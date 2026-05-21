Son Hueng-Min
Thomas Hindle

Çeviri:

"Onları Dünya Kupası için saklıyorum" - Güney Kore büyük hayaller kurarken, Son Heung-Min LAFC'deki gol sıkıntısından etkilenmiyor

GOAL’a verdiği özel röportajda Güney Koreli forvet, Dünya Kupası öncesinde gol sıkıntısını aşacağını vurguladı

Son Heung-Min, Dünya Kupası'na hâlâ bir çocuk gibi bakıyor.

İlk turnuvasına katıldığında yaşadığı heyecanı hatırlıyor: kadroya çağrılma beklentisi, turnuva yaklaşırken artan heyecan, Cezayir'e karşı grup aşamasında attığı golün getirdiği bireysel başarı.

O zamanlar 21 yaşındaydı ve Kore futbolunun yeni umuduydu. Bu olay 12 yıl ve yaklaşık 150 gol önceydi. Ancak o heyecanın bir kısmı hâlâ devam ediyor. Güney Kore ve LAFC'nin yıldızı dördüncü Dünya Kupası'na hazırlanırken, pek bir şey değişmedi.

"Kaç Dünya Kupası'nda oynamış olduğun önemli değil; Dünya Kupası bir çocuğun rüyası gibidir. Yetişkin bir adam olarak Dünya Kupası'nı düşündüğümde, kendimi hala bir çocuk gibi hissediyorum," dedi GOAL'a Hyundai'nin Next Starts Now kampanyası kapsamında.

Ancak bu seferki biraz farklı. Hazırlık süreci benzer, heyecan da var. Ancak tek bir sorun var: Son, bu sezon LAFC formasıyla gol atamıyor. 2025'in sonunda 13 maçta 12 gol atarak LAFC kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Son'un gol sevinci son zamanlarda oldukça azaldı. MLS'de hala gol atamadı ve tüm turnuvalarda 16 asist yapmış olsa da, en önemli yeteneği ortada yok.

Bazıları endişelenebilir. Son endişelenmiyor.

"Kendimi iyi hissediyorum, harika hissediyorum. Elbette, bazı golleri kaçırıyorum, ama sanırım Dünya Kupası'nda gol atacağım," dedi.

    Güney Kore'deki serüvenini değerlendirme

    Son işte bu noktada bulunuyor. Milli takımlarının tek başına yıldızı olan futbolcuların sayısı çok azdır. Elbette Kore’nin üst düzey kulüplerde oynayan bazı oyuncuları var, ancak Son – kalitesi, imajı ve sahip olduğu platformuyla – bambaşka bir boyutta. Bu, gollerden, sosyal medyadaki takipçi sayısından ya da onun şüphesiz gezegendeki en tanınmış Asyalı futbolcu olmasından daha fazlasıyla ilgili. O, gerçekten de ulusal bir sembol. Ve şimdi, 33 yaşında, Kore'yi son zamanlarda ulaştığı noktadan biraz daha ileriye taşımakla görevlendirildi.

    2002'de ev sahibi olan Kore, yarı finale yükseldi. Son o zaman 10 yaşındaydı ve ülkesinin çeyrek finalde penaltı atışlarında İspanya'yı yendiğini televizyondan izledi. Yarı finalde Almanya'ya yenilseler de, o takım Son'un neslinin şekillenmesine katkıda bulundu.

    2014 Dünya Kupası'nda Son da oradaydı. Hamburg formasıyla 20 yaşında çift haneli gol sayısına ulaşan Son, Almanya'da hiç de bilinmeyen bir isim değildi ve ülkesinin en kötü saklanan sırrıydı. Peki ya bunun dışında? Son, kimsenin fazla bir şey beklemediği bir takımda heyecan verici bir gençti. Ve şüpheciler haklı çıktı. Kore, Rusya karşısında saygın bir puan aldı, ancak sonraki iki maçını kaybetti. Son, Cezayir'e gol attı, ancak takımı erken eve döndü. Bu, gelecekte olacakların sadece bir ön izlemesiydi.

    "İlk Dünya Kupamda, şu andakinden farklı bir rolüm vardı. Bu milli takımın kaptanıyım, tabii ki yeni bir nesil var," dedi.

    Ardından, aradaki yıllarda gelişme gösterdi: 2018'de Almanya'yı eleyen olağanüstü bir gol, 2018'de Asya Oyunları'nda şampiyonluk ve bir yıl sonra kaptanlık görevi. Buna Spurs'taki verimli dönemi ve Harry Kane ile kurduğu yıkıcı ikiliyi de ekleyince, Son birçok kişinin umduğu gibi bir yıldız haline geldi.

    "Baskı, işleri iyi götürdüğün anlamına gelir"

    Günümüze gelince, artık başrol Son’da. Yedi yıldır milli takımının kaptanlığını yapıyor. Cezayir’e gol atan o çocuk, sanki başka bir hayatta kalmış gibi geliyor.

    Ve şimdi bir fark var. Kore iyi durumda - yıllardır olmadığı kadar iyi. 2022'de son 16'ya kaldılar ve grup aşamasında Portekiz'i yendiler. Bu güçlü performans ve ardından dünyanın önde gelen kulüplerinde Kore'li yeteneklerin artan varlığı, Son ve arkadaşları üzerinde baskı yarattı. Artık cesur birer outsider değiller.

    “Baskı, iyi iş çıkardığınız anlamına gelir. Bu yüzden herkes size çok baskı uygular. Ben her zaman olumlu yönleri düşünürüm. Bu beni daha iyi bir oyuncu ve daha iyi bir insan yapıyor,” dedi Son.

    Koreliler, yararlanabilecekleri gerçek yeteneklere sahip. Kim Min-Jae, Bayern Münih'in düzenli oyuncusu ve diz sakatlığından kurtulduktan sonra kadroya dönmesi bekleniyor. Lee Kang-In, geçen yıl PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Luis Enrique tarafından düzenli olarak kadroya çağrılıyor. Eredivisie ekibi Feyenoord'un öne çıkan oyuncusu Hwang In-Beom da kadroda yer alacak.

    Artık tek başına olan sadece Son değil. Belki de bu yükü taşımak biraz daha kolay geliyor.

    "Hatalar yaparsınız," diye itiraf etti. "Ama yardım eden takım arkadaşlarınız da vardır. Bu yüzden baskıyı her zaman takım arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bana yardım etmekte gerçekten çok iyiler."

    Kore, Almanya doğumlu Borussia Mönchengladbach orta saha oyuncusu Jens Castrop ile kadrosuna yeni bir soluk kattı. Castrop, ülkenin ilk yabancı doğumlu Dünya Kupası oyuncusu olacak.

    “Yeni nesli izlemek ve onlarla oynamak eğlenceli. Onlara birçok şey öğretmeye çalışıyorum,” dedi Son.

    Bu, Kore'nin ihtiyaç duyduğu avantaj olabilir ve elbette Son da hâlâ yardımcı olabilir.

    “Onlara yardım etmeye çalışıyorum, onlara ilham verecek birçok iyi şey öğretmeye çalışıyorum,” dedi Son.

    Ancak deneyim de var. 2002'de takımın kaptanlığını yapmış ve daha önce de takımın teknik direktörlüğünü üstlenmiş olan Hong Myung-bo, tekrar göreve döndü. Bu da belli bir güven duygusu yaratıyor.

    “Sonuçları garanti edemeyiz ve ne kadar ileri gidebileceğimizi söylemek istemiyorum,” dedi. “Sadece her maçta kendi futbol stilimizi oynamamızı istiyorum. Mücadele ediyoruz, agresifiz, birbirimize yardım ediyoruz.”

    "Birini nasıl suçlayabilirim ki?"

    Son daha düzenli bir şekilde gol atabilseydi, tüm bunlar çok daha kolay olurdu. Ancak LAFC için işler pek de yolunda gitmiyor. Batı Konferansı sıralamasında gerilemiş durumdalar. Ve her ne kadar hala şampiyonluk yarışının favorileri arasında olsalar da, yeni teknik direktör Marc Dos Santos yönetiminde kesinlikle bir uyum süreci yaşanıyor.

    "Bunun sorumlusu teknik direktör değil bence. Biraz şanssızdım; belki kaleci iyi ya da harika kurtarışlar yaptı. Sorumluluk bende. Yani, kimi suçlayabilirim ki?" dedi.

    Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bu oyuncu kulüp futbolunda tüm turnuvalarda 200'ün üzerinde gol atmış ve milli takımında da 54 gol kaydetmiş bir isim. 2022'de Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Bu kesinlikle önemli bir şey.

    “Endişelenmiyorum. Geçmişte o kadar çok gol attım ki, bunlar bir yere kaybolmayacak,” dedi. “Bu beceri sonsuza kadar benimle kalacak.”

    "Birlikte mücadele ediyoruz"

    Son da daha önce bu durumu yaşamıştı. 2017-18 sezonunun sonlarında 11 maçta gol atamamış, Mart ayından Dünya Kupası’nın başlangıcına kadar fileleri havalandıramamıştı. Ardından milli takımında oynadığı üç maçta iki gol attı.

    Aslında, Kore'nin son dönemdeki performansı inişli çıkışlıydı. Mart ayında önce Fildişi Sahili'ne, ardından Avusturya'ya karşı arka arkaya iki maç kaybettiler. Ancak Eylül ayında ABD milli takımı karşısında 2-0'lık ikna edici bir galibiyet ve muhteşem kontratak futbolu, onların neler yapabileceğini gösterdi (Son bir gol attı ve bir golün asistini yaptı).

    Son, takımının bu tür bir futbol oynayabileceğini biliyor. Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ederek büyüyen Son için Hyundai ile olan ortaklığı anlamlıdır ve gelecek nesillere de büyük hayaller kurmaları için ilham vermeyi amaçlamaktadır.

    "Zamanı geldiğinde, hepimiz bir araya gelip birlikte mücadele edeceğiz. Bu Kore kültürüdür ve biz de Dünya Kupası'nda bunu yapmak istiyoruz. Zorlu bir mücadele olacak" dedi.

    Ve belki de yapması gereken tek şey budur. Milli takım formasını giymek, onu ele geçiren çocuksu bir heyecan gibi, farklı bir şey.

    “Bu benim dördüncü Dünya Kupam, ama sanki ilk Dünya Kupam gibi. Çok heyecanlıyım,” dedi.

    Yani, şu anda gol gelmiyor mu? Son için bu tek bir anlama geliyor:

    “Onları Dünya Kupası için saklıyorum.”

