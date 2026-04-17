Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz, Strazburg'un forveti Martial Godo, Mainz taraftar tribününe doğru koşarak gitti ve orada formasını köşe bayrağına astı. Milli takım oyuncusu Nadiem Amiri bunu açıkça bir provokasyon olarak algıladı, Fildişili oyuncunun peşinden koştu ve tam hızda koşarken onu iterek yere düşürdü.
"Onlara ödeşti!" Mainz 05 oyuncuları, Racing Strasbourg'a karşı yaşanan fiyasko ve provokasyonların ardından tamamen çileden çıktı
Forvet Phillip Tietz de olaya karışıp Godo'ya öfkeyle bağırınca durum daha da kızıştı. Her iki takımdan giderek daha fazla oyuncu olaya dahil oldu, kalabalık bir grup oluştu ve ortalık kargaşaya dönüştü. Sonunda takımları ayırmak ve kavgayı yatıştırmak için birkaç güvenlik görevlisi müdahale etmek zorunda kaldı.
Hakem Joao Pinheiro, Amiri'ye yaptığı itme nedeniyle sonradan kırmızı kart gösterdi, Godo ise provokasyonu nedeniyle en azından bir uyarı aldı.
"Geçen hafta bize saygı göstermediler, biz sakin kaldık. Onlara sahada ödeşti" diye açıkladı Strasbourg'lu profesyonel oyuncu Emmanuel Emegha maçın ardından Canal +'ya. Mainz'ın spor direktörü Christian Heidel ise "çocukça davranış"tan bahsetti: "Orada bir itiş kakış oldu ve Nadiem rakibini okşadı. Hakem bunu gördü. Aslında hepsi gereksiz, ama büyük bir dram değil."
Mainz teknik direktörü Urs Fischer, oyuncularından daha fazla sakinlik bekliyor
Mainz teknik direktörü Urs Fischer de oyuncularından, gelecekte bu tür provokasyonlara daha sakin tepki vermelerini ve adil bir mağlup olarak davranmalarını istedi: "0-4 yenildiğinizde rakibi tebrik etmeli ve provokasyona kapılmamalısınız. Ama elbette bunu da anlıyorum. Duyguların etkisiyle hayal kırıklığına uğrarsın. Orada tam olarak ne olduğunu söyleyemem, ben el çırpıyordum," dedi İsviçreli teknik adam basın toplantısında.
Spor açısından Mainz, Perşembe akşamı Fransızlara karşı pek bir şey yapamadı. İlk maçta umut verici bir 2-0 galibiyet alan 05'liler, Strazburg'da hak ettiği şekilde 0-4 mağlup oldu ve böylece son dört takım arasına girmeyi başaramadı.
Sebastian Nanasi (26.) ve Abdoul Ouattara (35.) ilk maçtan gelen ve görünüşte rahatlatıcı olan avantajı erken dengeledi, Julio Enciso (69.) ve Emmanuel Emegha (74.) ise Mainz'ı tam anlamıyla bitirdi. Maçın büyük bölümünde iki takım arasındaki seviye farkı ortaya çıktı. Emegha'nın (66.) penaltısını bile kurtaran olağanüstü kaleci Daniel Batz olmasaydı, elenme çok daha erken kesinleşmiş olacaktı.