Daha önce çeşitli medya kuruluşları, Real Madrid’in ve özellikle de yeniden seçilen başkan Florentino Perez’in bu iki Portekizli oyuncudan birini Beyazlar’a transfer etmek istediğini bildirmişti.

Ancak menajer Jorge Mendes, Romano'ya verdiği demeçte, bu orta saha ikilisinin kapısının kapalı olduğunu doğruladı: "Vitinha ve Joao kimse için söz konusu değildi. Onlar Paris Saint-Germain için vazgeçilmezler ve PSG'de kendilerini çok, çok rahat hissediyorlar - şampiyonluklar kazanmaya devam edecekler."

Şubat ayında İspanyol radyo kanalı Cadena SER, Vitinha ile Fransız başkent kulübü arasında bir centilmenlik anlaşması olduğunu ve bu anlaşmaya göre orta saha oyuncusunun 100 milyon avroluk bir transfer ücreti teklif edildiğinde PSG'den ayrılıp başka bir kulübe katılabileceğini bildirmişti.

Hem Vitinha hem de Neves, Paris ile uzun vadeli sözleşmelere sahip. Her ikisinin de 30 Haziran 2029'a kadar geçerli olan sözleşmeleri var ve duyumlara göre bu sözleşmelerde çıkış maddesi bulunmuyor.