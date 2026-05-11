AFP
Çeviri:
"Onları iki kez eledik!" - Diego Simeone, Hansi Flick'in takımını mağlup ettikleri günleri anarken Barcelona'yı "dünyanın en iyisi" olarak övdü
Simeone, Barcelona'nın kalitesini övüyor
Arjantinli oyuncu, kısa süre önce lig şampiyonluğunu kazanan takıma hayranlık duyduğunu belirtirken, Hansi Flick’in bu sezon Katalan devinden ortaya çıkardığı yüksek performans düzeyini takdir etti. Blaugrana, Spotify Camp Nou’da ezeli rakibi Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu muhteşem bir şekilde garantiledi ve ligin bitmesine sadece üç maç kala Álvaro Arbeloa’nın takımına karşı 14 puanlık bir fark açtı.
Flick'in takımı La Liga'da hakimiyet kurmuş olsa da, Simeone'nin takımı bu sezon zaman zaman onlara üstünlük sağladı. Başkent kulübü, iki önemli turnuvadan onları elemeyi başardı. Önce iki maçta toplamda 4-3'lük skorla rakibini Copa del Rey yarı finalinde eledi, ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de toplamda 3-2'lik skorla galip geldi.
- AFP
Atlético'nun devleri devirme başarılarına duyulan gurur
Yurtiçi rakiplerine yönelik coşkulu övgülere rağmen Simeone, hemen kendi takımının direncine değindi. Atleti teknik direktörü, son Clasico maçını izlemenin, oyuncularının sezonun başlarında, özellikle de eleme turnuvalarında bu kadar kaliteli bir rakibe karşı sergilediği performanstan gurur duymasına neden olduğunu açıkladı.
"Barcelona, dünyanın en iyi oynayan takımı. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi, çok iyi oynayarak ligi kazandılar," dedi. "Maçı izlerken tek düşünebildiğim şey şuydu: 'Tanrım, bu takımı iki kez eledik!'"
Sakatlık haberleri ve kadro değişiklikleri
El Sadar'daki karşılaşma öncesinde Simeone, özellikle savunma oyuncusu Jose Maria Gimenez'in durumu da dahil olmak üzere kadrosunun sağlık durumuna ilişkin güncel bilgiler verdi. Uruguaylı oyuncu Celta Vigo maçında bir sakatlık geçirdi, ancak teşhis ilk başta korkulduğundan daha iyi görünüyor; bu durum, yaz aylarında yapılacak milli maçlar öncesinde hem kulüp hem de milli takım için bir rahatlama olacak.
Simeone durumu doğrulayarak, "Neyse ki sadece ayak bileği burkulması ve umarız ki Dünya Kupası'na tam güçle gelip Uruguay için hak ettiği şekilde mücadele edebilir." dedi. Ayrıca Osasuna maçı için daha genç bir yedek kulübesi olacağına da işaret ederek, "Her zamanki gibi mümkün olan en iyi kadroyu oluşturmaya çalışacağız ve elbette altyapıdan yetişen oyuncular da forma giyecek ve A takımda oynama fırsatını değerlendirebilecekler." dedi.
- Getty Images Sport
Atleti, La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayacak
Diğer turnuvalarda Barcelona'yı mağlup etme başarısına rağmen, Katalan ekibi bu sezon iki takım arasında oynanan iki La Liga karşılaşmasını da kazandı. Simeone'nin takımı, Barça'yı Copa del Rey'den eledikten sonra finalde Real Sociedad'a yenilirken, Şampiyonlar Ligi'nde iç saha rakibini mağlup etmelerinin ardından Arsenal'e karşı yarı finalde elendi. Atleti, üç maç kala Villarreal'in altı puan gerisinde yer alırken, şu anda İspanya'nın en üst liginde dördüncü sırada bitirme yolunda ilerliyor. Salı günü Osasuna deplasmanının ardından Girona'yı ağırlayacaklar ve sezonu Villarreal deplasmanıyla tamamlayacaklar.
"Her şey gerçek; bu son üç maçta Villarreal'e gidip üçüncü sırayı garantileme şansımız çok az," diyen Simeone, oyuncularının artık kaybedecek bir şeyleri olmadığı için motivasyonlarının azaldığı yönündeki iddiaları reddetti. "Bu, arkadaşlarınızla oynadığınızda kazanmak istemeniz gibi bir şey; bu sporun size verdiği motivasyon budur. Amatör seviyede oynasanız bile, kazanmak ve eğlenmek için oynarsınız."