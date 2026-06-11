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Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Christian Guinin

Çeviri:

"Onlar yeri doldurulamaz!" Real Madrid, bir kez daha ağır bir transfer reddi ile karşı karşıya kalacak gibi görünüyor

La Liga
Transfers
1. Lig
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Vitinha
J. Neves

Görünüşe göre Real Madrid'in iddialı transfer planları bir kez daha ciddi bir darbe aldı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Real Madrid'in PSG'nin iki orta saha oyuncusu Vitinha ve Joao Neves'i kadrosuna katma şansı da zayıf.

  • Daha önce çeşitli medya kuruluşları, Real Madrid’in ve özellikle de yeniden seçilen başkan Florentino Perez’in bu iki Portekizli oyuncudan birini Beyazlar’a transfer etmek istediğini bildirmişti.

    Ancak menajer Jorge Mendes, Romano'ya verdiği demeçte, bu orta saha ikilisinin kapısının kapalı olduğunu doğruladı: "Vitinha ve Joao kimse için söz konusu değildi. Onlar Paris Saint-Germain için vazgeçilmezler ve PSG'de kendilerini çok, çok rahat hissediyorlar - şampiyonluklar kazanmaya devam edecekler."

    Şubat ayında İspanyol radyo kanalı Cadena SER, Vitinha ile Fransız başkent kulübü arasında bir centilmenlik anlaşması olduğunu ve bu anlaşmaya göre orta saha oyuncusunun 100 milyon avroluk bir transfer ücreti teklif edildiğinde PSG'den ayrılıp başka bir kulübe katılabileceğini bildirmişti.

    Hem Vitinha hem de Neves, Paris ile uzun vadeli sözleşmelere sahip. Her ikisinin de 30 Haziran 2029'a kadar geçerli olan sözleşmeleri var ve duyumlara göre bu sözleşmelerde çıkış maddesi bulunmuyor.

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  • Michael Olise - Bayern Munich 2025-26Getty

    Real Madrid, transfer piyasasında bir başka darbe daha aldı

    Madrid'in "Kralları" için bu reddedilme, transfer piyasasında yaşanan bir sonraki ağır darbe oldu. Başkanlık seçim kampanyası sırasında Perez, yeniden seçilmesi halinde büyük transfer vaatleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak "Krallar", önce Michael Olise için olası bir teklifte FC Bayern'den sözlü olarak reddedildi; kısa bir süre sonra da Julian Alvarez konusunda Atlético Madrid'den kesin bir ret cevabı aldı.

    150 milyon euro tutarındaki iki teklif, ilgili kulüp temsilcileri tarafından derhal reddedildi; Rojiblancos ise bir X paylaşımında Real'in kamuya açık teklifiyle alay bile etti.