Sebastian Frej
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Onlara günlerini göstereceğiz! Demir adam Taylor, The Den'de West Ham United için nefret kazanı sözü verdi
Taylor'dan Dockers derbisi öncesi birlik çağrısı
Millwall savunmacısı Caleb Taylor, takımının cumartesi günü öğle saatlerinde The Den'de oynanacak derbide West Ham United'a karşı mücadeleyi sonuna kadar vereceğini söyledi. BBC'nin EFL 72+ podcast'ine konuşan 23 yaşındaki oyuncu, fikstür açıklandığından bu yana tüm kadronun bu maç için büyük heyecan duyduğunu belirtti.
Bu karşılaşma, Şubat 2012'den bu yana oynanacak ilk Dockers Derbisi olacak.
West Ham, art arda aldığı dört galibiyetin ardından EFL Championship'in zirvesinde gelirken, 11. sıradaki Millwall rakibinin dört puan gerisinde bulunuyor.
- Getty Images Sport
Her maçta forma giyen savunmacı, iç sahada ateşli bir atmosfer bekliyor
Alex Neil'in sakatlık krizi nedeniyle 24 oyuncu kullandığı süreçte, ligde oynanan yedi maçın her dakikasında forma giyen tek Millwall oyuncusu olan Taylor, sahalarında düşmanca bir ortam bekliyor. Buna rağmen kadronun, büyük harcamalar yapan rakipleri karşısında sonuç alabileceğinden emin.
Tecrübeli savunmacı, Millwall'un sahada elindeki her şeyi ortaya koyacağı sözünü verdi.
Taylor, BBC'nin EFL 72+ podcast'ine yaptığı açıklamada, "Sabırsızlanıyorum. The Den'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz, atmosfer gerçekten çok iyi. Cumartesi günü sağlam durmaya çalışacağız, onların bazı iyi oyuncuları var, Premier League'den geldiler, çok büyük bir mali destekleri var. Maçı güzel bir hale getireceğiz ve onlara bunu gerçekten hissettireceğiz. Ortam gerçekten çok korkutucu olacak" dedi.
Savunmadaki ikili, West Ham United hücumuna karşı istikrarı hedefliyor
Millwall sezona üst üste iki maçta kalesini gole kapatarak başladı ancak son beş lig karşılaşmasında 13 gol yedi. Taylor, son dört maçında 16 gol atan West Ham hücumuyla karşılaşmaya hazırlanırlarken, stoper partneri Jake Cooper ile birlikte savunmadaki direnci yeniden sağlamayı hedefliyor.
Son dönemde yenen gollerin savunma hattı için alışılmadık olduğunu kabul etti.
İkili, maçın başında kontrolü ele geçirmek için West Ham'ın hücum gücünü etkisiz hale getirmeye odaklanıyor.
- Newscom World
Aslanlar, play-off hayal kırıklığının ardından toparlandı
Taylor, geçen sezonun sonunda Hull City'ye karşı play-off yarı finalinde yaşanan hayal kırıklığını aşmalarında menajer Alex Neil'in takıma yardımcı olduğunu söyledi. Neil'in psikolojik yaklaşımı, takımın zihniyetini bu sezonki yükselme hedefi doğrultusunda yeniden odaklamayı başardı.
Millwall, bu mental dayanıklılığı ezeli rakiplerine karşı alınacak simge niteliğinde bir galibiyete yansıtmayı hedefliyor.
İç sahada alınacak olumlu bir sonuç, Championship tablosunda daha yukarı tırmanmaya çalışan Millwall için ivme yaratacaktır.
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