"Onları iki kez eledik!" - Diego Simeone, Hansi Flick'in takımını mağlup ettikleri günleri anarken Barcelona'yı "dünyanın en iyisi" olarak övdü

Arjantinli oyuncu, kısa süre önce lig şampiyonluğunu kazanan takıma hayranlık duyduğunu belirtirken, Hansi Flick’in bu sezon Katalan devinden ortaya çıkardığı yüksek performans düzeyini takdir etti. Blaugrana, Spotify Camp Nou’da ezeli rakibi Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu muhteşem bir şekilde garantiledi ve ligin bitmesine sadece üç maç kala Álvaro Arbeloa’nın takımına karşı 14 puanlık bir fark açtı.

Flick'in takımı La Liga'da hakimiyet kurmuş olsa da, Simeone'nin takımı bu sezon zaman zaman onlara üstünlük sağladı. Başkent kulübü, iki önemli turnuvadan onları elemeyi başardı. Önce iki maçta toplamda 4-3'lük skorla rakibini Copa del Rey yarı finalinde eledi, ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de toplamda 3-2'lik skorla galip geldi.