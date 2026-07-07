SEATTLE -- ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları tek tek, bir cevap bulamadıklarını itiraf ettiler.

Bazıları için cevapları aramak için henüz çok erkendi. Diğerleri içinse bu cevaplar belki de hiçbir zaman tam olarak bulunamayacaktı. Pazartesi günkü kabusun acımasızlığı da buydu: Tek bir hata yoktu, tek bir açıklama yoktu, her şeyin nasıl bu kadar kötüye gittiğini anlamanın kolay bir yolu yoktu.

Sonuçta cevaplar, sonuç kadar önemli değil. Ve sonuç, Belçika’ya karşı 4-1’lik bir mağlubiyetti; dürüst olmak gerekirse, maç muhtemelen o kadar da çekişmeli geçmemişti.

Bu, ABD Milli Takımı’nın tüm hayatları boyunca hayal ettikleri, spot ışıklarının altında parlayacakları andı. Oysa düştüler, hem de fena halde. Amerikan futbolu için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilecek bir gece, unutmak için can atacakları bir geceye dönüştü.

Bu yazın talihsiz mirası bu mu? Belki. Bu konu önümüzdeki haftalarda tartışılacak. Ancak Pazartesi gecesi ABD Milli Takımı’na hiç de iyilik etmedi. Eleştirenleri ikna edemediler ve en ateşli destekçilerinin çok azını memnun ettiler. Büyük umutlarla başlayan bir Dünya Kupası, hayal kırıklığıyla sona erdi. Bu acı verici.

"Bu anda onları hayal kırıklığına uğrattık," dedi orta saha oyuncusu Tyler Adams, "ama bence insanlar bu takıma yakınlık duydu çünkü kendileriyle özdeşleşebiliyorlardı. Biz tam olarak ABD'nin ne olduğunu temsil ediyorduk. Bugün iyi bir gün değildi...Neyi daha iyi yapabileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Elit performansın ortamı budur. Kimse hiç kaybetmeseydi, muhtemelen hiçbir ilerleme olmazdı ve bu, dünyanın en iyi oyuncuları için de geçerlidir.

"Bunu yaşarsınız, bir atılım yapmak için kendinizi o durumların içine atarsınız. Şu anda, evet, durum berbat."

En çok can yakacak olan şey, zaferin parmaklarınızın ucunda olmasıydı. Hem bu maçta hem de bu yaz boyunca ABD Milli Takımı’nın önündeki fırsatın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmasın azdır. Sonunda, en kötü zamanda sergiledikleri en kötü performansla bu fırsatı kaçırdılar ve bu gerçek, bu Dünya Kupası’ndan çıkarılacak diğer neredeyse tüm derslerden daha uzun süre akıllarda kalabilir.