Maddenin geçerli ve iptal edilemez olması için oyuncunun yıllık maaşının en az %20 oranında artırılması, uzatma süresinin de orijinal sözleşme süresiyle orantılı olması gerektiğini, bunların da şu an mevcut olduğunu belirtti.

Suudi hukuk uzmanına göre şartlardan biri de oyuncunun "Chelsea ile yapılan orijinal transfer anlaşmasından ayrı bir kabulü" olması.

Şeyhi, "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda, uzatma şartlarının zaten mevcut olduğunu, ancak Al Nassr yönetiminin kış transfer döneminden önce maddeyi devreye sokmakta acele etmesi gerektiğini söyledi.

Al Nassr'ın durumunu netleştirmekte gecikmesinin doğuracağı hukuki risklere dikkat çekerek, beklemenin sürmesinin oyuncunun sözleşmeden doğan haklarıyla ilgili karmaşıklıklara kapı aralayabileceğini ifade etti.

X hesabı üzerinden şunları yazdı: "Al Nassr, oyuncu Joao Felix'in sözleşmesini yenileme maddesini devreye sokmakta ne kadar gecikirse, oyuncuyu kaybetme konusundaki hukuki risk o kadar artar; oyuncunun geri adım atmaması için bu fırsatın önü kesilsin. Ayrıca Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) bazı hakemleri, sözleşmesinin son 6 ayında pazarlık hakkı elinden alınan oyuncuya oldukça sempatiyle yaklaşıyor." Felix'in sözleşmesinin Haziran 2027'de sona erdiğini belirtti.

Al Nassr'ın uzatma maddesini oyuncuyu bağlayıcı kılacak şekilde iyi kaleme aldığını, ancak bunun yönetimin maddeyi uygun zamanda devreye sokmak için harekete geçme zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını ekledi.

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