Alex Neil'in sakatlık krizi nedeniyle 24 oyuncu kullandığı süreçte, ligde oynanan yedi maçın her dakikasında forma giyen tek Millwall oyuncusu olan Taylor, sahalarında düşmanca bir ortam bekliyor. Buna rağmen kadronun, büyük harcamalar yapan rakipleri karşısında sonuç alabileceğinden emin.

Tecrübeli savunmacı, Millwall'un sahada elindeki her şeyi ortaya koyacağı sözünü verdi.

Taylor, BBC'nin EFL 72+ podcast'ine yaptığı açıklamada, "Sabırsızlanıyorum. The Den'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz, atmosfer gerçekten çok iyi. Cumartesi günü sağlam durmaya çalışacağız, onların bazı iyi oyuncuları var, Premier League'den geldiler, çok büyük bir mali destekleri var. Maçı güzel bir hale getireceğiz ve onlara bunu gerçekten hissettireceğiz. Ortam gerçekten çok korkutucu olacak" dedi.