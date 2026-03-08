Goal.com
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP
Muhammad Zaki

"Onlara sarılmalısın!" - Igor Tudor, küme düşme mücadelesinde tutumunu değiştirdiği için eski Tottenham menajeri tarafından yerden yere vuruldu

Eski Tottenham Hotspur teknik direktörü Tim Sherwood, Igor Tudor'un taktikleri ve kulübün birinci ligdeki konumuna ilişkin söylemlerindeki ani değişikliklere sert bir saldırı başlattı. Hırvat teknik adamın Tottenham Hotspur'daki görevi, balayı dönemini atlayarak, ilk üç maçını kaybeden kötü bir performansın ardından doğrudan erken bir otopsi aşamasına girdi.

  • Geçici teknik direktör için Premier Lig'in acı gerçekliği

    Tottenham'ın durumu, Fulham'a 2-1 yenilmesinin ardından Crystal Palace'a evinde 3-1 yenilmesiyle giderek daha da kötüye gitti. Sherwood, İngiliz futbolunun yoğunluğunun Tudor'u hazırlıksız yakaladığına inanıyor. "Bence Premier League'deki rekabet onu yüzüne bir tokat gibi çarptı. Kolay değil. Bu zorlu bir rekabet. Bazen saha kenarında kaybolmuş gibi görünüyor. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordu," dedi Sherwood, Sky Sports'a.

  • Tim SherwoodGetty

    Tudor, tavrını değiştirdiği için eleştirildi

    Sherwood, bir dizi felaket sonuçların ardından şu anda 16. sırada yer alan Spurs'un atmosferinin bu kadar çabuk bozulmasına inanamadığını ifade etti. Redknapp, Tudor'un tavrındaki değişimi özellikle eleştirdi. Tudor, tam bir güven duygusundan, takımını kamuoyunda eleştirmeye başladı. "O, 'Gelecek sezonu Premier Lig'de geçireceğimizi %100 garanti ediyorum' demekten, 'Oyuncular yeterince formda değil, hücumda iyi değiliz, orta sahada iyi değiliz, defansta iyi değiliz, sakat oyuncularımızın formuna kavuşması gerekiyor' demeye başladı. Elindekilerle idare etmelisin. Bütün bu saçmalıkları unut. Şu anda formda olan oyunculara odaklan ve onlara moral vermeye çalış" diye ekledi.

  • Sıcak bir kucaklaşmaya duyulan ihtiyaç

    Sherwood'a göre, takımın şu anki agresif yaklaşımı, Şampiyonluk tehdidi yaklaşırken ters tepme ihtimali yüksek. "Onları sopayla döverek [yeni menajer] sıçramasını elde edemezsin," diye savundu Sherwood. "Eğer olumsuz tarafı küme düşme gibi görünüyorsa olmaz. Onları kucaklamalısın. En iyi çözümü bulmalısınız. Onlara nasıl oynayacağımız konusunda kolay bir çözüm sunmalısınız. Biz böyle oynarız."

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Şampiyonluğun yaklaşan tehdidi

    Tudor'un geleceği hakkında spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı, ancak kulüp yakın gelecekte onunla devam etmeye kararlı görünüyor. Palace yenilgisinden sonra iş güvenliği hakkında doğrudan sorulara maruz kalan Tudor, Spurs'taki geleceği hakkında ağzını sıkı tuttu ve bir sonraki maçta da teknik direktör koltuğunda olup olmayacağı sorulduğunda sadece "yorum yok" yanıtını verdi.

    Program, zor günler geçiren devlere hiç nefes alma şansı tanımıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile karşılaşacak ve ardından Liverpool'a zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak olan takımın üzerindeki baskı kırılma noktasına ulaşıyor. Avrupa Ligi zaferinden sadece bir yıl sonra, Spurs şimdi Nottingham Forest ile oynayacağı ve küme düşme tehlikesi olan maçta 6 puanlık bir tehditle karşı karşıya. Bu gerçek, Sherwood ve Spurs taraftarları için kabul edilmesi imkansız bir durum.

