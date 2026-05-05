"Onlara yaklaşamadık" - David Moyes, Everton'ın Arsenal'e şampiyonluk yolunda büyük bir iyilik yapmasına rağmen Man City'nin "Premier Lig'in en iyi takımı" olduğunu vurguladı

Everton için olumlu bir sonuç olmasına rağmen, teknik direktör Moyes, takımının maçın uzun bölümlerinde konuk takımın kalitesiyle başa çıkmakta zorlandığını kabul etti. Moyes, maçın ardından Guardiola’nın takımına hayranlığını dile getirdi ve puan durumuna bakılmaksızın City’nin ligin en güçlü takımı olduğunu vurguladı.

Moyes, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü biz [Everton], şu anda Premier Lig'in en iyi takımı karşısında 3 puanı almaya çok yakındık" dedi. "Man City'nin şampiyon olarak en iyi takım olduğunu kanıtlayıp kanıtlamayacağını bilmiyorum. Ancak Premier Lig'deki diğer tüm takımlardan daha iyi oynadıklarına şüphe yok."

Everton teknik direktörü, beraberliğin Arsenal'in şampiyonluk umutlarını artırmasına rağmen, Arsenal teknik direktörü Arteta ile sınırlı temas kurduğunu da açıkladı. Moyes, "Arada sırada Mikel ile konuşuyorum, ama hayır, onun odaklanması gereken kendi işleri var" diye ekledi.