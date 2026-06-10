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"Onlara ne yapmamaları gerektiğini öğrettim!" - Pep Guardiola ve Luis Enrique "dünyanın en iyileri" olarak gösterilirken, eski mentoru Man City ve PSG teknik direktörlerinin başarılarının övgüsünü kendine alıyor
Avrupa sahnesine damgasını vurmak
Bu ünlü teknik direktörler, günümüz futbolunun en seçkin isimleri arasında yerlerini sağlamlaştırmışlardır. Enrique, daha önce Barcelona ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının ardından, kısa süre önce Paris Saint-Germain ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.
Böylece, Barça ve Manchester City'de görev yaptığı dönemlerde üç şampiyonluk kazanan Guardiola'nın da yer aldığı seçkin teknik direktörler kulübüne katıldı. Ayrıca Guardiola, City ile kulübün kazanılabilecek her kupayı kazandığı tarihi 10 yıllık bir dönemi kısa süre önce noktaladı. Clemente, takımlarının şu anki Avrupa futbolunun zirvesindeki konumunu, oyuncularının kendi kadrosunda geçirdikleri döneme bağlayarak gururla dile getirdi.
- Getty Images Sport
En iyinin övgüsünü kendine mal etmek
Modern futbolun en iyi teknik direktörlerini sayması istendiğinde, eski Athletic Club teknik direktörü hiç tereddüt etmeden bir zamanlar çalıştırdığı isimleri saydı; Guardiola, Enrique ve İspanya milli takım teknik direktörü De la Fuente’yi kendi alanlarının en iyileri olarak gördü. Onların bugünkü başarılarını, milli takım kadrosunda onun gözetiminde gelişim gösterdikleri dönemle gururla ilişkilendirdi.
Clemente kendinden emin bir şekilde şöyle dedi: "Bana göre en iyiler Luis Enrique ve Pep. Ve şimdi de 'Luisito' de la Fuente, üçü. Üçü de benim elimden geçti, onlara öğrettiklerimden bir şey."
Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak
Eski İspanya milli takım teknik direktörü, yıldız öğrencilerine tam olarak ne tür bir bilgelik aktardığını ayrıntılı olarak anlattı. Karmaşık taktiklere odaklanmak yerine, dersleri şaşırtıcı bir şekilde sert gerçeklere ve duygusal dayanıklılığa dayanıyordu. Clemente, kendine özgü mentorluk tarzını şöyle açıkladı: "Onlara iki şey öğrettim: Birincisi, ne yapmamanız gerektiğini, çünkü bunun neye yol açtığını zaten görüyorsunuz; ikincisi ise, elinizden geldiğince gülün, çünkü gülümsemenizi dudaklarınızdan silecekler."
Euro 2024 şampiyonu De la Fuente'nin milli takımda başarıya ulaşması ve hem Enrique hem de Guardiola'nın büyük turnuvaları arka arkaya kazanması, eski oyuncularının mentorlarının verdiği önemli tavsiyeleri iyice özümsediklerini açıkça gösteriyor.
- Getty Images Sport
İspanyol üçlüsünün bundan sonraki adımları ne olacak?
Yeni sezon yaklaşırken, üç teknik direktör de farklı durumlarla karşı karşıya. Guardiola’nın bu yaz kulübünden ayrıldıktan sonra bir süre nefes alıp dinlenmesi beklenirken, Enrique ise PSG ile kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin üzerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.
Bu arada De la Fuente, İspanya milli takımını Dünya Kupası'na hazırlamakla meşgul.