha oyuncusu, teknik direktörün maç sonrası mesajının sevgi ve gurur dolu olduğunu ve oyuncuları Macaristan'da geçirdikleri tek bir gecenin bu yolculuğu tanımlamasına izin vermemeleri için teşvik ettiğini açıkladı.
"Duygular ve riskler çok yüksek. Bu acımasız. [Arteta] bizi bir grup olarak ne kadar sevdiğinden bahsetti. Karşımıza çıkan her şeye rağmen her maçta yüzde 100 performans gösterdiğimizden bahsetti," diye açıkladı Rice. "Bu bizim için sadece bir başlangıç. Premier Lig'de hedefimize ulaştık, bu bir adım daha ileri gitmek olacaktı ama olmadı. Gelişmeye devam ediyoruz. Kulübe geldiğimden beri çeyrek finalde elendik, sonra yarı final, şimdi de final. Devam ediyoruz ve pozitif kalmaya devam ediyoruz. Bu bizi tanımlamayacak."
- AFP
PSG, tarihi penaltı atışları galibiyetinin ardından seçkin kulüplerin arasına katıldı
Cumartesi günkü heyecan dolu final, Real Madrid'in on yıl önce komşusu Atlético Madrid'i mağlup etmesinden bu yana Şampiyonlar Ligi finalinin ilk kez penaltı atışlarıyla sonuçlandığı maç oldu. Bu zaferle PSG, futbol tarihine adını yazdırdı ve modern Şampiyonlar Ligi döneminde (1992'den beri) şampiyonluğunu başarıyla koruyan ikinci takım olarak, Real Madrid'in 2016 ile 2018 yılları arasında gerçekleştirdiği tarihi üçlü şampiyonluğa ulaştı. Genel olarak bakıldığında, Fransız devi, 1955'teki turnuvanın başlangıcından bu yana Avrupa Kupası tarihinde arka arkaya şampiyonluk kazanan 10. kulüp oldu.