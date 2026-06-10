Bu ünlü teknik direktörler, günümüz futbolunun en seçkin isimleri arasında yerlerini sağlamlaştırmışlardır. Enrique, daha önce Barcelona ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının ardından, kısa süre önce Paris Saint-Germain ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Böylece, Barça ve Manchester City'de görev yaptığı dönemlerde üç şampiyonluk kazanan Guardiola'nın da yer aldığı seçkin teknik direktörler kulübüne katıldı. Ayrıca Guardiola, City ile kulübün kazanılabilecek her kupayı kazandığı tarihi 10 yıllık bir dönemi kısa süre önce noktaladı. Clemente, takımlarının şu anki Avrupa futbolunun zirvesindeki konumunu, oyuncularının kendi kadrosunda geçirdikleri döneme bağlayarak gururla dile getirdi.