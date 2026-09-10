AFP
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'Onlara karşı oynamak İMKÂNSIZ!' - Thierry Henry'den, Şampiyonlar Ligi serüvenine kusursuz başlangıç yapan Arsenal'a dev PSG uyarısı
Henry, PSG'nin pres gücü konusunda uyardı
Arsenal, Şampiyonlar Ligi macerasına etkili bir başlangıç yaptı ve Martin Odegaard'ın geç golü sayesinde Napoli'yi zorlu geçen maçta 1-0 mağlup etti. Ancak Henry, Mikel Arteta ile Avrupa zaferi arasındaki potansiyel tehditlere daha şimdiden dikkat çekiyor.
Eski Arsenal forveti, özellikle Luis Enrique'nin Parc des Princes'te takıma kazandırdığı taktik kimlikten büyük ölçüde etkilendi ve Fransız devinin herhangi bir rakibin eşleşmekte zorlanacağı bir yoğunluk seviyesine ulaştığı uyarısında bulundu.
Ligue 1 şampiyonunun savunmadaki çalışma temposu ve koordinasyonu hakkında konuşan Henry, onların kıtanın geri kalanı için oluşturduğu özel tehdidin altını çizdi. Henry, The Athletic'e yaptığı açıklamada, "PSG'nin nasıl pres yaptığını görüyorsunuz. Onlara karşı oynamak imkânsız," dedi.
"Ama Luis Enrique'nin o takımı işler hâle getirmesi iyi bir beş ila altı ay aldı. İnsanlar, oyuncuların çalıştırılabilir olması gerektiğini unutuyor. Bu, insanların çok fazla konuşmadığı çok önemli bir mesele. Eğer bir teknik direktörseniz ve oyuncularınız sizden istediklerinizi yapmaya istekliyse, bir de azıcık kaliteye sahiplerse, çok ileri gidebilirsiniz. Eğer biraz bile karşı gelirlerse, işler daha zor olabilir."
- Getty Images Sport
Süperstar döneminin ardından hayat
PSG'deki dönüşüm, son iki yaz transfer döneminde Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yüksek profilli isimlerin ayrılığı düşünüldüğünde dikkat çekici oldu. Birçok kişi, 'Galactico' hücum üçlüsünün ayrılığının ardından kulübün zorlanmasını bekliyordu ancak Henry, daha uyumlu ve genç odaklı bir kadroya geçişin onları aslında daha da tehlikeli hale getirdiğine inanıyor.
"Şimdi PSG'nin iyi bir takım olduğunu söylemek kolay," diye açıkladı Henry. "İki yıl önce o oyuncuların hepsi ayrıldığında herkes, 'Aman Tanrım, bundan sonra ne yapacaklar?' diye düşünüyordu. Sonra Bradley Barcola'yı aldılar, ardından Desire Doue'yi aldılar. O dönemde, bu oyuncuların yaptıklarını yapacağını düşünmüyorsunuz. Ama Enrique, nasıl oynamak istediği konusunda çok net olduğu için bunu başardılar."
Şunları ekledi: Ousmane Dembele'nin ne dediğini hatırlıyor musunuz? 'Paris Saint-Germain'de koşmazsan, gidersin' demişti. Bu kadar basit."
Henry, sezon başındaki şampiyonluk abartısı konusunda temkinli olunması çağrısı yaptı
Üst düzey futbolun öngörülemez doğası üzerine konuşan Henry, sezonun başındaki abartılı beklentilere ilişkin görüşünü kanıtlamak için 2025-26 sezonuna dönüp baktı. Henry, "Herkes, 'Liverpool kazanmayı biliyor. Onların yine şampiyonluğu kazanamayacağını düşünmüyorum' diyordu" dedi.
Sözlerini şöyle sürdürdü: "İki hafta sonra ise pek çok nedenle işler tersine döndü. Kimseyi transfer etmediklerinde Arne Slot ile ligi kazandılar. Sonra oyuncular aldılar, dağıldılar. Bu yüzden insanlar bana, 'Rakip kim, iddialı takım kim? Sence o oyuncu oraya giderse yarışabilirler mi?' diye sorduğunda, 'Hey, beklememiz lazım. Bırakın Maresca çalışsın, bırakın Xabi çalışsın' diyorum."
- Getty
Teknik direktörlük süreci için sabır gerekiyor
Yakın zamanda Olimpiyatlar'da Fransa milli takımını çalıştıran Arsenal efsanesi, kazanan bir takım kurmanın karmaşıklığını çoğu kişiden daha iyi anlıyor. Taraftarlar ve yorumculara, teknik direktörleri ulaşabilecekleri seviyeyi değerlendirmeden önce kendi felsefelerini hayata geçirmeleri için zaman tanımaları çağrısında bulundu.
"Çünkü ben teknik direktörlük yaptım. İnsanlar bana, 'Thierry, sen sadece bir buçuk dakika teknik direktörlük yaptın!' diyordu. Ama yine de, Olimpiyatlar sırasında daha önce hiç birlikte oynamamış ve sonrasında da bir daha hiç birlikte oynamayacak bir takımı iki haftada bir araya getirmek, iki haftada bir kimlik ve bir felsefe inşa etmek kolay değil," diye ekledi Henry. "Bu yüzden diyorum ki bırakın teknik direktör çalışsın. Görelim."
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