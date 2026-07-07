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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Onları hayal kırıklığına uğrattık" - ABD Erkek Milli Takımı, Belçika'nın 16'lı turda elenmesiyle Amerikalılar ile gerçek şampiyon adayları arasındaki farkı ortaya koyması üzerine, Dünya Kupası'ndaki altın fırsatı kaçırdı

Analysis
ABD
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika
Dünya Kupası

ABD Erkek Milli Futbol Takımı, kendi sahasında algıları değiştirme fırsatı yakalamıştı; ancak Belçika’ya karşı aldığı 4-1’lik yenilgi, ilerleme, baskı ve kaçırılan fırsatlar konusunda tanıdık soruları yeniden gündeme getirdi.

SEATTLE -- ABD Erkek Milli Takımı oyuncuları tek tek, bir cevap bulamadıklarını itiraf ettiler.

Bazıları için cevapları aramak için henüz çok erkendi. Diğerleri içinse bu cevaplar belki de hiçbir zaman tam olarak bulunamayacaktı. Pazartesi günkü kabusun acımasızlığı da buydu: Tek bir hata yoktu, tek bir açıklama yoktu, her şeyin nasıl bu kadar kötüye gittiğini anlamanın kolay bir yolu yoktu.

Sonuçta cevaplar, sonuç kadar önemli değil. Ve sonuç, Belçika’ya karşı 4-1’lik bir mağlubiyetti; dürüst olmak gerekirse, maç muhtemelen o kadar da çekişmeli geçmemişti.

Bu, ABD Milli Takımı’nın tüm hayatları boyunca hayal ettikleri, spot ışıklarının altında parlayacakları andı. Oysa düştüler, hem de fena halde. Amerikan futbolu için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilecek bir gece, unutmak için can atacakları bir geceye dönüştü.

Bu yazın talihsiz mirası bu mu? Belki. Bu konu önümüzdeki haftalarda tartışılacak. Ancak Pazartesi gecesi ABD Milli Takımı’na hiç de iyilik etmedi. Eleştirenleri ikna edemediler ve en ateşli destekçilerinin çok azını memnun ettiler. Büyük umutlarla başlayan bir Dünya Kupası, hayal kırıklığıyla sona erdi. Bu acı verici.

"Bu anda onları hayal kırıklığına uğrattık," dedi orta saha oyuncusu Tyler Adams, "ama bence insanlar bu takıma yakınlık duydu çünkü kendileriyle özdeşleşebiliyorlardı. Biz tam olarak ABD'nin ne olduğunu temsil ediyorduk. Bugün iyi bir gün değildi...Neyi daha iyi yapabileceğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Elit performansın ortamı budur. Kimse hiç kaybetmeseydi, muhtemelen hiçbir ilerleme olmazdı ve bu, dünyanın en iyi oyuncuları için de geçerlidir.

"Bunu yaşarsınız, bir atılım yapmak için kendinizi o durumların içine atarsınız. Şu anda, evet, durum berbat."

En çok can yakacak olan şey, zaferin parmaklarınızın ucunda olmasıydı. Hem bu maçta hem de bu yaz boyunca ABD Milli Takımı’nın önündeki fırsatın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmasın azdır. Sonunda, en kötü zamanda sergiledikleri en kötü performansla bu fırsatı kaçırdılar ve bu gerçek, bu Dünya Kupası’ndan çıkarılacak diğer neredeyse tüm derslerden daha uzun süre akıllarda kalabilir.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Seyircilere pek tezahürat edecek bir şey vermedik"

    Hemen hemen her USMNT oyuncusu, aynı şeyin farklı versiyonlarını dile getirdi: bir şeyler yolunda değildi.

    Adams, sorunun küçük detaylarda yattığını söyledi: ikinci toplar, yanlış paslar, oyuncuların olması gereken yerden birkaç fit uzakta durdukları küçük anlar. Büyük hatalar da vardı: ilk golde zıplayan top, ikinci golde arka direğe gelen kafa vuruşu, üçüncü golde Matt Freese'in yaptığı büyük hata ve dördüncü golde Chris Richards'ın topu rakibe kaptırması.

    Sonuçta, bu maç büyük ya da küçük hatalarla tanımlanabilecek bir maç değildi çünkü büyüklüğü ne olursa olsun tüm bu unsurlar ters gitti.

    "Bugün takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünmüyorum," dedi Folarin Balogun. "Diğer maçlarda iyi oynamıştık. Çok yoğun bir maçtı. Seyircilerin desteğiyle enerji yaratabilmiştik, ama bugün seyircilere tezahürat edecek pek bir şey veremedik. En hayal kırıcı olan da bu, ve kişisel olarak beni en çok üzen kısım da bu."

    Balogun’un da dediği gibi, USMNT taraftarlarının coşabileceği çok az an vardı. Kahramanlarının Paraguay, Avustralya ve Bosna-Hersek maçlarında olduğu gibi bu önemli anın üstesinden gelememesini sadece izlemekle yetinmek zorunda kaldılar. Ancak Belçika o takımlar gibi değil. Onlar çok daha iyi.

    O halde belki de mesele yetenekle ilgilidir. Belki de Avrupa’nın en iyi liglerinden gelen oyuncularla dolu bu ABD Milli Takımı, herkesin düşündüğü kadar iyi değildir. Belki de kendilerinin düşündüğü kadar iyi değiller. Bu, neden bir-iki pasların daha pragmatik bir oyunla değiştirilmediğini ve Plan A başarısız olduğunda takımın neden korkmuş göründüğünü açıklayabilir.

    Haftalarca bu takımın ne kadar rahat olduğundan söz edildikten sonra, bu performansta rahatlık izi yoktu. Çılgınca, kaotik ve dağınıktı. Soğukkanlılık yoktu, rahatlık yoktu. Bu yaz ilk kez gerçek bir üst düzey rakiple karşı karşıya kalan ABD, maçı kendi istediği gibi yönlendiremedi. Bu durum ortaya çıktığında paniklediler.

    Orta saha oyuncusu Sebastian Berhalter, “Bence rakip kim olursa olsun, kendimiz olmaya devam etmeliyiz,” dedi. “Yüksek pres uygulayan, dinamik, Amerikan tarzı, pes etmeyen, agresif bir takım olmaya devam etmeliyiz. Belki bu akşam bunu biraz gözden kaçırdık. Onlar açıkça daha iyi bir takımdı ve biz sadece kendi DNA’mıza sadık kalmalı, Amerikalılar olarak kim olduğumuzu göstermeliyiz.”

    Sebep ne olursa olsun, bu gece öyle olmadı. Dışarıdan bakanlar spekülasyon yapabilir. Belki de ABD, presinden asla korkmayan bir rakip karşısında şaşkına döndü. Belki de bu önemli maçın heyecanı, devasa televizyon izleyici sayıları, rekor seyirci sayısı ya da işleri gerçekten değiştirebilme şansının getirdiği baskı karşısında ezildi. Sonuçta, bu maç işleri değiştirmiş olabilir, ama iyi yönde değil.

    Maç, bir nevi kara bulutun gölgesinde oynandı; bu bulut, ABD Milli Takımı’nı sevimli bir ev sahibi ülke hikayesinden çok, bu Dünya Kupası’nın siyasi olarak kayırılan takımı olarak gösteriyordu. Bu önemli miydi?

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  • President Trump Participates In A Rose Garden Club LunchGetty Images News

    Beyaz Saray’ın etkisi

    Maç öncesi tartışmalar, ABD Milli Takımı’nın Belçika’ya nasıl zarar verebileceği ya da hangi taktiksel mücadelelerin tur atlayacak takımı belirleyeceği üzerine odaklanmamıştı. Hayır, maç öncesi gündemin odağında bir oyuncu bile yoktu. O kişi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’ydı.

    Pazartesi günü, FIFA’nın Balogun’a verdiği otomatik bir maçlık cezasını askıya almasından 24 saat sonra, Donald Trump televizyona çıkarak zafer ilan etti. Gianni Infantino ile görüştüğünü ve Balogun’un geri dönmesiyle adaletin yerini bulduğuna inandığını söyledi. Hemen ardından konuşmalar, Başkan’ın sözlerinin ne anlama geldiğine ve daha da önemlisi, bunların FIFA için ne anlama geldiğine kaydı.

    Yaz boyunca ilham verici bir hikaye olarak gündemde kalan ABD Erkek Milli Futbol Takımı (USMNT), birdenbire çok daha karmaşık bir olayın merkezinde buldu kendini. Dışarıdan bakıldığında, onlar siyasi müdahaleden faydalanmış ya da faydalanmamış olabilecek bir takımdı. Adaleti atlatmakla ve kuralları esnetmekle suçlanan takım onlardı. Bazıları için bu belki de bir tür karma gibi gelmiş olabilir. Oyuncular için ise bu durum sadece acı vericiydi.

    ABD Milli Takımı oyuncuları, hayatlarının en önemli maçı öncesinde uluslararası haberlere konu olmalarından etkilenmediklerini ısrarla belirttiler. Ancak elbette, etrafta bir gürültü olduğunu biliyorlardı.

    Kaptan Tim Ream, “Baskı yoktu, özel bir an yoktu, hiçbir fark hissetmedik,” dedi. “Ekstra bir yük ya da buna benzer bir şey yoktu.”

    Pochettino da aynı şeyi söyledi. ABD Milli Takımı, Başkan’ın Pazartesi sabahı basın toplantısı yaptığı için kaybetmedi. Pazartesi gecesi Belçika karşısında kötü oynadıkları için kaybettiler.

    “Bugün yeterince iyi değildik,” dedi Pochettino. “Başka bir bahane aramamıza gerek yok. Belçika bizden daha iyiydi. Hepsi bu. Çok açık. Maçın başından itibaren gerçekten zordu. Takımın normalde sergilediği performansı gösteremedik – gerçek bu.

    “Belki de açıklaması çok basit: Hem kalite hem de bireysel olarak bizim günümüz değildi. Elbette asıl sorumlu benim ve evet, ne yaptığımızı gözden geçirmemiz ve incelememiz gerekiyor, çünkü bu normalde sergilediğimiz performans ya da oyun tarzı değildi.”

    Birçok açıdan, işlerin neden ters gittiği önemli değil. Önemli olan, ters gitmiş olması ve bunun gelecek için ne anlama geldiği.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "O kritik anlarda yine yetersiz kaldın"

    Bu takımın farklı olabileceğine dair büyük bir umut vardı. Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra, ilerleme kaydedildiğine dair bir inanç oluşmuştu. Ancak, ABD Milli Takımı’nın ikna etmeye çabaladığı kişiler için bu durum pek bir şeyi değiştirmedi.

    Pochettino, “Bugün, turnuva boyunca kalitesini gösteren o takım değildik,” dedi.

    Bu performans, takımın sadık taraftarlarına destek olmak için bir neden olduğunu göstermedi. İlerleme ya da gelişme göstermedi; daha çok aynı şeyin tekrarıydı, hatta belki de daha da kötüydü.

    "Bu, bir adım daha ilerleme ve gerçekten özel bir şey başarma fırsatı yakalayabileceğimiz bir andı. Başaramadık," dedi Adams.

    Üç buçuk yıl önce, genç bir USMNT takımı Katar’da Hollanda’ya 3-1 yenilmişti. Bu sefer, kendi sahasında, aynı turda Belçika’ya 4-1 yenildi. Bu nasıl bir ilerleme olabilir ki?

    "Hayal kırıklığı yaratıyor," dedi Christian Pulisic. "Gerçekten iyi bir takımı yenerek bir sonraki aşamaya geçmemize yardımcı olmak için umduğum anları tam olarak yaşayamadım, bu yüzden elbette kendimden hayal kırıklığı duyuyorum."

    "İki turnuva geçti ve yine o önemli anlarda, o büyük maçlarda yetersiz kaldınız," dedi Berhalter. "Hayal kırıklığı yaratıyor."

    Tepkiler sert olacak ve bunların bir kısmı öngörülebilir olacaktır. ABD dışında, bunu Amerikan futbolunun ancak belirli bir seviyeye ulaşabileceğinin kanıtı olarak görenler olacaktır. Ülke içinde ise, özellikle sadece Dünya Kupaları sırasında maçı izleyenler arasında, hisler muhtemelen aynı olacaktır. Pazartesi gecesi, ABD Milli Takımı onlara bunun aksini kanıtlayacak pek bir şey sunmadı. Ne kadar ilerleme kaydedilmiş olursa olsun, yaklaşık 40 milyon Amerikalının izlediği bu maçta bunu görmek zordu.

    Berhalter, “Bize çok büyük destek var, bizi destekleyen çok insan var, ABD’nin dört bir yanındaki küçük çocuklar bize hayranlık duyuyor,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Beklentileri karşılayamadık ve bu hayal kırıklığı yaratıyor, ama geri döneceğimizi biliyorum.”

    Kaleci Matt Freese ise şunları ekledi: “Bu acı veriyor. Bu an acı veriyor. Bu an, hayatımdaki muhtemelen diğer tüm anlardan daha fazla acı veriyor ve daha fazla canımı yakıyor, ama bunun daha uzun bir yolculuğun bir adımı olduğunu biliyorum. Bu federasyondan ve bu gruptan büyük şeyler çıkacağını biliyorum ve bu da onlardan biri. Acı verici bir adım, ama yine de bir adım.”

    Bir sonraki adımın ne olacağını ve bu yolda kimlerin bizimle olacağını kim bilebilir? Geniş kitleler yine bu şekilde ilgiyle takip edecek mi? Bir daha böyle bir fırsat olacak mı?

    Ancak o sayfayı çevirmeden önce, ABD Erkek Milli Takımı hem bu anı hem de bunun gelecek için ne anlama geldiğini düşünmek için biraz zaman ayıracak.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Düşünceler

    Güzel anları hatırlamaya çalışıldı. Gerçek şu ki, bolca vardı. Kimse, ABD Milli Takımı’nın Paraguay’ı ezip geçtiği anlarda nerede olduğunu ya da “Country Roads” şarkısının o ilk yorumunu unutmayacak. Belki de bu duygular kalıcı olacak ve hayal kırıklığı duygularından daha güçlü kalacak. Ama belki de kalmayacak.

    "Bosna'ya karşı maçı kazandık," dedi Pulisic. "Elbette gurur duyabiliriz, ama bence bundan daha büyük hedeflerimiz olmalı. Dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmek istiyoruz ve atmamız gereken bir adım daha var, ama çok yaklaştık."

    Yeterince yakın değiliz. Belçika’ya karşı alınan yenilgi bunu gösterdi. Hâlâ kapatılması gereken bir uçurum var ve bunu kapatmak için çok az şansımız var. Hem ülkeye hem de dünyaya bunun gerçekleştiğini gösterecek fırsatlar ise daha da az.

    "Balo’nun da dediği gibi, bizi izleyip ilham alan çocuklar var," dedi Ream. "Eminim insanlar ‘Ah, şimdi bu heyecan sönecek’ diyecekler, ama yaptıklarımıza bakarsanız, bu konunun sönmemesi gerektiğini düşünüyorum.

    "Bence asıl odak noktası, bu grupla birlikte yaşadığımız bu yolculuğun ne kadar inanılmaz olduğu olmalı. Bu konuyu nasıl gündemde tutabiliriz? Turnuva bittiğine göre, onlara nasıl ilham vermeye devam edebiliriz?"

    Gelecek nesle ilham vermenin en iyi yolu, Dünya Kupaları’nda başarılı olmaktır. Pazartesi günkü sonucun ardından bu ABD Erkek Milli Takımı’nın bunu başardığı tartışmaya açık bir konu. Ve böylece bir sonraki fırsat için bekleyiş başlıyor. Bu bekleyiş, özellikle de herkesin bu özel fırsat için ne kadar uzun süre beklediğini bildiğimiz için, ıstırap verici olacak.

    "Yine bu noktaya gelmek için dört yıl beklememiz gerekiyor," dedi Balogun, "bu da yine çok üzücü."

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