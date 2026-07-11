Getty Images Sport
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"Onları iki kez yendik!" - İspanya, Fransa'dan "korkmuyor"; Lamine Yamal ise yarı final karşılaşması öncesinde Dünya Kupası gol rekoruyla ilgili eleştirileri reddediyor
İspanya, Belçika galibiyetinin ardından dikkatini Fransa’ya çevirdi
İspanya, çeyrek finalde Belçika’yı 2-1 mağlup ederek 16 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası yarı finallerine yükseldi. Mikel Merino ve Fabian Ruiz’in golleri galibiyeti garantiledi; Yamal ise maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Barcelona'nın yıldızı, dikkatini hemen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile oynanacak yarı finale çevirdi. Les Bleus, turnuvanın favorileri arasında yer alsa da Yamal, iki takımın önceki iki karşılaşmasını da kazanan La Roja'nın kendinden emin olmak için her türlü sebebe sahip olduğunu söyledi.
- Getty Images Sport
Yamal, İspanya’nın hiçbir korkusu olmadığını vurguluyor
Belçika’ya karşı kazanılan zaferin ardından konuşan Yamal, İspanya’nın turnuvaya en büyük sahnede mücadele etmek için geldiğini açıkça belirtti. Kanat oyuncusu, İspanya’nın Fransa’ya karşı son dönemdeki performansını da güven kaynağı olarak gösterdi.
Cope'un aktardığına göre Yamal, "Bunun için, bu maçları oynamak ve kazanmak için yarı finale geldik" dedi. "Şimdi dinlenip Fransa maçı hakkında düşünme zamanı. Fransa ile son iki karşılaşmamızda onları yendik. Korkmuyoruz."
Yamal sözlerine şöyle devam etti: "İki seçenek var: Ya onlar üst üste üç kez Dünya Kupası finaline çıkacaklar ya da biz onları üç kez yeneceğiz. Ne olacağını bilmiyorum ama korkmuyoruz."
Takım başarısı, bireysel istatistiklerden önce gelir
Yamal, turnuva boyunca gol atamaması yönündeki eleştirileri reddetti ve katkısının sadece gol atmaktan ibaret olmadığını vurguladı. 18 yaşındaki oyuncu, İspanya’nın Euro 2024’teki başarılı performansını, etkisinin sadece gol sayısıyla ölçülemeyeceğinin kanıtı olarak gösterdi.
"Dünya Kupası'nı kazanırsak, bence kimse kaç gol attığımı ya da kaç gol atamadığımı hatırlamayacak," diye ısrar ediyor Yamal. "Kazanırsak hepimiz mutlu olacağız, tek istediğim bu.
"Hareketlerimle birçok rakibi uzaklaştırdığımı biliyorum; takım arkadaşlarım için boşluk yaratabiliyorum. Yardımcı olabileceğim her şey, bir pozisyonda topa dokunmasam bile, olumlu olacaktır. Bence herkes gol atmaya takıntılı, oysa Avrupa Şampiyonası’nı ben sadece bir gol atarak kazandık."
- AFP
Yarı final sınavı bekliyor
İspanya, final biletinin söz konusu olduğu Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası yarı final maçına hazırlanıyor. Yamal ve takımı, Les Bleus karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi ve turnuvanın en önemli maçına ulaşarak özgüvenlerini pekiştirmeyi hedefliyor.
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