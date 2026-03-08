AFP
Çeviri:
"Onlara sarılmalısın!" - Igor Tudor, küme düşme mücadelesinde tutumunu değiştirdiği için eski Tottenham menajeri tarafından yerden yere vuruldu
Geçici teknik direktör için Premier Lig'in acı gerçekliği
Tottenham'ın durumu, Fulham'a 2-1 yenilmesinin ardından Crystal Palace'a evinde 3-1 yenilmesiyle giderek daha da kötüye gitti. Sherwood, İngiliz futbolunun yoğunluğunun Tudor'u hazırlıksız yakaladığına inanıyor. "Bence Premier League'deki rekabet onu yüzüne bir tokat gibi çarptı. Kolay değil. Bu zorlu bir rekabet. Bazen saha kenarında kaybolmuş gibi görünüyor. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordu," dedi Sherwood, Sky Sports'a.
- Getty
Tudor, tavrını değiştirdiği için eleştirildi
Sherwood, bir dizi felaket sonuçların ardından şu anda 16. sırada yer alan Spurs'un atmosferinin bu kadar çabuk bozulmasına inanamadığını ifade etti. Redknapp, Tudor'un tavrındaki değişimi özellikle eleştirdi. Tudor, tam bir güven duygusundan, takımını kamuoyunda eleştirmeye başladı. "O, 'Gelecek sezonu Premier Lig'de geçireceğimizi %100 garanti ediyorum' demekten, 'Oyuncular yeterince formda değil, hücumda iyi değiliz, orta sahada iyi değiliz, defansta iyi değiliz, sakat oyuncularımızın formuna kavuşması gerekiyor' demeye başladı. Elindekilerle idare etmelisin. Bütün bu saçmalıkları unut. Şu anda formda olan oyunculara odaklan ve onlara moral vermeye çalış" diye ekledi.
Sıcak bir kucaklaşmaya duyulan ihtiyaç
Sherwood'a göre, takımın şu anki agresif yaklaşımı, Şampiyonluk tehdidi yaklaşırken ters tepme ihtimali yüksek. "Onları sopayla döverek [yeni menajer] sıçramasını elde edemezsin," diye savundu Sherwood. "Eğer olumsuz tarafı küme düşme gibi görünüyorsa olmaz. Onları kucaklamalısın. En iyi çözümü bulmalısınız. Onlara nasıl oynayacağımız konusunda kolay bir çözüm sunmalısınız. Biz böyle oynarız."
- Getty Images Sport
Şampiyonluğun yaklaşan tehdidi
Tudor'un geleceği hakkında spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı, ancak kulüp yakın gelecekte onunla devam etmeye kararlı görünüyor. Palace yenilgisinden sonra iş güvenliği hakkında doğrudan sorulara maruz kalan Tudor, Spurs'taki geleceği hakkında ağzını sıkı tuttu ve bir sonraki maçta da teknik direktör koltuğunda olup olmayacağı sorulduğunda sadece "yorum yok" yanıtını verdi.
Program, zor günler geçiren devlere hiç nefes alma şansı tanımıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile karşılaşacak ve ardından Liverpool'a zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak olan takımın üzerindeki baskı kırılma noktasına ulaşıyor. Avrupa Ligi zaferinden sadece bir yıl sonra, Spurs şimdi Nottingham Forest ile oynayacağı ve küme düşme tehlikesi olan maçta 6 puanlık bir tehditle karşı karşıya. Bu gerçek, Sherwood ve Spurs taraftarları için kabul edilmesi imkansız bir durum.
Reklam