"Onlara yardım etmek istiyorum" - Roberto De Zerbi, Brighton'a karşı son dakikalarda yaşanan aksiliklere rağmen olumlu yönlere dikkat çekerken, Tottenham'ın "zihniyetini değiştirmesi" gerektiğini söyledi
De Zerbi, zihinsel bir dönüşüm istiyor
Spurs'un teknik direktörü, Brighton ile son dakikalarda 2-2 berabere kalarak küme düşme hattının bir puan gerisinde kalmalarının ardından, alt sıralardan kurtulmak için zihniyet değişikliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Rakipler West Ham ve Nottingham Forest'ın bu hafta sonu galibiyet alması halinde puan farkını sırasıyla dört ve beş puana çıkarabileceği için baskı giderek artıyor. Performanslarında iyileşme görülse de, bu sonuçlar Tottenham'ı küme düşme mücadelesinin tam ortasında bırakıyor."
De Zerbi, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı üzgünüm, oyuncular için de üzgünüm çünkü çok acı çekiyorlar" dedi. "Bugün, harika bir Brighton karşısında maçı kazanmayı hak ettik. Onların oyun tarzı, oyuncularının seviyesi ve her şey için tebrikler. Rutter'ın attığı golü yememeliydik. Onlara yardım etmek istediğim için güçlü olmalarını, beni tekrar tekrar takip etmelerini söyledim. Zihniyetlerini değiştirebilirler çünkü en önemli kısım budur. Şu anda olumsuz düşünmek çok kolay ama bu performansa odaklanmalı ve tekrar kazanmak için gerekli koşulu bulmak için çalışmalıyız."
Küme düşme mücadelesinin ortasında görülen olumlu gelişmeler
Aralık ayından bu yana süren 15 maçlık galibiyetsiz seriye rağmen, De Zerbi, takımının Brighton karşısında gösterdiği azimli performansın ardından ligde kalma konusunda iyimserliğini koruyor. İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Seagulls’a kafa tutan oyuncularını övdü ve takımın hala küme düşmeyi önleyebileceğine inanacak kadar “mücadele ruhu” gördüğünü belirtti.
"Olumluyum ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakter ve ruhla harika bir maç çıkardılar," diye ekledi De Zerbi. "Bu sonucun ötesinde daha güçlü olmalıyız, yolumuza devam etmeli, bir sonraki maça hazırlanmalı ve Wolves deplasmanında galibiyet almaya çalışmalıyız. Bugün olduğu gibi güçlü olursanız, tekrar rekabet edebileceğimizi düşünüyorum. Bugün işaretler gördüm, azim, karakter, nitelikler, topla ve topsuz oyun organizasyonu gördüm. Hedefimize ulaşmak için gereken her şey."
Spurs'ta olumsuzluğa yer yok
Wolves ile Molineux'da oynanacak zorlu deplasman öncesinde De Zerbi, takımından katı bir galibiyet zihniyeti talep etti. Bu maç, son sırada yer alan Wolves için hayati önem taşıyor. Spurs'un Brighton ile berabere kalması sayesinde anında küme düşmekten kurtulan Wolves, West Ham'ın Palace karşısında mağlup olmaması halinde 2018'den bu yana ilk kez Championship'e düşecek. Rakibin ligde kalma mücadelesi söz konusu olduğundan, De Zerbi hiçbir şekilde rehavete yer bırakmıyor.
"Birçok şeyi iyileştirmeliyiz. Önemli olan bu zihniyeti korumak ve oyunculara pazartesi öğleden sonra bugün gösterdikleri tavırla gelmelerini söyledim. Üzgün insanlarla, olumsuz insanlarla çalışmak istemiyorum. Kendime inanmaları gerekiyor. Ben buradaysam, bunun nedeni gelecek sezon Premier Lig'de kalacağımıza olumlu bakmamdır. Olumluyum çünkü oyuncularımı tanıyorum, niteliklerini biliyorum. Onları insan olarak tanıyorum ve onlara inanıyorum," diye konuştu teknik direktör.
Atmosfer ve gerçeklik
Takım 18. sırada olmasına rağmen, De Zerbi’nin evindeki ilk maçında yaşanan elektrikli atmosfer teknik direktör için öne çıkan bir unsur oldu. Karşılıklı atakların yaşandığı heyecan verici maçta, Pedro Porro ve Xavi Simons’un golleri Spurs’u iki kez öne geçirdi, ancak Brighton Kaoru Mitoma ve maçın sonlarında Georginio Rutter’ın attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik, Spurs’un 16. sıraya yükselmesini engellese de, taraftarların tutkulu desteği bir küme düşme mücadelesinden ziyade ilk dört takım arasındaki bir karşılaşmayı andırıyordu.
De Zerbi, "Premier Lig'de kalmak için mücadele ettiğimizi biliyorum. Çok zor bir dönem. Ancak bugün inanılmaz bir atmosfer vardı, bu kulüpte bu taraftarlarla çalışabildiğimiz için hepimiz şanslıyız" dedi. "Küme düşme mücadelesi değil de Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyormuşuz gibi hissediyorsunuz. Sonuna kadar her maçta mücadele edeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapabilirsek, henüz her şey bitmiş sayılmaz."