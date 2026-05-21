"Onları Dünya Kupası için saklıyorum" - Güney Kore büyük hayaller kurarken, Son Heung-Min LAFC'deki gol sıkıntısından etkilenmiyor

Son işte bu noktada bulunuyor. Milli takımlarının tek başına yıldızı olan futbolcuların sayısı çok azdır. Elbette Kore’nin üst düzey kulüplerde oynayan bazı oyuncuları var, ancak Son – kalitesi, imajı ve sahip olduğu platformuyla – bambaşka bir boyutta. Bu, gollerden, sosyal medyadaki takipçi sayısından ya da onun şüphesiz gezegendeki en tanınmış Asyalı futbolcu olmasından daha fazlasıyla ilgili. O, gerçekten de ulusal bir sembol. Ve şimdi, 33 yaşında, Kore'yi son zamanlarda ulaştığı noktadan biraz daha ileriye taşımakla görevlendirildi.

2002'de ev sahibi olan Kore, yarı finale yükseldi. Son o zaman 10 yaşındaydı ve ülkesinin çeyrek finalde penaltı atışlarında İspanya'yı yendiğini televizyondan izledi. Yarı finalde Almanya'ya yenilseler de, o takım Son'un neslinin şekillenmesine katkıda bulundu.

2014 Dünya Kupası'nda Son da oradaydı. Hamburg formasıyla 20 yaşında çift haneli gol sayısına ulaşan Son, Almanya'da hiç de bilinmeyen bir isim değildi ve ülkesinin en kötü saklanan sırrıydı. Peki ya bunun dışında? Son, kimsenin fazla bir şey beklemediği bir takımda heyecan verici bir gençti. Ve şüpheciler haklı çıktı. Kore, Rusya karşısında saygın bir puan aldı, ancak sonraki iki maçını kaybetti. Son, Cezayir'e gol attı, ancak takımı erken eve döndü. Bu, gelecekte olacakların sadece bir ön izlemesiydi.

"İlk Dünya Kupamda, şu andakinden farklı bir rolüm vardı. Bu milli takımın kaptanıyım, tabii ki yeni bir nesil var," dedi.

Ardından, aradaki yıllarda gelişme gösterdi: 2018'de Almanya'yı eleyen olağanüstü bir gol, 2018'de Asya Oyunları'nda şampiyonluk ve bir yıl sonra kaptanlık görevi. Buna Spurs'taki verimli dönemi ve Harry Kane ile kurduğu yıkıcı ikiliyi de ekleyince, Son birçok kişinin umduğu gibi bir yıldız haline geldi.