"Onlara ödeşti!" Mainz 05 oyuncuları, Racing Strasbourg'a karşı yaşanan fiyasko ve provokasyonların ardından tamamen çileden çıktı

Forvet Phillip Tietz de olaya karışıp Godo'ya öfkeyle bağırınca durum daha da kızıştı. Her iki takımdan giderek daha fazla oyuncu olaya dahil oldu, kalabalık bir grup oluştu ve ortalık kargaşaya dönüştü. Sonunda takımları ayırmak ve kavgayı yatıştırmak için birkaç güvenlik görevlisi müdahale etmek zorunda kaldı.

Hakem Joao Pinheiro, Amiri'ye yaptığı itme nedeniyle sonradan kırmızı kart gösterdi, Godo ise provokasyonu nedeniyle en azından bir uyarı aldı.

"Geçen hafta bize saygı göstermediler, biz sakin kaldık. Onlara sahada ödeşti" diye açıkladı Strasbourg'lu profesyonel oyuncu Emmanuel Emegha maçın ardından Canal +'ya. Mainz'ın spor direktörü Christian Heidel ise "çocukça davranış"tan bahsetti: "Orada bir itiş kakış oldu ve Nadiem rakibini okşadı. Hakem bunu gördü. Aslında hepsi gereksiz, ama büyük bir dram değil."