Arsenal, Şampiyonlar Ligi macerasına etkili bir başlangıç yaptı ve Martin Odegaard'ın geç golü sayesinde Napoli'yi zorlu geçen maçta 1-0 mağlup etti. Ancak Henry, Mikel Arteta ile Avrupa zaferi arasındaki potansiyel tehditlere daha şimdiden dikkat çekiyor.

Eski Arsenal forveti, özellikle Luis Enrique'nin Parc des Princes'te takıma kazandırdığı taktik kimlikten büyük ölçüde etkilendi ve Fransız devinin herhangi bir rakibin eşleşmekte zorlanacağı bir yoğunluk seviyesine ulaştığı uyarısında bulundu.

Ligue 1 şampiyonunun savunmadaki çalışma temposu ve koordinasyonu hakkında konuşan Henry, onların kıtanın geri kalanı için oluşturduğu özel tehdidin altını çizdi. Henry, The Athletic'e yaptığı açıklamada, "PSG'nin nasıl pres yaptığını görüyorsunuz. Onlara karşı oynamak imkânsız," dedi.

"Ama Luis Enrique'nin o takımı işler hâle getirmesi iyi bir beş ila altı ay aldı. İnsanlar, oyuncuların çalıştırılabilir olması gerektiğini unutuyor. Bu, insanların çok fazla konuşmadığı çok önemli bir mesele. Eğer bir teknik direktörseniz ve oyuncularınız sizden istediklerinizi yapmaya istekliyse, bir de azıcık kaliteye sahiplerse, çok ileri gidebilirsiniz. Eğer biraz bile karşı gelirlerse, işler daha zor olabilir."