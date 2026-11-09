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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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"Onları bu hale kim getirdi?": Al Nassr'ı Felix'in sözleşmesi konusunda korkutan hukuki uyarı

Transfers
Al Nassr FC
Premier Lig
J. Felix
Suudi Arabistan
Portekiz

Dünya yıldızı zamana karşı yarışıyor!

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Premier Lig

20 Kas 2026

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Joao Felix'in geleceği hâlâ büyük soru işaretleri taşıyor. Portekizli yıldızın sözleşmesindeki uzatma maddesini Al-Nassr'ın devreye sokma konusundaki tutumuna dair çelişkili anlatımlar ve Suudi kulübün hesaplarını karmaşıklaştırabilecek yasal kısıtlamalar gündemde.

Bu bağlamda hukuk danışmanı Ahmed el-Şeyhi, Felix'in geleceğiyle ilgili önemli ayrıntıları açıkladı. El-Şeyhi, sözleşmesindeki uzatma maddesinin "tek taraflı (Al-Nassr tarafı için) olduğunu ve otomatik olmadığını" belirtti. Bu da söz konusu seçeneğin devreye girmesinin, yalnızca yenileme koşullarının sağlanmasıyla değil, kulübün bir karar almasıyla mümkün olacağı anlamına geliyor.

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  • Bekleyişin tehlikesi: Uzatma şartları mevcut

    Maddenin geçerli ve iptal edilemez olması için oyuncunun yıllık maaşının en az %20 oranında artırılması, uzatma süresinin de orijinal sözleşme süresiyle orantılı olması gerektiğini, bunların da şu an mevcut olduğunu belirtti.

    Suudi hukuk uzmanına göre şartlardan biri de oyuncunun "Chelsea ile yapılan orijinal transfer anlaşmasından ayrı bir kabulü" olması.

    Şeyhi, "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda, uzatma şartlarının zaten mevcut olduğunu, ancak Al Nassr yönetiminin kış transfer döneminden önce maddeyi devreye sokmakta acele etmesi gerektiğini söyledi.

    Al Nassr'ın durumunu netleştirmekte gecikmesinin doğuracağı hukuki risklere dikkat çekerek, beklemenin sürmesinin oyuncunun sözleşmeden doğan haklarıyla ilgili karmaşıklıklara kapı aralayabileceğini ifade etti.

    X hesabı üzerinden şunları yazdı: "Al Nassr, oyuncu Joao Felix'in sözleşmesini yenileme maddesini devreye sokmakta ne kadar gecikirse, oyuncuyu kaybetme konusundaki hukuki risk o kadar artar; oyuncunun geri adım atmaması için bu fırsatın önü kesilsin. Ayrıca Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) bazı hakemleri, sözleşmesinin son 6 ayında pazarlık hakkı elinden alınan oyuncuya oldukça sempatiyle yaklaşıyor." Felix'in sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erdiğini belirtti.

    Al Nassr'ın uzatma maddesini oyuncuyu bağlayıcı kılacak şekilde iyi kaleme aldığını, ancak bunun yönetimin maddeyi uygun zamanda devreye sokmak için harekete geçme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını ekledi.

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  • Al-Nassr'ı bu hale kim getirdi?

    Kaynaklar daha önce Kooora'ya, Barcelona'nın oyuncuyu yeniden kadrosuna katma ilgisi ve menajeri Jorge Mendes'in oyuncunun Katalan kulübüne transferini ayarlama girişimleri ışığında, Al Nassr'ın Felix'in sözleşmesindeki uzatma maddesini 2029 yazına kadar devreye sokmak için harekete geçtiğini doğrulamıştı.

    Bununla bağlantılı olarak, Al Nassr yanlısı medya mensubu Bender el-Debihi, uzatma maddesinin devreye sokulmasına dair haberlerdeki çelişkiler ışığında Joao Felix'in sözleşmesinin yenilenmesinin gerçekliği konusunda sorular ortaya attı ve nihai kararın, yenilemeyi tamamlamak için gerekli mali değeri sağlamaktan sorumlu taraf olarak kulüp sahibinin (Kamu Yatırım Fonu) elinde kaldığını vurguladı.

    El-Debihi, kendi ifadesiyle, Al Nassr üzerindeki denetim ve sponsorlukların zayıflığı ışığında meselenin daha da karmaşıklaştığına işaret etti ve şöyle sordu: "Al Nassr'ı bu hale kim getirdi?"

    Bu detaylar, Al Nassr yönetimini, takımın yıldızlarından birini elde tutmanın ötesine geçen bir kararla karşı karşıya bırakıyor; çünkü mesele maddenin devreye sokulma zamanlaması, bunun doğurduğu mali yükümlülükler ve oyuncunun başka kulüplerle müzakere etmesine imkan tanıyan döneme girmesinden önce kulübün dosyayı sonuçlandırabilme kapasitesiyle ilgili. Peki bu sınavı geçmeyi başaracak mı?

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Gelecek maçlar
ALN

ALN

Premier Lig

20 Kas 2026

ALQ

ALQ