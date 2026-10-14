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“Onlara yüzde 100 güveniyorum!” Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi’nde LASK ile oynayacakları maç öncesinde eleştirilerin hedefindeki 239 milyon sterlinlik Florian Wirtz ve Bradley Barcola ikilisini kararlılıkla savundu
Manchester City beraberliğinin ardından sorgulamalar artıyor
Manchester City ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan lig maçının ardından Liverpool'un hücum hattına yaptığı yüksek profilli yatırımlar daha fazla mercek altına alındı. Astronomik bonservis bedelleriyle transfer edilen Wirtz ve Barcola, bu sezon henüz gol atamadı.
İki oyuncunun Manchester City karşısındaki sönük performansı, hem taraftarların hem de yorumcuların tepkisini çekti. Liverpool, Avusturya şampiyonu LASK ile Linz'de karşılaşmaya hazırlanırken ikilinin toplam yüksek bonservis bedelini Avrupa sahnesinde haklı çıkarma baskısı hızla artıyor.
- APL
Iraola, gol yollarında etkisiz kalan yıldızlarının arkasında
Dışarıdan gelen baskı giderek artsa da Iraola, hücum oyuncularına güvenini koruyor. Avusturya’da basın mensuplarına konuşan Liverpool’un teknik direktörü, gol ve asist katkısının yetersiz kalmasının sahadaki performansı gölgede bırakabildiğini vurguladı.
Iraola, “Bradley ve Flo, herkes gibi bu sezon iyi maçlar da kötü maçlar da çıkardı. Seviyelerini biliyoruz ve bize iyi performanslar sunacaklarını da biliyoruz. Fırsatlar aynı. Geçen gün Lewis Koumas, çok iyi vurduğu şutta golü bulsaydı Bradley’nin bir asisti olacaktı” dedi.
Sözlerini şöyle sürdürdü: “Bradley’nin performansı tamamen aynı kalacaktı ama hepimiz ‘Vay be, asist de yaptı, ne kadar iyi oynadı’ diyecektik. Bazen sadece rakamlara odaklanıyoruz. Bradley geçen gün iyi pozisyonlar yakaladı ama biz bunları gole çeviremedik. Bradley ve Flo’ya yüzde 100 güveniyorum.”
Carragher, Wirtz'in oynatılmamasını istiyor
Teknik direktörün sarsılmaz güveni, kulüp efsanesi Jamie Carragher'ın görüşleriyle taban tabana zıt. Eski savunmacı, Sky Sports'ta Wirtz'i sert bir dille eleştirerek Alman millî oyuncu ile takıma kısa süre önce katılan Barcola arasındaki Liverpool tecrübesi farkının büyüklüğüne dikkat çekti.
Carragher, Barcola'nın yalnızca birkaç maçta forma giydiğini, Wirtz'in ise Liverpool formasıyla 60'a yakın maça çıkmasına rağmen yeterli hücum etkinliği gösteremediğini belirtti. Yorumcu, "Wirtz şu anda Liverpool takımında olmamalı," dedi. "Wirtz hiç gol atacak gibi görünmüyor. Maç sonunda onun fırsatları kaçırdığını ya da kaleciyi zorladığını düşünmüyorsunuz. Kesinlikle hiçbir gol tehdidi yok."
Yorumcu ayrıca genç oyuncular Lewis Koumas ve Victor Munoz'un şu anda kulübün dokuz haneli yatırımlarından daha iyi performans gösterdiğini vurgulayarak Iraola'nın ilk 11 tercihleri hakkında ciddi soru işaretleri yarattı.
- Getty Images Sport
Sakatlık krizi hücum planının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor
Liverpool’un, ağır sakatlık krizi nedeniyle başlıca golcülerinden yoksun kalmasının ardından Wirtz ve Barcola’nın bir an önce gol yollarında etkili olmasına acilen ihtiyacı var. Bu sezon takımın 12 golünün dokuzunu atan Alexander Isak, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai’nin üçü de Avusturya’ya gidemedi.
Iraola, üç oyuncunun yakında döneceğini umsa da zorlu maç takvimi öncesinde ne zaman oynayabilecekleri belirsizliğini koruyor. Iraola, “Dönmelerine fazla kalmadı ama şu anda bir şey söylemek zor,” dedi. “Durumu gün gün değerlendiriyoruz. Muhtemelen üçünün de dönmesine fazla kalmadı ama Brentford, Villarreal ya da Brighton maçlarına hazır olup olmayacaklarını bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.”
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