“Onları Dünya Kupası için saklıyorum.”

Son Heung-Min, Dünya Kupası'na hâlâ bir çocuk gibi bakıyor.
İlk turnuvasına katıldığında yaşadığı heyecanı hatırlıyor: kadroya çağrılma beklentisi, turnuva yaklaşırken artan heyecan, Cezayir'e karşı grup aşamasında attığı golün getirdiği bireysel başarı.
O zamanlar 21 yaşındaydı ve Kore futbolunun yeni umuduydu. Bu olay 12 yıl ve yaklaşık 150 gol önceydi. Ancak o heyecanın bir kısmı hala devam ediyor. Güney Kore ve LAFC'nin yıldızı dördüncü Dünya Kupası'na hazırlanırken, aslında pek bir şey değişmedi.
"Kaç Dünya Kupası'nda oynamış olduğun önemli değil; Dünya Kupası bir çocuğun rüyası gibidir. Yetişkin bir adam olarak Dünya Kupası'nı düşündüğümde, kendimi hâlâ bir çocuk gibi hissediyorum," dedi GOAL'a Hyundai'nin Next Starts Now kampanyası kapsamında.
Ancak bu seferki biraz farklı. Hazırlık süreci benzer, heyecan da var. Ancak tek bir sorun var: Son, bu sezon LAFC formasıyla gol atamıyor. 2025'in sonunda 13 maçta 12 gol atarak LAFC kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Son'un gol sevinci bir türlü geri gelmedi. MLS'de hala gol atamadı ve tüm turnuvalarda 16 asist yapmış olsa da, en büyük yeteneği ortada yok.
Bazıları endişelenebilir. Ama Son endişelenmiyor.
"Kendimi iyi hissediyorum, harika hissediyorum. Elbette gol atamıyorum ama sanırım Dünya Kupası'nda gol atacağım" dedi.