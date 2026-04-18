"Onlara yardım etmek istiyorum" - Roberto De Zerbi, Brighton'a karşı son dakikalarda yaşanan aksiliklere rağmen olumlu yönlere dikkat çekerken, Tottenham'ın "zihniyetini değiştirmesi" gerektiğini söyledi

Spurs'un teknik direktörü, Brighton ile son dakikalarda 2-2 berabere kalarak küme düşme hattının bir puan gerisinde kalmalarının ardından, alt sıralardan kurtulmak için zihniyet değişikliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Rakipler West Ham ve Nottingham Forest'ın bu hafta sonu galibiyet alması halinde puan farkını sırasıyla dört ve beş puana çıkarabileceği için baskı giderek artıyor. Performanslarında iyileşme görülse de, bu sonuçlar Tottenham'ı küme düşme mücadelesinin tam ortasında bırakıyor."

De Zerbi, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı üzgünüm, oyuncular için de üzgünüm çünkü çok acı çekiyorlar" dedi. "Bugün, harika bir Brighton karşısında maçı kazanmayı hak ettik. Onların oyun tarzı, oyuncularının seviyesi ve her şey için tebrikler. Rutter'ın attığı golü yememeliydik. Onlara yardım etmek istediğim için güçlü olmalarını, beni tekrar tekrar takip etmelerini söyledim. Zihniyetlerini değiştirebilirler çünkü en önemli kısım budur. Şu anda olumsuz düşünmek çok kolay ama bu performansa odaklanmalı ve tekrar kazanmak için gerekli koşulu bulmak için çalışmalıyız."