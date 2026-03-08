Tudor'un geleceği hakkında spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı, ancak kulüp yakın gelecekte onunla devam etmeye kararlı görünüyor. Palace yenilgisinden sonra iş güvenliği hakkında doğrudan sorulara maruz kalan Tudor, Spurs'taki geleceği hakkında ağzını sıkı tuttu ve bir sonraki maçta da teknik direktör koltuğunda olup olmayacağı sorulduğunda sadece "yorum yok" yanıtını verdi.

Program, zor günler geçiren devlere hiç nefes alma şansı tanımıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile karşılaşacak ve ardından Liverpool'a zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak olan takımın üzerindeki baskı kırılma noktasına ulaşıyor. Avrupa Ligi zaferinden sadece bir yıl sonra, Spurs şimdi Nottingham Forest ile oynayacağı ve küme düşme tehlikesi olan maçta 6 puanlık bir tehditle karşı karşıya. Bu gerçek, Sherwood ve Spurs taraftarları için kabul edilmesi imkansız bir durum.