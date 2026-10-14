Manchester City ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan lig maçının ardından Liverpool'un hücum hattına yaptığı yüksek profilli yatırımlar daha fazla mercek altına alındı. Astronomik bonservis bedelleriyle transfer edilen Wirtz ve Barcola, bu sezon henüz gol atamadı.

İki oyuncunun Manchester City karşısındaki sönük performansı, hem taraftarların hem de yorumcuların tepkisini çekti. Liverpool, Avusturya şampiyonu LASK ile Linz'de karşılaşmaya hazırlanırken ikilinin toplam yüksek bonservis bedelini Avrupa sahnesinde haklı çıkarma baskısı hızla artıyor.



