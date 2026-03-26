"Onlar KORKU ile oynuyorlar" - Fabio Capello, Thomas Tuchel'e İngiltere'nin Dünya Kupası zaferinin önündeki en büyük engeller konusunda uyarıda bulundu

Capello, İngiltere’yi Dünya Kupası’nın yoğun baskısı altında yöneten az sayıdaki teknik direktörden biri olmaya devam ediyor ve takımın zihinsel kırılganlığı konusunda pek bir şeyin değişmediğine inanıyor. Son dönemdeki büyük turnuvalardaki hayal kırıklıklarını değerlendiren 79 yaşındaki teknik adam, risklerin en yüksek olduğu anlarda takımın kabuğuna çekilmesinin en iyi örneği olarak İtalya ile oynanan Euro 2020 finalini gösterdi.

Capello, The Sun gazetesine şunları söyledi: “En iyi oyunculara, en iyi anlara sahipsiniz, ancak finale geldiğinizde oyuncular korkuyla oynuyorlar. Wembley'de İtalya ile oynanan finali hatırlıyorum. Penaltılarda İngiltere'yi yendiler. İngiltere golü attıktan sonra oynamayı bıraktılar. Kaleci uzun paslar atmaya başladı. Oyuncular zaman kazanmaya çalıştı. Yavaş yavaş köşeye doğru ilerlediler. Koşmadılar, yürüdüler. Bunun neden olduğunu anlamıyorum. Bu sadece büyük bir psikolojik engel.”