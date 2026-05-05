"Onlara yaklaşamadık" - David Moyes, Everton'ın Arsenal'e şampiyonluk yolunda büyük bir iyilik yapmasına rağmen Man City'nin "Premier Lig'in en iyi takımı" olduğunu vurguladı
Everton, kaotik bir maçta City'yi durdurdu
Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda Manchester City ile 3-3'lük dramatik bir beraberlik yaşadı ve bu sonuç, Premier Lig şampiyonluk yarışının gidişatını önemli ölçüde değiştirdi. Guardiola'nın takımı, erken öne geçmesine rağmen galibiyeti elde edemedi ve sezonun son haftalarında hayati önem taşıyan puanları kaybetti.
Bu beraberlik, Arsenal'i şampiyonluk yarışında açık ara lider konuma taşıdı. Mikel Arteta'nın takımı, West Ham, Burnley ve Crystal Palace ile oynayacağı kalan üç lig maçını kazanırsa, Arsenal 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşacak.
Moyes, City'nin kalitesini övüyor
Everton için olumlu bir sonuç olmasına rağmen, teknik direktör Moyes, takımının maçın uzun bölümlerinde konuk takımın kalitesiyle başa çıkmakta zorlandığını kabul etti. Moyes, maçın ardından Guardiola’nın takımına hayranlığını dile getirdi ve puan durumuna bakılmaksızın City’nin ligin en güçlü takımı olduğunu vurguladı.
Moyes, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü biz [Everton], şu anda Premier Lig'in en iyi takımı karşısında 3 puanı almaya çok yakındık" dedi. "Man City'nin şampiyon olarak en iyi takım olduğunu kanıtlayıp kanıtlamayacağını bilmiyorum. Ancak Premier Lig'deki diğer tüm takımlardan daha iyi oynadıklarına şüphe yok."
Everton teknik direktörü, beraberliğin Arsenal'in şampiyonluk umutlarını artırmasına rağmen, Arsenal teknik direktörü Arteta ile sınırlı temas kurduğunu da açıkladı. Moyes, "Arada sırada Mikel ile konuşuyorum, ama hayır, onun odaklanması gereken kendi işleri var" diye ekledi.
Toffees için kaçırılmış bir fırsat
Maç iki farklı yarıdan oluşuyordu; City ilk yarıyı domine ederken, ardından yaşanan 13 dakikalık kaotik bir dönemde Everton üç gol attı. Ancak City’nin dirençli yapısı ön plana çıktı ve Erling Haaland ile Jeremy Doku’nun etkili golleri sonunda iki takımın puanları paylaşmasına yol açtı. Moyes, City’nin temposuna ayak uydurmanın zorluğuna değinerek, takımının ilk yarıda zorlandığını belirtti.
ESPN'in aktardığına göre Moyes, "Ancak devre arasında bu sonucu kabul ederdik çünkü ilk yarıda rakibimizden çok gerideydik" dedi. "Takımın daha fazla temas kurmasını, Manchester City'ye daha yakın olmasını istedim. Onlara yaklaşamadık. Onlar da gerçekten iyi oynadılar. Ancak biz, yaptıklarımızın çok uzağındaydık.
"Muhtemelen burada oynadığımız en kötü maçtı, kesinlikle bu sezon daha iyi takımlara karşı oynadıklarımız arasında. Oyuncular maça girebilmek için büyük çaba sarf ettiler ve 3-1 öne geçtiğimizde maçı bitirmek için yeterince çaba göstermeliydik, ama bunu yapmadık. City karşısında bir puan almak kötü bir sonuç değil, ama 3-1 önde olduğunuzda, kazanma şansınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorsunuz."
Kritik son düzlük bizi bekliyor
City artık kalan maçlarını kazanmaya odaklanmalı ve aynı zamanda Arsenal'in sezonun son haftalarında puan kaybetmesini ummalıdır. Bu beraberlik sonucunda Cityzens, bir maç eksiği olmasına rağmen beş puan geride kaldı. Öte yandan, Gunners ise West Ham deplasmanıyla başlayarak kalan üç maçını kazanmayı hedefleyecek. Ancak bundan önce Arteta'nın takımı, ilk maçı 1-1 berabere biten Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanşında Atlético Madrid ile karşı karşıya gelecek.