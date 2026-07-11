Belçika’ya karşı kazanılan zaferin ardından konuşan Yamal, İspanya’nın turnuvaya en büyük sahnede mücadele etmek için geldiğini açıkça belirtti. Kanat oyuncusu, İspanya’nın Fransa’ya karşı son dönemdeki performansını da güven kaynağı olarak gösterdi.

Cope'un aktardığına göre Yamal, "Bunun için, bu maçları oynamak ve kazanmak için yarı finale geldik" dedi. "Şimdi dinlenip Fransa maçı hakkında düşünme zamanı. Fransa ile son iki karşılaşmamızda onları yendik. Korkmuyoruz."

Yamal sözlerine şöyle devam etti: "İki seçenek var: Ya onlar üst üste üç kez Dünya Kupası finaline çıkacaklar ya da biz onları üç kez yeneceğiz. Ne olacağını bilmiyorum ama korkmuyoruz."