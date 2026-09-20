Temmuz 2024'te Lille'den büyük bir tantanayla gelen Yoro, özellikle dikkatleri üzerine çekti. United, Fransız oyuncunun imzasını 52,2 milyon sterlinlik bir anlaşmayla almak için Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Liverpool gibi kulüpleri geride bıraktı; bu da kulübün onun potansiyeline duyduğu derin inancı yansıtıyordu.

Şu anda 20 yaşında olan savunmacı, Premier League'de 55 maça çıktı, ancak bunların neredeyse yarısında oyuna sonradan girdi. Bu sezon ilk 11'de başladığı tek maçlar, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'ye karşı oynanan karşılaşma ve Brighton'a karşı yaşanan yerel kupa faciası oldu. Ancak Carrick, bu büyük yatırımın er ya da geç karşılığını vereceği konusunda ısrarını sürdürüyor.

"Leny konusunda hiçbir endişem yok," diye ekledi Carrick. "Önünde harika bir gelecek var. Bunun için bir son tarih yok. Bazı oyuncular 18 yaşındayken gerçekten performans gösterebilecekleri bir seviyede oluyor. Bazen ise oyuncuların gelişmeye başladığını 22, 23, 24 yaşlarında görüyorsunuz.

"Dikkat etmemiz gereken şey, ki benim kesinlikle yapmayacağım şey de bu, sadece bir maç, bir devre ya da maç içindeki bir an yüzünden bazı oyuncular hakkında ani kararlar vermek. Leny'ye çok inanıyoruz."



