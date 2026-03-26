Çeviri:
"Onlar KORKU ile oynuyorlar" - Fabio Capello, Thomas Tuchel'e İngiltere'nin Dünya Kupası zaferinin önündeki en büyük engeller konusunda uyarıda bulundu
Wembley'deki 'psikolojik engel'
Capello, İngiltere’yi Dünya Kupası’nın yoğun baskısı altında yöneten az sayıdaki teknik direktörden biri olmaya devam ediyor ve takımın zihinsel kırılganlığı konusunda pek bir şeyin değişmediğine inanıyor. Son dönemdeki büyük turnuvalardaki hayal kırıklıklarını değerlendiren 79 yaşındaki teknik adam, risklerin en yüksek olduğu anlarda takımın kabuğuna çekilmesinin en iyi örneği olarak İtalya ile oynanan Euro 2020 finalini gösterdi.
Capello, The Sun gazetesine şunları söyledi: “En iyi oyunculara, en iyi anlara sahipsiniz, ancak finale geldiğinizde oyuncular korkuyla oynuyorlar. Wembley'de İtalya ile oynanan finali hatırlıyorum. Penaltılarda İngiltere'yi yendiler. İngiltere golü attıktan sonra oynamayı bıraktılar. Kaleci uzun paslar atmaya başladı. Oyuncular zaman kazanmaya çalıştı. Yavaş yavaş köşeye doğru ilerlediler. Koşmadılar, yürüdüler. Bunun neden olduğunu anlamıyorum. Bu sadece büyük bir psikolojik engel.”
Premier Lig'deki yorgunluk faktörü
Oyuncuların ruhsal durumunun ötesinde Capello, 2008 ile 2012 yılları arasında kendi görev süresi boyunca başını ağrıtan, tekrarlayan bir fiziksel sorunu vurguladı. Ona göre, İngiliz lig futbolunun bitmek bilmeyen yoğunluğu, yaz turnuvaları geldiğinde yıldız oyuncuların tüm enerjilerini tüketmiş halde kalmasına neden oluyor.
"Bence İngiltere oyuncuları sezon sonunda yorgun düşüyor, çünkü sezon gerçekten çok, çok zorlu geçiyor," diye ekledi. "Her zaman Eylül, Ekim aylarında dünyanın en iyi takımlarıyla sorunsuzca oynayabileceğimizi söylerdim. Mart, Nisan aylarında ise biraz yorgun düşüyoruz. Haziran ayında ise yorgun düşüyoruz. Sezon boyunca yönetebileceğiniz takımla aynı takım değiliz."
Tuchel’in tükenmişlikle mücadele planı nedir?
Tuchel bu uyarıları dikkate alıyor gibi görünüyor; zira Alman teknik direktör, en önemli yıldızlarının aşırı yüklenmemesini sağlamak için takım dinamiklerinde değişiklikler yapma konusunda şimdiden istekli olduğunu gösterdi. Three Lions’ın teknik direktörü, geçtiğimiz günlerde Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde kadroyu iki ayrı gruba ayıracağını doğruladı; böylece yoğun bir programın içindeki oyunculara çok ihtiyaç duydukları dinlenme fırsatı tanıyacak.
Saha içinde liderlere acilen ihtiyaç var
Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi efsaneleri çalıştırmış olan Capello, Tuchel için anahtarın, yeteneklerinin ötesine geçerek sahada sesini duyuran motivasyon kaynağı olabilecek oyuncuları bulmak olduğuna inanıyor. Arsenal’den Declan Rice’ı takımın potansiyel itici gücü olarak öne çıkarırken, teknik yeteneklerin tek başına Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nı kazanmak için gereken liderlikle her zaman eşdeğer olmadığını da vurguladı.
Capello, "Benim için en önemli şey, takımda bir lider bulmak. Bu lider, sahada diğer oyuncuları yönlendirmeli. Örneğin, konuşmalı, diğerlerini motive etmeli. Çünkü bazen sahadaki liderler en iyi oyuncular değildir. Bazı oyuncular tek başına oynar. Lider, maç sırasında takımı yönlendiren oyuncudur. Bence şu anda Arsenal'den Declan Rice, herkese yardımcı olabilecek oyunculardan biri.”