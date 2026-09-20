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'Onları hedef göstermem' - Michael Carrick, Brighton karşısındaki Carabao Cup kâbusunun ardından Manchester United ikilisini savundu
United'ın kupadaki çöküşü
Manchester United, çarşamba akşamı sahasında Brighton'a 3-2 yenilerek Carabao Cup'ta üçüncü turda elendi. Ev sahibi ekip, ilk 10 dakika içinde 2-0'lık üstünlüğü rahatça yakalasa da Old Trafford'da savunmada tam anlamıyla çöktü.
Bu karşılaşma, Yoro ile Heaven'ın bu sezon ilk kez stoperde birlikte ilk 11'de başladığı maç oldu. Ancak genç ikili, Brighton'ın hücum tehdidiyle başa çıkmakta zorlandı ve konuk ekip tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Heaven, Brighton'ın ilk golünde doğrudan hatalıydı; iki genç oyuncu da sonrasındaki beraberlik golünde ve belirleyici üçüncü golde pozisyon hatası yaptı. Bu sonuçla Brighton, iki gol geriye düştükten sonra United deplasmanında kazanan 50 yıldan uzun süredir ilk konuk takım oldu.
- Getty Images Sport
Carrick genç savunmacılarını koruyor
Dağınık savunma performansı, Sky Sports yorumcusu Jamie Redknapp'ten sert eleştiri aldı; Redknapp, genç ikilinin performansını "beceriksiz" olarak niteledi. Eski orta saha oyuncusu, bariz tecrübesizliklerinin Brighton'ın hücum hattı tarafından tamamen ortaya çıkarıldığını öne sürdü.
Dışarıdan gelen sert değerlendirmelere rağmen Carrick, maç öncesi basın toplantısında oyuncularını hararetle savundu. United'ın patronu, sonucun bireyleri günah keçisi ilan etmek için bir fırsat olarak değil, kolektif bir başarısızlık olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.
Carrick, muhabirlere "Bence maça gerçekten iyi başladılar, bence biz de gerçekten iyi başladık" dedi. "Konu onlar değil, bence farklı deneyimlerden ders çıkaracaklar ve bence özellikle iyi iş çıkardılar.
"Gerçekten iyi bir geleceğe sahip iki genç oyuncu olarak çok iyi bir noktadalar. Ne yazık ki futbolda iyi dönemlerden geçtiğiniz zamanlar da olur, işler çok iyi gitmediğinde çok şey öğrendiğiniz zamanlar da olur ama ben onları kesinlikle ayrı tutmam."
52 milyon sterlinlik Yoro için sabır gerekiyor
Temmuz 2024'te Lille'den büyük bir tantanayla gelen Yoro, özellikle dikkatleri üzerine çekti. United, Fransız oyuncunun imzasını 52,2 milyon sterlinlik bir anlaşmayla almak için Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Liverpool gibi kulüpleri geride bıraktı; bu da kulübün onun potansiyeline duyduğu derin inancı yansıtıyordu.
Şu anda 20 yaşında olan savunmacı, Premier League'de 55 maça çıktı, ancak bunların neredeyse yarısında oyuna sonradan girdi. Bu sezon ilk 11'de başladığı tek maçlar, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'ye karşı oynanan karşılaşma ve Brighton'a karşı yaşanan yerel kupa faciası oldu. Ancak Carrick, bu büyük yatırımın er ya da geç karşılığını vereceği konusunda ısrarını sürdürüyor.
"Leny konusunda hiçbir endişem yok," diye ekledi Carrick. "Önünde harika bir gelecek var. Bunun için bir son tarih yok. Bazı oyuncular 18 yaşındayken gerçekten performans gösterebilecekleri bir seviyede oluyor. Bazen ise oyuncuların gelişmeye başladığını 22, 23, 24 yaşlarında görüyorsunuz.
"Dikkat etmemiz gereken şey, ki benim kesinlikle yapmayacağım şey de bu, sadece bir maç, bir devre ya da maç içindeki bir an yüzünden bazı oyuncular hakkında ani kararlar vermek. Leny'ye çok inanıyoruz."
- Getty Images Sport
Odak Fulham'a kayıyor
United, bu pazar Craven Cottage'ta Fulham ile karşılaşmaya hazırlanırken Carabao Cup hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda. Hafta ortasında savunmada yaşanan zaaflar göz önüne alındığında, Carrick'in oturmuş stoper ikilisi Lisandro Martinez ile Harry Maguire'ı ilk 11'e geri döndürmesi bekleniyor.
Batı Londra'da alınacak olumlu bir sonuç, yeniden ivme yakalamak ve takım üzerindeki artan baskıyı hafifletmek için büyük önem taşıyor. Yoro ile Heaven'ın kısa vadede doğrudan ateş hattından çıkması muhtemel görünse de, teknik direktörlerinin kamuoyu önündeki sarsılmaz desteği, fikstür takvimi yoğunlaşırken onların kadro için önemli seçenekler olmayı sürdüreceğini garantiliyor.
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